Z Paříže až na Ibizu
O Mbappém a Expósito se začalo mluvit už na jaře. První větší pozornost vzbudili v březnu během módního týdne v Paříži, kde byli spatřeni společně. Ale právě jejich dovolenkové fotografie nakonec začaly dělat z původní spekulace jeden z nejdiskutovanějších nových celebrity párů roku.
Expósito přitom není nová tvář showbyznysu. Španělská herečka se do povědomí diváků po celém světě dostala především díky seriálu Élite, kde ztvárnila Carlu Rosón, jednu z nejvýraznějších postav prvních řad. Po úspěchu seriálu pokračovala ve filmu i v televizi a objevila se například ve snímcích Venus nebo Someone Has to Die.
Mbappé po mistrovství světa konečně odpočívá
Pro Mbappého je letošní léto o něco méně odpočinkové, než by se mohlo zdát. Francouzský útočník má za sebou mistrovství světa a po návratu si konečně dopřává život mimo fotbalový svět. A kde jinde než na jachtě ve Středomoří?
Na palubě se k dvojici připojil také herec Sergio Momo, který je fanouškům známý právě z Élite. Momo a Expósito se tedy znají nejen ze světa španělské televize, ale zároveň spolu znovu vytvořili poměrně nečekané propojení mezi fotbalem a seriálovým světem.
Nový pár, o kterém se mluví
Vztah fotbalisty a herečky zatím doprovází směs fotografií, spekulací a velmi pečlivě dávkovaných momentů na sociálních sítích. Mbappé si své soukromí dlouhodobě hlídá a ani Expósito nemá potřebu komentovat každý detail svého osobního života. Jenže v době, kdy stačí jedna fotografie na Instagramu a během několika minut ji řeší celý internet, je poměrně těžké zůstat úplně mimo pozornost. A právě jejich poslední dovolená ukazuje, proč se o nich tolik mluví. Tohle totiž nevypadá jako jen jeden náhodný společný týden na Ibize.