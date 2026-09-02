Vitamín D
Vitamín D je jedním z vitaminů, u kterých má smysl sledovat hladinu v krvi, zvlášť pokud trávíte málo času na slunci. Pomáhá tělu vstřebávat vápník a je důležitý pro zdraví kostí, svalů i správné fungování imunitního systému. Problém je, že ho z běžné stravy není jednoduché získat ve velkém množství. Přirozeně se nachází například v tučných rybách, vaječných žloutcích nebo potravinách obohacených o vitamin D. Neznamená to ale, že čím více, tím lépe. U vitamínu D se vyplatí držet doporučených dávek a při podezření na nedostatek si nechat hladinu změřit.
Vitamín B12
B12 je důležitý pro tvorbu červených krvinek, DNA a správné fungování nervového systému. Jeho nedostatek může vést například k únavě a slabosti. Pro většinu mužů, kteří jedí maso, ryby, vejce nebo mléčné výrobky, není problém získat ho dostatek ze stravy. Větší pozornost by mu měli věnovat především lidé, kteří živočišné produkty nejí.
Vitamín C
Vitamín C si většina lidí automaticky spojí s imunitou. Jeho role je ale širší. Funguje jako antioxidant, podílí se na tvorbě kolagenu a pomáhá také se vstřebáváním železa. Pokud pravidelně jíte ovoce a zeleninu, pravděpodobně ho máte dostatek. Citrusové plody, kiwi, paprika, brokolice nebo jahody jsou jeho velmi dobrými zdroji.
Vitamín B6
Vitamín B6 se podílí na metabolismu bílkovin, tvorbě neurotransmiterů a normálním fungování imunitního systému. Pro muže, kteří pravidelně sportují a mají vyšší energetický příjem je proto důležitou součástí celkově pestré stravy. Najdete ho například v kuřecím mase, rybách, bramborách, banánech nebo cizrně. Ani tady ale není důvod automaticky sahat po doplňku stravy. Pokud jíte rozmanitě, pravděpodobně ho přijímáte dostatek.
A co z toho plyne?
Než začnete každý den polykat hrst tabletek, podívejte se nejdřív na vlastní jídelníček. Vitamíny nejsou další fitness hack. Jsou spíš základ, který má smysl řešit ve chvíli, kdy vám opravdu něco chybí.