Podzim rovná se pumpkin spice latte
Podzim má zvláštní schopnost proměnit i ty největší milovníky léta v lidi, kteří se najednou těší na deštivé odpoledne, pletený svetr a další díl Gilmorových děvčat. A k téhle představě už několik let neodmyslitelně patří také pumpkin spice latte. Kávový nápoj, který proslavil americký Starbucks, se postupně zabydlel i v pražských kavárnách. A zatímco někde připomíná tekutý dýňový koláč, jinde si zachovává výraznější chuť espressa a jen lehký nádech skořice nebo dalšího koření. Vybrali jsme sedm adres, kde letos stojí za to podzimní klasiku ochutnat.
Srnky Americká: Na dýňové latte a dlouhý brunch
Vinohradské Srnky patří mezi podniky, kam můžete přijít na rychlou kávu a nakonec zůstat celé dopoledne. V jejich sezonní nabídce najdete pumpkin spice latte připravované z espressa, mléka, dýňového sirupu a skořice.
A pokud máte hlad, rozhodně nemusíte končit u kávy. Srnky jsou známé celodenními brunchi, od vajíček až po nadýchané lívance. Ideální místo na línou sobotu, kdy vás nikdo nikam nehoní.
Adresa: Americká 849/26, Praha 2 – Vinohrady
Gema Art Coffee: Podzimní káva mezi uměním
Jen pár minut od náměstí Míru najdete nenápadný espresso bar Gema Art Coffee, který vznikl v prostorách bývalé výstavní síně Galerie Gema. Zdejší nabídka potěší především ty, kteří rádi zkoušejí různé varianty oblíbeného nápoje. Vedle klasického pumpkin spice latte za 95 korun můžete podle zveřejněného menu ochutnat také dýňové cappuccino, flat white nebo macchiato. Kávu tu připravují ze zrn pražské pražírny Doubleshot a ke sladkému podzimnímu pití si můžete dát francouzské pečivo nebo veganské cruffiny. Navíc jde spíš o menší espresso bar, takže se hodí i jako zastávka cestou městem.
Adresa: Máchova 439/27, Praha 2 – Vinohrady
Botanica Coffee Truck: Káva v podzimní zahradě
Pokud hledáte místo, kde si podzimní atmosféru vychutnáte i bez dlouhé procházky parkem, zamiřte do Vršovic.
Botanica Coffee Truck se ukrývá ve vnitrobloku v Moskevské ulici. Místo klasické kavárny tu najdete malý kávový truck obklopený rostlinami, květinami a sezonními dekoracemi. Právě prostředí je jedním z hlavních důvodů, proč sem na podzim vyrazit. Pumpkin spice latte si můžete vzít s sebou nebo si ho vychutnat přímo ve dvoře. Jen počítejte s tím, že posezení je převážně venkovní.
Adresa: Moskevská 372/35, Praha 10 – Vršovice
Coffee Room: Podzimní klasika pro milovníky výběrové kávy
Coffee Room na Korunní je jednou z těch vinohradských kaváren, kde se můžete zastavit před prací, během polední pauzy i na víkendovou snídani. Letos v září se na menu vrátilo pumpkin spice latte, které doplňuje také perníkové kakao a další sezonní speciality. Pokud tedy patříte mezi lidi, kteří by nejraději pili podzim z hrníčku, tady budete spokojení.
Adresa: Korunní 1208/74, Vinohrady
Florista Café: Pumpkin spice latte mezi květinami
Káva a čerstvé květiny pod jednou střechou? V nuselském Florista Café nemusíte vybírat. Podnik kombinuje kavárnu s květinářstvím, takže si tu můžete objednat pumpkin spice latte, posadit se mezi kytice a na chvíli zapomenout, že venku prší.
Adresa: Nuselská 66, Praha 4 – Nusle
BA-LĂM Coffee: Karlínská zastávka s dýňovou matchou
Karlínské BA-LĂM Coffee nabízí trochu jiný pohled na podzimní kávové menu. Kromě klasického pumpkin spice latte tu najdete také dýňovou matchu nebo hojichu.
Pokud tedy patříte mezi ty, kteří dávají zelenému čaji přednost před espressem, nemusíte se podzimních chutí vzdávat. Kavárna na Sokolovské navíc nabízí celodenní brunch s lehkými vietnamskými vlivy. Na menu najdete například kimchi toast nebo turecká vejce. Podzimní odpoledne tu tak snadno přeroste v pozdní oběd.
Adresa: Sokolovská 444/118, Praha 8 – Karlín
CrossCafe: Když jeden dýňový nápoj nestačí
Někdo se spokojí s jedním pumpkin spice latte. A pak jsou tu lidé, kteří by nejraději ochutnali všechno, co má v názvu slovo dýně.
Právě pro ně si letos CrossCafe připravilo celou sezonní nabídku. Vedle klasického horkého latte můžete ochutnat také ledovou variantu, dýňový dort, chlebíček nebo třeba krémovou polévku se zázvorem. Zajímavostí je také vlastní dýňový sirup, který si můžete koupit domů a připravit si svou oblíbenou kávu i bez návštěvy kavárny. Sezonní nabídka platí do 31. října nebo do vyprodání zásob.
Adresa: Více poboček v Praze, například Karlovo náměstí 10