27. listopadu 2026 12:00
Lyžování ve velkém stylu: 8 nejluxusnějších lyžařských středisek v Evropě, která stojí za návštěvu
Dokonale upravené sjezdovky, výhledy na zasněžené vrcholky hor, obědy v michelinských restauracích a après-ski v kašmírovém svetru se sklenkou šampaňského v ruce. V některých evropských střediscích je lyžování jen jednou z mnoha atrakcí. Už desítky let sem míří členové královských rodin, hollywoodské hvězdy i milovníci zimních sportů, kteří si potrpí na výjimečné zážitky. Kde si v Evropě užít lyžařskou dovolenou ve velkém stylu?