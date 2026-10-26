Podzim je krásný, ale...
Zkracující se dny ovlivňují biologické procesy, které souvisejí se spánkem, bdělostí a psychickou pohodou. U některých lidí se tak s příchodem podzimu objevuje únava, podrážděnost nebo smutek. U jiných mohou být příznaky natolik výrazné, že jde o sezonní formu deprese.
Jak ale poznat rozdíl?
Proč nám na podzim dochází energie?
Jedním z hlavních podezřelých je světlo. Přesněji řečeno jeho nedostatek. Podle amerického Národního institutu duševního zdraví (NIMH) mohou kratší dny ovlivňovat náš cirkadiánní rytmus, tedy vnitřní biologické hodiny, které pomáhají regulovat spánek a bdění. Svou roli pravděpodobně hrají také změny v regulaci melatoninu a serotoninu, látek spojených se spánkem a náladou.
Zjednodušeně řečeno: když je venku tma ještě před večeří, naše tělo může mít problém sladit svůj přirozený rytmus s každodenním programem. Výsledkem bývá větší ospalost, horší soustředění nebo pocit, že na všechno potřebujeme o něco více úsilí. Samotná únava ale ještě neznamená depresi. Zvlášť pokud se naše nálada během dne mění, dokážeme se těšit z oblíbených aktivit a po odpočinku se cítíme lépe.
Kdy už nejde jen o podzimní splín?
Odborníci rozlišují běžné sezonní výkyvy nálady a sezonní afektivní poruchu, známou pod zkratkou SAD (seasonal affective disorder). Ta představuje formu deprese, jejíž příznaky se opakovaně objevují v určitém ročním období, nejčastěji na podzim a v zimě, a během jara nebo léta ustupují.
Podle Světové zdravotnické organizace patří mezi hlavní příznaky deprese dlouhodobě skleslá nálada nebo ztráta zájmu o činnosti, které nám dříve přinášely radost. Přidat se mohou poruchy spánku, změny chuti k jídlu, potíže se soustředěním, pocity beznaděje nebo výrazná únava.
Důležitá je především délka a intenzita obtíží. Depresivní epizoda obvykle zahrnuje příznaky přítomné většinu dne, téměř každý den, po dobu alespoň dvou týdnů. U sezonní deprese bývá navíc typická zvýšená potřeba spánku, větší chuť na sacharidy a tendence omezovat společenské kontakty.
Pokud tedy už několik týdnů odmítáte pozvání od přátel, přestaly vás zajímat věci, na které jste se dříve těšili, a každé ráno je stále obtížnější vstát, není potřeba čekat až do jara, jestli se situace sama zlepší.
Pět věcí, které podle odborníků mohou pomoci
1. Vyjděte ven, ikdyž nesvítí slunce
Není nutné čekat na dokonale slunečné odpoledne. Přirozené denní světlo má pro naše biologické hodiny význam i během zatažených dnů. Britská zdravotnická služba NHS doporučuje trávit každý den nějaký čas venku, ideálně za denního světla. Pokud pracujete v kanceláři nebo z domova, zkuste alespoň krátkou procházku během polední pauzy.
Patnáct minut venku sice nevyřeší všechny problémy, ale může být příjemnější začátek než další hodina strávená u obrazovky.
2. Hýbejte se, i když se vám nechce
Představa, že si po náročném dni ještě půjdete zaběhat, může být na podzim téměř absurdní. Jenže pravidelný pohyb patří mezi doporučení, která se při péči o psychickou pohodu opakují nejčastěji.Nemusíte přitom začínat intenzivním tréninkem. Procházka, plavání, jóga nebo obyčejná cesta pěšky místo jízdy tramvají jsou dobrým začátkem.
Podle britského Národního institutu pro zdraví a kvalitu péče (NICE) může pravidelná fyzická aktivita podporovat duševní pohodu, zvlášť pokud probíhá venku.
3. Nepodceňujte pravidelný spánek
Když jsme unavení, přirozeně máme tendenci spát déle. Jenže dlouhé víkendové vyspávání a nepravidelné usínání mohou náš denní rytmus ještě více rozhodit. Odborníci proto doporučují chodit spát a vstávat přibližně ve stejnou dobu, a to i o víkendech.
Pomoci může také omezení obrazovek před spaním, večerní rutina nebo snaha dostat se během dopoledne na denní světlo. A pokud máte pocit, že byste mohli prospat celý víkend a stejně se nebudete cítit odpočatí, stojí za to zmínit to lékaři.
4. Neodkládejte setkání s přátely na jaro
Když se necítíme dobře, často máme nejmenší chuť dělat právě ty věci, které nám mohou pomoci. Večeře s přátely, společná procházka nebo návštěva kina se najednou zdají jako zbytečně náročný program. Jenže dlouhodobá sociální izolace může psychické obtíže prohlubovat.
NHS proto doporučuje udržovat kontakt s blízkými a pokud možno pokračovat v běžných aktivitách. Nemusíte mít každý večer naplánovaný program. Někdy stačí zavolat kamarádce, zajít na kávu nebo si domluvit krátkou procházku.
5. Zvažte světelnou terapii, ale nejprve se poraďte s odborníkem
Možná jste už na sociálních sítích narazili na speciální lampy, které mají během zimních měsíců nahrazovat nedostatek denního světla. Takzvaná světelná terapie se skutečně používá při léčbě sezonní afektivní poruchy.
Není to ale univerzální řešení. Výsledky výzkumů nejsou zcela jednoznačné a terapie nemusí být vhodná například pro lidi s některými očními onemocněními nebo bipolární poruchou. Před jejím zahájením je proto vhodné poradit se s lékařem.