Mužská péče v hlavní roli.

Festival v Karlových Varech měl i letos jako každý rok mimořádně nabitý program. Na co jste se nejvíc těšil a co jste si nakonec nejvíc užil?
Letos jsem měl málo času, ale těšil jsem se na filmy oblíbenců a přehlídku Anamé x L’Oréal Paris, oboje nezklamalo.
Stihl jste zhlédnout i nějaké filmy, nebo jste čas trávil spíš na pracovních schůzkách a akcích?
Viděl jsem mimo jiné nový film Šimona Holého Chica Checa, který rozhodně doporučuji. Těžké téma podané citlivě, jak to Šimon umí.
Na akcích, jako je KVIFF, vznikne sousta fotografií zúčastněných. Přemýšlíte před podobnými akcemi nad tím, jak vypadáte a jak budete působit na fotkách?
Rozhodně, přemýšlíme nad tím se ženou. U mě je to přece jen jednodušší, muži projde daleko víc. Důležité pro nás nicméně je sladit se a působit dobře jako pár.
K festivalu patří spousta večírků a společenských akcí. Pohybujete se na nich jako ryba ve vodě, nebo je to pro vás spíš vystoupení z komfortní zóny?
Já jsem na karlovarské večírky nikdy moc nebyl, jezdím na festival roky a vždy díky filmům nebo později práci. Společenské akce, jako je právě třeba přehlídka Anamé, jsou něco trochu jiného, ty si užívám.
Když máte na výběr mezi večírkem a klidným časem s rodinou, co u vás většinou vyhraje?
Vždy rodina.
Jako novinář se objevujete často před kamerou. Jak důležitá je pro vás v tomto ohledu péče o sebe?
Dlouho důležitá nebyla, ale s věkem se to nepochybně tématem stává. Je pravda, že lidé můj vzhled řeší a určitě je důležité cítit se v této roli co nejlépe.
Jste ambasadorem řady L’Oréal Paris Men Expert. Co to pro vás znamená? Je to pro vás pocta?
Je, produkty L’Oréal Paris Men Expert používám roky, a když přišla tahle možnost, dávalo mi to velký smysl. Mám radost, že můžu podpořit něco, čemu opravdu věřím.
Je pro vás péče o sebe spíš luxus, nebo běžná součást dne?
Luxus určitě ne, běžnou součástí dne se to postupně stává.
Změnil se váš přístup k péči o pleť a vaše celková self care od doby, co jste se stal ambasadorem značky?
Popravdě jen trochu. Krém Hydra Energetic, který roky používám, používám i dál. Ale přidal jsem něco navíc.
Máte nějakou ranní nebo večerní rutinu, kterou se snažíte dodržovat, i když jste na cestách nebo nemáte času nazbyt?
Nemám, čas opravdu není. Snažím se držet aspoň rutinu před rozhovorem. Ta mi pomáhá.
A třeba nějaký rituál, který vám pomáhá cítit se dobře, například před důležitou akcí?
Je to stejné jako před rozhovorem. Krém, případně sérum. To mi stačí.
Vaše práce je psychicky náročná – už jen proto, že jste veřejnosti dost často na očích. Co vám nejvíc pomáhá, když se potřebujete odreagovat a dobít energii?
Nejlépe vypnout s rodinou, případně v herních světech playstationu. A taky v posilovně. Měl bych na tom ale obecně zapracovat. Dobíjím málo.
Dnes jsme vás fotili při přípravě a péči o sebe. Jak vypadá vaše ideální rutina, než vyrazíte mezi lidi?
Viz odpověď výše.
Stal se nějaký produkt z řady Men Expert Vitamin C součástí vaší každodenní rutiny?
Ano, krém a sérum Hydra Energetic používám prakticky denně.
Co byste vzkázal mužům, kteří mají pocit, že péče o pleť není nic pro ně?
Chápu je, byl jsem jedním z nich, ale měli by si uvědomit, že i oni za to stojí.