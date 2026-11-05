Praha je plná skvělých barů, ale jen některé dokážou vytvořit atmosféru, díky které zapomenete sledovat čas. Ať už jde o hudbu, neobvyklý interiér nebo barmany, kteří si s přípravou koktejlů dávají opravdu záležet, každý z nás má trochu jinou představu o dokonalém večeru. Vybrali jsme podniky, které nabízejí víc než jen dobře namíchaný drink.
Twist Bar: Když jeden drink přeroste v celou noc
Žižkovský Twist patří mezi podniky, ve kterých hraje hudba stejně důležitou roli jako samotné koktejly. Tlumené osvětlení, promyšlený zvuk a DJ sety vytvářejí prostředí někde na pomezí intimního baru a malého klubu. Začít můžete sklenkou naturálního vína nebo koktejlem a skončit na tanečním parketu v zadní části podniku. Ideální místo pro všechny, kteří mají rádi elektronickou hudbu, ale netouží po atmosféře velkých klubů.
Vlkova 26, Praha 3 – Žižkov
Bitter Priest: Trochu temnoty, trochu extravagance
Červené osvětlení, provokativní symbolika a atmosféra, která má daleko ke klasickému koktejlovému baru. Bitter Priest v budově DRN na Národní třídě je podnik, který si rozhodně nehraje na nenápadnost. Výrazný interiér doplňuje hudba, DJ sety a koktejlové menu, ve kterém nechybějí klasiky ani ovocnější kombinace. Hodí se na večer, kdy chcete vyrazit někam stylově, ale zároveň nechcete zůstat jen u tichého posezení.
Národní 14, Praha 1 – Nové Město
Café Bar Pilotů: Večer jako v obýváku
Ve Vršovicích se ukrývá bar, který by klidně mohl být obývacím pokojem hudebníka nebo vášnivého sběratele umění. Knihy, obrazy, starožitné detaily a pohodlná křesla vytvářejí interiér, ve kterém byste bez problémů strávili celý večer. Café Bar Pilotů se zaměřuje na autorské koktejly a inspiraci čerpá mimo jiné z atmosféry New Orleans. V pozadí hraje jazz a blues, zatímco barmani vám rádi vysvětlí příběh jednotlivých drinků. Ideální místo na rande nebo dlouhý večer s přátely.
Donská 19, Praha 10 – Vršovice
Bar Cobra: Z odpolední kávy rovnou na parket
Holešovická Cobra je důkazem, že dobrý podnik nemusí mít jedinou tvář. Přes den sem můžete zajít na kávu nebo něco k jídlu, večer se ale atmosféra postupně mění. Koktejly, DJ sety a živější tempo dělají z Cobry oblíbené místo pro neplánované večery. Industriálně laděný interiér a uvolněné prostředí přitom nepůsobí přehnaně okázale. Právě naopak. Je to jeden z těch barů, kam můžete přijít bez velkého plánu a zůstat mnohem déle, než jste původně zamýšleli.
Milady Horákové, Praha 7 – Holešovice
Alma: Koktejly pro ty, kteří rádi objevují
Almu si možná spojujete především s gastronomií, její barová část ale stojí za samostatnou návštěvu. Zdejší koktejlový přístup vychází ze sezonnosti, fermentace a netradičních ingrediencí, které se běžně objevují spíše v kuchyni než za barem. Výsledkem jsou promyšlené kombinace chutí, které dokážou překvapit i zkušenější milovníky koktejlů. Alma je ideální volbou pro večer, kdy si chcete dopřát něco trochu jiného a na chvíli zapomenout na klasické Espresso Martini.
V Jirchářích 8, Praha 1 – Nové Město