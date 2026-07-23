Stačí i krátká procházka
Jedním z největších omylů je představa, že cvičení musí být intenzivní, aby fungovalo. Ve skutečnosti může pomoci i obyčejná chůze, jízda na kole, lehké posilování nebo několik minut mobility. Klíčem není jednorázový výkon, ale pravidelnost.
Pohyb během dne pomáhá regulovat cirkadiánní rytmus, tedy vnitřní hodiny těla, které ovlivňují, kdy jsme unavení a kdy máme nejvíce energie. Pravidelná aktivita také snižuje stres a napětí, které často stojí za večerním převalováním v posteli.
Kolik pohybu tedy potřebujete?
Dobrá zpráva: nemusíte začínat drastickou změnou životního stylu. Ideální základ představuje přibližně 150 minut středně intenzivního pohybu týdně, což odpovídá například rychlejší chůzi, lehkému běhu, jízdě na kole nebo cvičení, při kterém se trochu zadýcháte. V praxi to znamená zhruba 20 až 30 minut pohybu denně.
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A pokud vám to zní stále hodně, i menší množství je lepší než nic. Některé studieukazují, že už krátké pravidelné aktivity mohou mít pozitivní dopad na kvalitu spánku.
Proč pohyb pomáhá usnout?
Když se hýbeme, tělo přirozeně pracuje s teplotou, hormony i hladinou stresu. Po cvičení dochází k postupnému ochlazování organismu, což je proces podobný tomu, který tělo přirozeně využívá před usnutím.
Pravidelný pohyb také pomáhá snižovat hladinu kortizolu neboli hormonu spojeného se stresem a podporuje tvorbu látek, které souvisí s dobrou náladou a uvolněním. Výsledkem může být rychlejší usínání, méně nočního probouzení a hlubší fáze spánku.
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Dlouho se říkalo, že večerní trénink automaticky narušuje spánek. Ani to ale není tak jasné. Pro mnoho lidí může být večerní procházka, jóga nebo lehké protažení naopak ideálním způsobem, jak vypnout hlavu po celém dni.
Tajemství není v extrému, ale v rutině
Lidé často hledají jednu věc, která jim okamžitě změní život , ať už je to dokonalý trénink nebo nový fitness trend. U spánku ale většinou fungují úplně obyčejné věci. Dostatek denního světla. Pravidelný režim. Méně stresu. A pohyb, který dokážete udržet dlouhodobě.