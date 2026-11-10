Nejkrásnější chalupy v Česku: 8 designových chat, kde budete chtít strávit celou zimu

Někdy stačí sbalit teplý svetr, oblíbenou knihu a na pár dní zmizet z města. Zvlášť v zimě, kdy zasněžená krajina, vůně dřeva a večery u krbu vytvářejí atmosféru, kterou vám ani ten nejlepší městský hotel nenahradí. České chaty a chalupy navíc procházejí zajímavou proměnou. Vedle tradičních roubenek vznikají moderní stavby s velkými prosklenými stěnami, minimalistickými interiéry a soukromým wellness. A nemusíte kvůli nim jezdit jen do Krkonoš. Krásná místa najdete na Šumavě, v Jeseníkách, Beskydech i na jižní Moravě.
1. Albeřické chalupy – Královéhradecký kraj
V malebných Horních Albeřicích se ukrývají dvě architektonicky výjimečné chalupy, které spojují tradiční krkonošské stavitelství se současným designem. Kámen, dřevo, ručně vyráběné detaily a promyšlené interiéry vytvářejí prostředí, kde byste nejraději strávili celý víkend. Albeřické chalupy jsou ideální pro skupinu přátel nebo rodinnou dovolenou. Okolní Krkonoše navíc nabízejí spoustu možností pro zimní turistiku, běžkování i lyžování.
2. Roubenka U Svahu – Olomoucký kraj
Jeseníky jsou krásné v každém ročním období, ale pod sněhem mají zvláštní kouzlo. Roubenka U Svahu ve Filipovicích nabízí kombinaci tradičního horského ubytování a luxusního wellness.
Kromě útulného interiéru s kachlovými kamny zde najdete dvě sauny a přírodní jezírko. Nedaleko leží lyžařské areály Filipovice a Červenohorské sedlo. Ideální místo pro všechny, kteří chtějí dopoledne strávit na svahu a večer v sauně.
3. Glamping Šumava – Plzeňský kraj
Minimalistická chata uprostřed šumavské přírody je přesně tím typem místa, kde si budete chtít vypnout telefon. Glamping Šumava nedaleko Hartmanic nabízí moderní ubytování pro dva s důrazem na soukromí, jednoduchý design a krásné výhledy.
Místo velkého horského resortu vás čeká klid a okolní lesy. Skvělá volba pro romantický víkend, kdy chcete na chvíli zapomenout na pracovní e-maily i přeplněný kalendář.
4. Glamping Na Malém Háji – Ústecký kraj
Krušné hory možná nejsou první destinací, která vás při plánování zimního víkendu napadne. A právě proto stojí za pozornost. Na Malém Háji nedaleko Hory Svaté Kateřiny najdete moderní glampingové ubytování obklopené přírodou.
Interiér nabízí pohodlí klasické chaty, zatímco soukromá finská sauna dodává pobytu příjemný wellness rozměr. Perfektní pro dvojice, které hledají trochu romantiky a především klid.
5. Roubenky na Dupačce – Zlínský kraj
Velké Karlovice patří mezi nejkrásnější místa českého Valašska a Roubenky na Dupačce dokazují, že tradiční dřevěné stavby mohou nabídnout opravdu vysoký komfort.
Prostorné roubenky jsou zařízené s důrazem na pohodlí a společné chvíle. Hodí se zejména pro větší rodiny nebo partu přátel, která chce vyrazit na zimní dovolenou do Beskyd. V okolí najdete běžkařské trasy, lyžařské areály i krásné výhledy do krajiny.
6. Domesi Concept House Budíkov – Kraj Vysočina
Pokud vás více než tradiční horské chalupy láká současná architektura, tohle místo by vám nemělo uniknout. Domesi Concept House v Budíkově nedaleko Humpolce je moderní dřevostavba, která staví na jednoduchosti, přírodních materiálech a promyšleném prostoru.
Vysočina je ideální pro pomalejší víkend. Místo dlouhého seznamu aktivit si můžete naplánovat procházku, společné vaření a večer bez spěchu. Právě tady oceníte, že zimní dovolená nemusí být vždy o lyžování.
7. Chalupa mezi sklepy – Jihomoravský kraj
Zimní víkend na jižní Moravě? Rozhodně ano. Chalupa mezi sklepy v Horních Dunajovicích nedaleko Znojma nabízí stylové ubytování v krajině vinic a tradičních vinných sklepů. Designově zařízený interiér, krb a příjemná atmosféra jsou jako stvořené pro víkend s přáteli. Místo lyžařských bot si tentokrát přibalte něco hezkého na večerní posezení u vína.
8. Roubenka Lipno – Jihočeský kraj
Lipno není jen letní destinací. Moderní Roubenka Lipno nabízí světlý interiér s dřevěnými prvky, krbem a soukromým wellness včetně finské sauny a venkovní vířivky.
V okolí si můžete užít zimní procházky i lyžování v areálu Lipno, zatímco večery budou patřit odpočinku. Díky čtyřem ložnicím je chalupa vhodná i pro společný víkend s přáteli.