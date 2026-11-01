Některé literární klasiky se na obrazovky vracejí tak často, až si říkáme, jestli o nich ještě zbývá něco nového vyprávět. Román Na východ od ráje amerického spisovatele Johna Steinbecka ale patří k příběhům, které s každou generací získávají trochu jiný význam. Netflix v říjnu představil sedmidílnou adaptaci, v jejímž centru stojí Florence Pugh. A zatímco filmová verze z roku 1955 proslavila Jamese Deana, nová minisérie obrací pozornost k jedné z nejkomplikovanějších ženských postav americké literatury.
Žena, která změní život celé rodiny
Příběh se odehrává na přelomu 19. a 20. století a sleduje několik generací rodiny Traskových. Jeho hlavními postavami jsou bratři Adam a Charles, jejichž vztah od dětství poznamenává soupeření o otcovu přízeň.
Pak do jejich života vstoupí Cathy Ames. Na první pohled působí jako zranitelná mladá žena, která potřebuje pomoc. Brzy se ale ukáže, že její minulost je mnohem temnější a že s lidmi kolem sebe dokáže manipulovat s téměř děsivou lehkostí.
Adam v ní vidí ženu, kterou může zachránit. Charles je mnohem podezíravější. A právě jejich rozdílný pohled na Cathy postupně odhaluje jedno z hlavních témat celého příběhu: jak snadno si dokážeme vytvořit vlastní představu o člověku, kterého ve skutečnosti vůbec neznáme.
Florence Pugh tentokrát nepotřebuje být sympatická
Hollywood má dlouhou historii ženských postav, které jsou buď oběťmi, nebo padouchy. Cathy Ames se ale tak jednoduchému rozdělení vzpírá.
Je inteligentní, vypočítavá, krutá a často jedná způsobem, který je těžké omluvit. Zároveň je to žena žijící ve společnosti, která od ní očekává poslušnost, manželství a mateřství.
Nová adaptace se právě na její perspektivu zaměřuje výrazněji než slavný film s Jamesem Deanem. Florence Pugh je pro podobnou roli zajímavou volbou. Už ve filmech Midsommar nebo Lady Macbeth ukázala, že umí ztvárnit ženy, jejichž chování není vždy příjemné sledovat.
Příběh starý sedmdesát let, který má stále co říct
Steinbeck vydal román v roce 1952 a považoval ho za jedno ze svých nejdůležitějších děl. Inspiraci čerpal mimo jiné z biblického příběhu Kaina a Ábela, tedy dvou bratrů, jejichž vztah poznamená žárlivost, odmítnutí a násilí.
Právě motiv sourozeneckého soupeření se v Na východ od ráje opakuje napříč generacemi. Nejde ale pouze o rodinné konflikty. V centru stojí otázka, zda jsme předurčeni opakovat chyby svých rodičů nebo máme možnost rozhodnout se jinak.
A možná právě proto příběh ani po více než sedmdesáti letech nezestárl. Rodinná očekávání, touha po přijetí nebo potřeba dokázat vlastní hodnotu jsou témata, která dobře známe i bez historických kostýmů a kalifornských rančů.
Za novou adaptací stojí vnučka režiséra původního filmu
Jednou z nejzajímavějších okolností vzniku seriálu je jeho scenáristka Zoe Kazan. Je totiž vnučkou režiséra Elii Kazana, který v roce 1955 natočil slavnou filmovou adaptaci s Jamesem Deanem. Nová verze tak představuje i neobvyklý návrat jednoho příběhu v rámci stejné rodiny.
Zoe Kazan se ale nesnaží původní film jednoduše zopakovat. Zatímco ten se soustředil především na mladého Cala Traska, minisérie dostává více prostoru k prozkoumání vztahů mezi jednotlivými generacemi a především samotné Cathy.
Vedle Florence Pugh se v hlavních rolích představují Christopher Abbott a Mike Faist.
Proč stojí za pozornost?
Pokud od Na východ od ráje očekáváte odpočinkovou romantiku v krásných historických kulisách, možná vás čeká překvapení. Seriál se totiž nebojí nepříjemných témat. Ukazuje rodinné vztahy, ve kterých se láska mísí s nenávistí, a postavy, které často ubližují právě lidem, na nichž jim záleží nejvíce.
A Florence Pugh je jedním z hlavních důvodů, proč novou adaptaci sledovat. Ne proto, že by její Cathy byla obdivuhodná nebo snadno pochopitelná. Právě naopak. Připomíná, že nejzajímavější filmové a seriálové postavy někdy bývají ty, které bychom ve skutečném životě raději vůbec nepotkali.