Letos nás zaujal originální kalendář britské značky Liberty London, který představila herečka Helena Bonham Carter, ale i sladké překvapení z dílny newyorského Muzea moderního umění MoMA nebo adventní hvězda od Diora. Každý z nich přitom nabízí kromě sladkostí i jiná potěšení, která vám zpříjemní čekání na Vánoce.
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Adventní zklamání Kim Kardashian. Kalendář za tři tisíce korun ukrýval gumičky
Zatímco Kim Kardashian letos schytala kritiku za svůj příliš drahý kalendář Skims plný gumiček do vlasů, ostatní výrobci posouvají adventní překvapení do zcela jiné dimenze. Nákladný design, sběratelské předměty, kosmetické poklady dělají z některých kalendářů skutečné vánoční artefakty, které bychom chtěli otevírat nejen o adventu.
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České, prosím! 9 českých dárků do tisícovky, které letos chceme pod stromečkem