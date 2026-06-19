Trojice aut se prodá v rámci charity. Výtěžek poputuje organizacím Big Brothers Big Sisters of America, Americkému červenému kříži a Starlight Children’s Foundation, které pomáhají dětem a rodinám v nouzi, píše Fox Business. Ceny zatím Porsche nezveřejnilo.
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Ocelové hodinky v záři reflektorů. Herec Paul Mescal vynesl model z roku 1999
Buzz Lightyear GT3 RS s křídly
Nejostřejší kousek z trojice. Buzze ztvárňuje 911 GT3 RS s volitelným Weissach Packagem. Bílo-zeleno-fialové schéma kopíruje oblek postavy a mohutné zadní křídlo odkazuje na Buzzova křídla. Porsche navíc spojilo síly s Goodyearem, což se projevilo na zakázkových pneumatikách „Lightyear“. Uvnitř auta jsou zelené akcenty, kůže Pebble Grey, materiál Arctic Grey Race-Tex a podsvícené prahové lišty s nápisem „To Infinity and Beyond“, tedy „Do nekonečně a ještě dál.“
Jessie 532 koní a kovbojský klobouk
Jessiin model staví na 2026 911 Targa 4 GTS s výkonem 532 koní. Porsche pro něj namíchalo úplně nový odstín barvy Jessie White Metallic, doplněný akcenty Cobalt Blue Metallic, Atacama Yellow a GTS Red. Červený Targa top imituje kovbojský klobouk, kabina sází na denimovou látku. Podsvícené prahy hlásí „YEE HAW!“.
Woody auto, které vypadá jako obnošené džíny
Nejvtipnější nápad schovává postava Woodyho. Jeho 2026 911 Carrera T prošla zakázkovým lakovacím procesem, který napodobuje seprané modré džíny s viditelnou denimovou texturou. Interiér drží vintage linku, tedy hnědou kůži a prahové lišty.
Pro Pixar a Porsche nejde o premiéru. Tým, který auta navrhoval, se podle studia sešel znovu poté. Jejich předchozí prací je model Sally Special z filmu „Auta“. Pod projektem je podepsaný i Bob Pauley, produkční designér Pixaru a původní tvůrce Buzze Rakeťáka.