Nový pár, o kterém se mluví. Mbappé a Ester Expósito spolu tráví léto na Ibize


Herečka Ester Expósito a fotbalista Kylian Mbappé si užívají jízdu na vodním skútru během společného dne na Ibize. 13.8.2026 | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  16:00
Kylian Mbappé má za sebou náročné fotbalové léto, ale teď už evidentně našel čas trochu vypnout. Francouzská fotbalová hvězda byla znovu spatřena po boku španělské herečky Ester Expósito. Tentokrát si dvojice užívala slunce, moře a soukromí luxusní jachty na Ibize.

Z Paříže až na Ibizu

O Mbappém a Expósito se začalo mluvit už na jaře. První větší pozornost vzbudili v březnu během módního týdne v Paříži, kde byli spatřeni společně. Ale právě jejich dovolenkové fotografie nakonec začaly dělat z původní spekulace jeden z nejdiskutovanějších nových celebrity párů roku.

Expósito přitom není nová tvář showbyznysu. Španělská herečka se do povědomí diváků po celém světě dostala především díky seriálu Élite, kde ztvárnila Carlu Rosón, jednu z nejvýraznějších postav prvních řad. Po úspěchu seriálu pokračovala ve filmu i v televizi a objevila se například ve snímcích Venus nebo Someone Has to Die.

Fotbalista Kylian Mbappé a herečka Ester Expósito.

Mbappé po mistrovství světa konečně odpočívá

Pro Mbappého je letošní léto o něco méně odpočinkové, než by se mohlo zdát. Francouzský útočník má za sebou mistrovství světa a po návratu si konečně dopřává život mimo fotbalový svět. A kde jinde než na jachtě ve Středomoří?

Na palubě se k dvojici připojil také herec Sergio Momo, který je fanouškům známý právě z Élite. Momo a Expósito se tedy znají nejen ze světa španělské televize, ale zároveň spolu znovu vytvořili poměrně nečekané propojení mezi fotbalem a seriálovým světem.

Herečka Ester Expósito a její kolega ze seriálu Elite Sergio Momo si užívají léto na Ibize společně s fotbalistou Kylianem Mbappém. 13.8.2026

Nový pár, o kterém se mluví

Vztah fotbalisty a herečky zatím doprovází směs fotografií, spekulací a velmi pečlivě dávkovaných momentů na sociálních sítích. Mbappé si své soukromí dlouhodobě hlídá a ani Expósito nemá potřebu komentovat každý detail svého osobního života. Jenže v době, kdy stačí jedna fotografie na Instagramu a během několika minut ji řeší celý internet, je poměrně těžké zůstat úplně mimo pozornost. A právě jejich poslední dovolená ukazuje, proč se o nich tolik mluví. Tohle totiž nevypadá jako jen jeden náhodný společný týden na Ibize.

Fotbalista Kylian Mbappé a herečka Ester Expósito během společného dne na Ibize. 13.8.2026

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