Oasis jsou zpět. Bratři Gallagherové se po letech stále drží na vrcholu popkultury


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Britští zpěváci Noel Gallagher a Liam Gallagher na 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, na červeném koberci filmu Oasis: Don’t Look Back in Anger. 5. září 2026. (Foto: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images) | foto: Mondadori Portfolio

Mariana Vašutová
  16:00
Oasis už dávno nejsou jen kapelou z devadesátek. Jejich návrat vyprodal stadiony, dostal Liama a Noela Gallaghera znovu na titulní stránky a teď míří i do kin. Dokument Oasis: Don’t Look Back in Anger měl premiéru v Benátkách a připomněl jednu zvláštní věc: někteří rockoví hrdinové prostě odmítají zestárnout.

Některé kapely se vrací. Oasis se vrací ve velkém

Když se Oasis v roce 2009 rozpadli, nikdo asi nečekal, že se za pár let budeme znovu zabývat tím, jestli spolu Liam a Noel vůbec dokážou stát na jednom pódiu. Jejich vztah se mezitím stal skoro stejně slavný jako jejich hudba. Po více než patnácti letech hádek, veřejných urážek a samostatných kariér ale přišel v roce 2024 moment, kterému se dlouho nechtělo věřit. Gallagherové oznámili reunion a v roce 2025 vyrazili na turné Oasis Live ‚25. Odehráli 41 koncertů na pěti kontinentech pro více než dva miliony fanoušků. A ukázalo se, že čekání nebylo jen sentimentální připomínkou pro lidi, kteří mají na poličce jejich stará CD.

Liam, Noel a 90. léta

Oasis vznikli v Manchesteru na začátku devadesátých let a rychle se stali jednou z tváří britpopu. Liam s parce, rukama za zády a tím svým permanentně otráveným výrazem; Noel s kytarou a větami, které se daly stejně dobře vytisknout na tričko jako citovat ve článku. Jejich styl byl jednoduchý, sebevědomý, autentický a dokonale britský.

Z rockové kapely filmová premiéra v Benátkách

Teď se jejich příběh dostává na plátno. Dokument Oasis: Don’t Look Back in Anger měl 5. září premiéru mimo soutěž na Benátském filmovém festivalu, kde Liam a Noel dorazili společně. Film sleduje jejich návrat na pódia, zákulisí turné i postupné smiřování po letech, kdy spolu prakticky nefungovali. Dokument dostal v Benátkách několikaminutový potlesk a bratři se následně vyhnuli tiskové konferenci. Nic, co by nás mělo překvapit. Prostě Gallagherové. Film navíc přichází v době, kdy se kolem Oasis znovu rozjíždí spekulace o turné. Kapela prostřednictvím sociálních sítí začala naznačovat další evropské koncerty, přestože žádné nové termíny zatím oficiálně nepotvrdila.

Proč nás pořád baví?

Možná proto, že Oasis nejsou uhlazený příběh o legendární kapele, která má svůj odkaz bezpečně uložený v muzeu. Jsou pořád trochu otravní, trochu směšní, pořád mají ego a pořád se kolem nich něco děje. A hlavně mají písničky, které přežily vlastní dobu. Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Live Forever nebo Champagne Supernova dnes znají i lidé, kteří byli v době jejich největší slávy maximálně ve školce. Jejich svět možná patří devadesátkám, ale jejich publikum rozhodně ne.

Jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Oasis?

celkem hlasů: 13
Britští zpěváci Liam Gallagher a Noel Gallagher na 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, na červeném koberci filmu Oasis: Don’t Look Back in Anger. 5. září 2026. (Foto: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Britští zpěváci Noel Gallagher a Liam Gallagher na 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, na červeném koberci filmu Oasis: Don’t Look Back in Anger. 5. září 2026. (Foto: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Britští zpěváci Noel Gallagher a Liam Gallagher na 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, na červeném koberci filmu Oasis: Don’t Look Back in Anger. 5. září 2026. (Foto: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Andy Bell (vlevo) a Liam Gallagher z kapely Oasis vystupují během severoamerického turné skupiny v amfiteátru Shoreline Amphitheatre v kalifornském Mountain View. 11. září 2005. (Foto: Tim Mosenfelder/Getty Images)
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