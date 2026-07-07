Karlovy Vary během festivalu fungují trochu jinak než po zbytek roku. Z poklidného lázeňského města se na několik dní stává centrum filmu, módy, gastronomie i společenských setkání. A stejně jako se řeší nejlepší outfity na červeném koberci, řeší se i to, kde si dát nejlepší snídani před první projekcí, kam zajít na rychlou kávu mezi rozhovory, nebo kde zakončit dlouhý festivalový den.
Připravili jsme 24hodinového gastro průvodce, od ranní kávy až po večerní drink.
8: 00–10:00 | Snídaně, která nastartuje festivalový den
Rohlík Park
Pokud chcete začít den ve Varech stylově a bez zbytečného hledání, jedním z nejzajímavějších míst letošního festivalu je Rohlík Park. Celý koncept staví na čerstvých farmářských surovinách a rychlém, ale kvalitním jídle.
Mezi naše tipy patří hovězí vývar do kelímku od Naše maso, vejce Benedikt nebo klasická ovesná kaše. K tomu káva od doubleshot.
Pinkiez Espresso Bar
Druhou ranní zastávkou je Pinkiez Espresso Bar, který během festivalu funguje jako místo pro milovníky brunchů, dobré kávy i příjemné atmosféry.
Každý den nabízí brunch menu a koná se zde i speciální pop-up ve spolupráci s JZT a Vacuum. Na programu jsou breakfast tacos, kombucha mimosa i DJ set. Káva pochází ze slovenského Black Coffee.
10: 00–12:00 | Káva mezi projekcemi
Lékárna by City Roasters
Jedna z těch zastávek, které během festivalu dávají smysl nejen kvůli kávě, ale i atmosféře. Lékárna by City Roasters připravila speciální KVIFF menu a nabízí kávu od City Roasters. Gastro tip? Krupicová kaše z Espuma. Přesně ten typ jídla, který funguje po dlouhém festivalovém večeru stejně dobře jako před ním.
SmetanaQ x Progresus KVIFF Pop-up
Pokud hledáte místo na pomalejší ranní kávu mimo hlavní festivalový ruch, zastavte se v pop-upu SmetanaQ ve spolupráci s Progresus.
Najdete ho v Dvořákových sadech naproti hotelu Thermal. Otevřeno je denně od 9:00 do 18:00.
12: 00–15:00 | Oběd mezi filmy
ALMA x Mattoni Pop-up
Jedním z nejzajímavějších gastro projektů letošního KVIFF je spojení ALMA a Mattoni. O speciální festivalový drink Mattoni60 se postaral barman Pavel Sochor z ALMY. Koncept kombinuje gastronomii, koktejlovou scénu a atmosféru festivalového léta.
Pop-up je otevřený veřejnosti od 14:00 do 21:00.
Aromi Pop-up
Milovníci italské kuchyně by neměli minout pop-up restaurace Aromi.
Podnik založil Riccardo Lucque v roce 2005 a dlouhodobě patří mezi nejzajímavější adresy pro italskou gastronomii v Česku. Specializuje se především na ryby, seafood a lehčí středomořskou kuchyni.
Ideální volba pro oběd, který nechcete uspěchat.
15:00–17:00 | Něco sladkého před další projekcí
Pinkiez x Cukrárna Myšák
Festivalový program bývá náročný, takže prostor na sladkou pauzu je téměř povinnost. Spojení Cukrárna Myšák a Pinkiez nabízí přesně to, co k letním Varům patří: dobré dezerty, kávu a chvíli klidu.
Pikola Pop-up v Baden by VISA
Další zastávkou pro milovníky kávy je pop-up Pikola v Baden by VISA. Čeká vás káva, sladké pečivo ze Supernova Bakehouse a festivalová atmosféra od 10:00 do 20:00.
19: 00–23:00 | Večeře
La Famiglia
Po celém dni ve festivalovém tempu přichází čas na pořádnou večeři. La Famiglia patří mezi oblíbené adresy pro večerní zastávku. Gastro tip: mortadela pizza nebo tatarák s lanýžem.
23:00+ | Kam na drink?
Mattoni Life Bar
Festivalový večer si žádá vlastní drink. Letos ho nabízí Mattoni Life Bar se speciálním koktejlem Mattoni60 vytvořeným přímo pro KVIFF.
Bitter Priest Pop-up
Pro ty, kteří chtějí pokračovat, je tu Bitter Priest pop-up v Baden by VISA. Místo, kde se přirozeně potkává festivalová komunita, hudba a pozdní večerní atmosféra.