Pražské bary, které vás pohltí nejen svými drinky, ale i atmosférou


Twist Bar v Praze. | foto: Twist Bar

Mariana Vašutová
  12:00
Dobrý koktejl dnes nestačí. Pražská barová scéna nabízí podniky, ve kterých hrají stejně důležitou roli interiér, hudba i lidé, kteří se v nich potkávají. Někde vás čeká tlumené osvětlení a intimní atmosféra, jinde výrazný design, nečekané kombinace chutí nebo večer, který se z jednoho drinku protáhne až do ranních hodin. Vybrali jsme pražské bary, které mají vlastní charakter a kvůli kterým stojí za to občas vyměnit svůj oblíbený podnik za něco nového.

Praha je plná skvělých barů, ale jen některé dokážou vytvořit atmosféru, díky které zapomenete sledovat čas. Ať už jde o hudbu, neobvyklý interiér nebo barmany, kteří si s přípravou koktejlů dávají opravdu záležet, každý z nás má trochu jinou představu o dokonalém večeru. Vybrali jsme podniky, které nabízejí víc než jen dobře namíchaný drink.

Twist Bar: Když jeden drink přeroste v celou noc

Žižkovský Twist patří mezi podniky, ve kterých hraje hudba stejně důležitou roli jako samotné koktejly. Tlumené osvětlení, promyšlený zvuk a DJ sety vytvářejí prostředí někde na pomezí intimního baru a malého klubu. Začít můžete sklenkou naturálního vína nebo koktejlem a skončit na tanečním parketu v zadní části podniku. Ideální místo pro všechny, kteří mají rádi elektronickou hudbu, ale netouží po atmosféře velkých klubů.

Vlkova 26, Praha 3 – Žižkov

Bitter Priest: Trochu temnoty, trochu extravagance

Červené osvětlení, provokativní symbolika a atmosféra, která má daleko ke klasickému koktejlovému baru. Bitter Priest v budově DRN na Národní třídě je podnik, který si rozhodně nehraje na nenápadnost. Výrazný interiér doplňuje hudba, DJ sety a koktejlové menu, ve kterém nechybějí klasiky ani ovocnější kombinace. Hodí se na večer, kdy chcete vyrazit někam stylově, ale zároveň nechcete zůstat jen u tichého posezení.

Koktejly v baru Bitter Priest v Praze.

Národní 14, Praha 1 – Nové Město

Café Bar Pilotů: Večer jako v obýváku

Ve Vršovicích se ukrývá bar, který by klidně mohl být obývacím pokojem hudebníka nebo vášnivého sběratele umění. Knihy, obrazy, starožitné detaily a pohodlná křesla vytvářejí interiér, ve kterém byste bez problémů strávili celý večer. Café Bar Pilotů se zaměřuje na autorské koktejly a inspiraci čerpá mimo jiné z atmosféry New Orleans. V pozadí hraje jazz a blues, zatímco barmani vám rádi vysvětlí příběh jednotlivých drinků. Ideální místo na rande nebo dlouhý večer s přátely.

Café Bar Pilotů.

Donská 19, Praha 10 – Vršovice

Bar Cobra: Z odpolední kávy rovnou na parket

Holešovická Cobra je důkazem, že dobrý podnik nemusí mít jedinou tvář. Přes den sem můžete zajít na kávu nebo něco k jídlu, večer se ale atmosféra postupně mění. Koktejly, DJ sety a živější tempo dělají z Cobry oblíbené místo pro neplánované večery. Industriálně laděný interiér a uvolněné prostředí přitom nepůsobí přehnaně okázale. Právě naopak. Je to jeden z těch barů, kam můžete přijít bez velkého plánu a zůstat mnohem déle, než jste původně zamýšleli.

Bar Cobra v Praze.

Milady Horákové, Praha 7 – Holešovice

Alma: Koktejly pro ty, kteří rádi objevují

Almu si možná spojujete především s gastronomií, její barová část ale stojí za samostatnou návštěvu. Zdejší koktejlový přístup vychází ze sezonnosti, fermentace a netradičních ingrediencí, které se běžně objevují spíše v kuchyni než za barem. Výsledkem jsou promyšlené kombinace chutí, které dokážou překvapit i zkušenější milovníky koktejlů. Alma je ideální volbou pro večer, kdy si chcete dopřát něco trochu jiného a na chvíli zapomenout na klasické Espresso Martini.

Restaurace Alma v Praze.

V Jirchářích 8, Praha 1 – Nové Město

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