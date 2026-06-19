Porsche představilo tři unikátní 911 inspirované Toy Story 5. Prodají se na charitu


Speciální Porsche k filmu Toy Story | foto: Porsche

Jan Houška
  9:00
Woody, Buzz a Jessie dostali vlastní 911. Automobilka Porsche představila na světové premiéře Toy Story 5 v Los Angeles tři unikátní modely aut inspirované postavami z animovaného hitu. Vznikly v rámci programu Sonderwunsch, což je divize automobilky, která staví auta přesně na míru.

Trojice aut se prodá v rámci charity. Výtěžek poputuje organizacím Big Brothers Big Sisters of America, Americkému červenému kříži a Starlight Children’s Foundation, které pomáhají dětem a rodinám v nouzi, píše Fox Business. Ceny zatím Porsche nezveřejnilo.

Ocelové hodinky v záři reflektorů. Herec Paul Mescal vynesl model z roku 1999

Buzz Lightyear GT3 RS s křídly

Nejostřejší kousek z trojice. Buzze ztvárňuje 911 GT3 RS s volitelným Weissach Packagem. Bílo-zeleno-fialové schéma kopíruje oblek postavy a mohutné zadní křídlo odkazuje na Buzzova křídla. Porsche navíc spojilo síly s Goodyearem, což se projevilo na zakázkových pneumatikách „Lightyear“. Uvnitř auta jsou zelené akcenty, kůže Pebble Grey, materiál Arctic Grey Race-Tex a podsvícené prahové lišty s nápisem „To Infinity and Beyond“, tedy „Do nekonečně a ještě dál.“

Speciální Porsche k filmu Toy Story

Jessie 532 koní a kovbojský klobouk

Jessiin model staví na 2026 911 Targa 4 GTS s výkonem 532 koní. Porsche pro něj namíchalo úplně nový odstín barvy Jessie White Metallic, doplněný akcenty Cobalt Blue Metallic, Atacama Yellow a GTS Red. Červený Targa top imituje kovbojský klobouk, kabina sází na denimovou látku. Podsvícené prahy hlásí „YEE HAW!“.

Speciální Porsche k filmu Toy Story

Woody auto, které vypadá jako obnošené džíny

Nejvtipnější nápad schovává postava Woodyho. Jeho 2026 911 Carrera T prošla zakázkovým lakovacím procesem, který napodobuje seprané modré džíny s viditelnou denimovou texturou. Interiér drží vintage linku, tedy hnědou kůži a prahové lišty.

Speciální Porsche k filmu Toy Story

Pro Pixar a Porsche nejde o premiéru. Tým, který auta navrhoval, se podle studia sešel znovu poté. Jejich předchozí prací je model Sally Special z filmu „Auta“. Pod projektem je podepsaný i Bob Pauley, produkční designér Pixaru a původní tvůrce Buzze Rakeťáka.

Který model se vám líbí nejvíce?

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