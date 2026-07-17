Existují dvě jistoty. Tou první je, že pokaždé, když se začne mluvit o novém Bondovi, internet se rozdělí na dva tábory. A tou druhou je, že bez ohledu na to, kdo roli nakonec získá, polovina lidí bude přesvědčená, že je to špatná volba.
Stačí se podívat zpátky. Daniel Craig byl při oznámení terčem kritiky. Blond Bond? To přece nemůže fungovat. O pár let později se z něj stal jeden z nejlépe hodnocených agentů 007 vůbec. Tak proč pokaždé opakujeme stejný scénář?
Bond už dávno není jen smoking
Dlouhé roky se řešilo hlavně to, jak má Bond vypadat. Musí být vysoký. Musí mít tmavé vlasy. Musí být Brit. Musí působit nebezpečně. Jenže svět se mezitím změnil. Dnešní mužské ikony nejsou stejné jako před dvaceti lety. Pedro Pascal ukazuje, že charisma porazí dokonalou tvář. Timothée Chalamet změnil představu o mužnosti. Barry Keoghan dokazuje, že nejzajímavější bývají ti, kteří se vymykají.
Amazon mění pravidla
Po převzetí kreativní kontroly studiem Amazon MGM se kolem slavné série mění víc než jen obsazení. Nový Bond bude muset fungovat pro úplně jinou generaci diváků. Pro lidi, kteří vyrostli na streamovacích platformách, Marvelu nebo Succession.
A upřímně? Nikdo nechce jen kopii Daniela Craiga. To by byla největší chyba, kterou by studio mohlo udělat. Craig totiž fungoval právě proto, že nebyl Piercem Brosnanem. A Brosnan nebyl Seanem Connerym. Každý Bond definoval svoji dobu.
A co když nás překvapí úplně někdo jiný?
Historie Bonda ukazuje jednu věc. Téměř nikdy nevyhrál ten, kterého veřejnost považovala za jasného favorita. Sean Connery nebyl hvězda. Daniel Craig byl kontroverzní. George Lazenby byl prakticky neznámý. Možná tedy znovu čekáme na někoho, jehož jméno dnes ještě vůbec neznáme. A možná je to dobře.
Tak kdo to nakonec bude?
V posledních měsících se jako největší favorit skloňuje především Callum Turner. Britský herec, kterého letos ještě více zviditelnila svatba s Duou Lipou, se objevuje na vrcholu téměř všech sázkových kanceláří i fanouškovských žebříčků. Jenže ani on zatím nic nepotvrdil.
Na přímý dotaz magazínu The Hollywood Reporter se jen usmál a odpověděl, že o Bondovi ví úplně stejně jako všichni ostatní. Prý ho nejvíc baví, že se mu po letech ozývají lidé, se kterými deset let nemluvil, jen aby zjistili, jestli bude novým agentem 007.
A upřímně? Přesně takhle by asi odpovídal i Bond. Jenže Turner rozhodně není jediný ve hře.
Čím dál častěji se mluví také o Harrisi Dickinsonovi, který se už brzy představí jako John Lennon v očekávané sérii filmů Sama Mendese. Dalším jménem je australský herec Jacob Elordi, jenž po úspěchu ve filmu Saltburn a letošní nominaci na Oscara za Frankensteina patří mezi nejžádanější herce své generace. A ve spekulacích se překvapivě objevuje i Tom Holland, kterého většina diváků zná jako Spider-Mana.
Právě to je na celém hledání nového Bonda možná nejzajímavější. Neexistuje jasný favorit. Každý týden se objeví nové jméno, nová teorie nebo další „zaručená informace“. A přesto stále nikdo neví, kdo si nakonec oblékne nejslavnější smoking filmové historie. Možná je to ale jen dobře. James Bond totiž nikdy nebyl role, kterou by bylo možné předvídat.