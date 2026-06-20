Terapie už není poslední záchrana
Ještě donedávna existovala poměrně jasná představa o tom, kdy muž vyhledá terapeuta. Ve chvíli, kdy se rozpadne vztah, přijde vyhoření, úzkosti nebo moment, kdy už zkrátka není kam ustoupit. Terapie byla vnímána jako krizové řešení. Něco, co přichází až ve chvíli, kdy ostatní možnosti selhaly.
Dnes to začíná vypadat jinak. Stačí si pustit podcasty, rozhovory nebo otevřít sociální sítě. Muži stále častěji mluví o terapii podobně jako o trenérovi v posilovně nebo o výživovém poradci. Ne jako o důkazu slabosti, ale jako o nástroji, který jim pomáhá lépe fungovat. Místo otázky „Co je se mnou špatně?“ se objevuje jiná: „Jak můžu žít lépe?“
To je poměrně zásadní změna. Nejen ve způsobu, jakým se mluví o duševním zdraví, ale i ve způsobu, jakým se začíná přemýšlet o mužství.
Problém nikdy nebyl v terapii
Dlouhá léta se tvrdilo, že muži nechodí na terapii, protože o svých emocích nechtějí mluvit. Jenže realita je složitější.
Metaanalýza publikovaná v roce 2025 v International Journal of Psychology ukázala, že jednou z největších překážek není samotná psychologická pomoc, ale tradiční představy o mužnosti. Čím silněji muži věřili představě, že by měli být vždy soběstační, odolní a emocionálně nezávislí, tím negativněji vnímali vyhledání odborné pomoci.
Možná právě proto se dnes tolik mluví o tom, že terapie není opakem síly. Po generace byla mužská hodnota spojována s výkonem. Se schopností vydržet více než ostatní, zvládnout tlak a neukazovat slabost. Jenže čím dál více mužů zjišťuje, že potlačovat vlastní problémy neznamená být silnější. Často to znamená jen déle odkládat jejich řešení.
Generace, která nechce všechno zvládnout sama
Největší rozdíl mezi dnešními třicátníky a generací jejich otců nejspíš nespočívá v tom, jaké mají problémy. Spíš v tom, jak o nich přemýšlejí.
Výzkum publikovaný v roce 2025 v časopise BMC Psychology ukazuje, že mladší muži jsou vůči psychologické pomoci otevřenější než předchozí generace. Zároveň ale stále narážejí na stigma, stud a obavu, že by přiznání psychických potíží mohlo působit jako selhání.
Je to paradox. Nikdy nebylo jednodušší najít terapeuta. Nikdy neexistovalo více knih, podcastů nebo online platforem zaměřených na duševní zdraví. Přesto se mnoho mužů stále ocitá mezi dvěma světy. Na jedné straně slyší, že by měli být otevření a mluvit o svých emocích. Na druhé straně v nich zůstává zakořeněná představa, že správný muž si poradí sám.
Právě tenhle rozpor možná vysvětluje, proč se o terapii mluví víc než kdy dřív. Není to důkaz toho, že jsou muži slabší. Možná je to důkaz toho, že si konečně dovolují být upřímnější.
Je terapie mainstreamová?
Není náhoda, že se o terapii mluví právě teď. Současná generace mužů se pohybuje v prostředí, které od nich vyžaduje být neustále dostupný, produktivní a výkonný. Práce nekončí odchodem z kanceláře, e-maily přicházejí večer, notifikace o víkendu a sociální sítě mezitím vytvářejí pocit, že všichni ostatní zvládají život o něco lépe.
Zatímco předchozí generace čelily jiným výzvám, dnešní muži často balancují mezi kariérou, vztahy, finanční nejistotou a tlakem na neustálé sebezdokonalování. V určitém bodě proto přestává být terapie reakcí na problém. Stává se způsobem, jak si v tom všem udržet nadhled.
Možná právě proto dnes terapeut nepřipomíná záchrannou brzdu. Spíš někoho, kdo pomáhá neztratit směr ve světě, který se pohybuje rychleji než kdy dřív.
Když se dnes podíváme na nejúspěšnější sportovce, podnikatele nebo umělce, je těžké přehlédnout jednu věc. O duševním zdraví mluví otevřeněji než generace před nimi. Ne proto, že by měli méně problémů nebo že by se svět stal jednodušším místem. Spíš proto, že se postupně mění definice toho, co znamená být silný.