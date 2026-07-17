Otisky filmového léta: Bez čeho by to nebyly ty pravé Vary?

Kouzlo, které se nesmí ztratit
Pro umělce a tvůrce jsou Vary především o lidech a jedinečném duchu místa. Návrhář Jan Černý hned na úvod poznamenal, že na Varech by rozhodně neměnil kouzlo, které nesmí nikdy ztratit. A ihned dodal, že se tak naštěstí zatím neděje, z čehož má velkou radost. Designérka Hana Valtová ho s úsměvem doplnila, že ona by na Karlových Varech neměnila vůbec nic.
Podobně to vnímá i zpěvák Sebastian. Podle něj mají Vary neuvěřitelnou atmosféru už od chvíle, kdy sem člověk přijíždí. „Je to něco, co nikde jinde nemůžete zažít,“ říká a dále oceňuje, že festival má obrovskou tradici, skvěle se o něj organizátoři starají a dělají ho rok od roku krásnější. Kreativní ředitel Jan Plecháč zase vyzdvihl, že atmosféra je fantastická i díky tomu, že se lidé pořád mohou dostat do kina za normální cenu, což je skvělý benefit, který festivalu naštěstí zůstává.
Festivalová blízkost a tradice filmové lásky
Že jsou Vary hlavně o sdílených zážitcích, potvrdily i dámy z Asia Express. Tanečnice Ester Švrčinová přiznala, že by nikdy neměnila spolupráci s Pilsner Urquell, protože díky ní na festivalu zažívá neskutečné věci. Adéla „Icy“ Picková ji hned s úsměvem doplnila: „A já bych nikdy neměnila parťáka, se kterým to můžu všechno prožívat“, takže se na ně ve Varech určitě můžeme těšit i příští rok.
Své osobní vzpomínky sdílela také produkční Ivona Petružálková, která spočítala, že poprvé byla ve Varech před 32 lety, kdy ji sem táta dovezl na tehdy velmi odvážný film Vysoké podpatky od Pedra Almodóvara. Tehdy jí bylo šestnáct a byl to pro ni ten nejsilnější zážitek. Filmu sice moc nerozuměla, ale hned se do něj zamilovala. Od té doby prý na festivalu každý rok vidí film, kterému tak trochu nerozumí a tak trochu se do něj zamiluje. Proto by na Varech nikdy neměnila filmy a lásku k nim.
A jak to celé uzavřít? Když dostala otázku, co by na KVIFFu nikdy neměnila první dáma festivalu Aňa Geislerová, odpovídala s lišáckým úsměvem naprosto jednoznačně: „Mě.“