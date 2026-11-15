Kdo je Marie April? Objev roku zazpívá Modlitbu pro Martu na Václavském náměstí


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Poslední festivalový den zavítala do Esprit Clubu v Císařských lázních také zpěvačka Marie April. Držitelka ceny Anděl v kategorii Objev se během krátké doby zařadila mezi nejvýraznější nové tváře české hudební scény. Se svou kapelou Marie April & The Fools propojuje indie, soul, jazz i rock a na debutovém albu Tangerines otevřeně zpracovává osobní témata dospívání i ztráty blízkého člověka. (11. 7. 2026) | foto: Benedikt Renč

Karolína Minaříková Krupková
  18:00
Jednadvacetiletá česko-americká zpěvačka Marie April, bude hlavní hvězdou 17. listopadu. Na Václavském náměstí v Praze zazpívá legendární Modlitbu pro Martu. Proč patří k nejzajímavějším mladým tvářím české hudební scény? A komu věnovala své hudební ocenění Anděl?

Lásku k hudbě v ní od malička podporoval tatínek, který ji vedl k poznávání nejrůznějších žánrů. Právě díky otci, který za minulého režimu emigroval do Spojených států, má Marie americké občanství. Do základní umělecké školy začala chodit v pěti letech. Následujících sedm let se věnovala hře na housle, později přidala kytaru a zpěv. Hudba se stala nedílnou součástí jejího života.

Poslední festivalový den zavítala do Esprit Clubu v Císařských lázních také zpěvačka Marie April. Držitelka ceny Anděl v kategorii Objev se během krátké doby zařadila mezi nejvýraznější nové tváře české hudební scény. Se svou kapelou Marie April & The Fools propojuje indie, soul, jazz i rock a na debutovém albu Tangerines otevřeně zpracovává osobní témata dospívání i ztráty blízkého člověka. (11. 7. 2026)
Zpěvačka Marie April dorazila na červený koberec před hotelem Thermal. (4. 7. 2026)
Třídenní hudební festival United Islands of Prague, 1. května 2026, Praha. Na snímku je zpěvačka Marie April.
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Pilná studentka

Její cesta k hudbě ale nebyla přímočará. Marie nejdříve studovala Rakouské gymnázium a díky stipendiu pro nadané žáky pobyla nějaký čas ve Velké Británii, kde navštěvovala vysněnou školu s dlouhou námořní tradicí. Jenže hudba jí prý chyběla natolik, že akademickou dráhu opustila. Dnes studuje mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Raketový start

Před dvěma lety založila kapelu Marie April & The Fools, s níž rychle pronikla na velká pódia. Zahrála si například na festivalech United Islands, Metronome či Rock for People. Loni vydala debutové album Tangerines, které je intimní výpovědí o dospívání, ztrátě, a úzkostech. V červnu 2026 navíc Marie spojila síly s popovou star Ewou Farnou a stvořily píseň Svoboda je tlak, která vyšla na albu ADHD Pop.

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Anděl pro Marii a její sestry

Ve své hudbě otevírá težká životní témata. Její odzbrojující otevřenost se projevila i při letošním přebírání hudebních cen Anděl. Marie tehdy sošku získala jako nový Objev roku a svou děkovnou řeč věnovala sourozencům. Zmínila sestru Petru, která se narodila s mentálním postižením, a sestru Annu, která v šestnácti letech zemřela v důsledku poruchy příjmu potravy.

Plný Václavák

Marii čeká 17. listopadu významná chvíle. Na letošním Koncertu pro budoucnost vystoupí vedle jmen jako Olympic, Michal Hrůza, Robert Křesťan, nebo Marcell & fiedlerski. Dostane totiž mimořádnou příležitost zazpívat Modlitbu pro Martu, jednu z nejsilnějších písní spojených se sametovou revolucí. Českou státní hymnu přednese Bára Basiková.

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