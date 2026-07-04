Luxus, který máte blíž, než si myslíte.

SILENT VILLAS představují jednu z nejexkluzivnějších adults-only destinací ve střední Evropě. Jen několik minut od hranic s Českou republikou na Vás čeká svět, kde se snoubí rakouská preciznost, špičkový servis a absolutní soukromí. Bez dlouhých letů, bez časového posunu, bez jazykové bariéry. Luxusní dovolená světové úrovně je doslova na dosah.
Proč cestovat tisíce kilometrů na Maledivy nebo do vzdálených exotických resortů, když stejně výjimečný pocit klidu, exkluzivity a soukromí můžete zažít jen kousek za českými hranicemi?
Privátní vila. Váš vlastní svět.
Každá z pouhých deseti luxusních vil byla navržena pro hosty, kteří očekávají naprosté soukromí, diskrétnost a dokonalý komfort. Na ploše 72 m² vznikl prostor, kde má každý detail svůj význam.
Nadčasová architektura inspirovaná sakrální gotikou, čisté geometrické linie a ušlechtilé materiály vytvářejí atmosféru klidu a elegance. Interiér doplňuje otevřený krb, soukromá wellness zóna se saunou, designová volně stojící vana, zážitková sprcha i prostorná terasa s privátní vířivkou.
Stačí otevřít dveře a vstoupit přímo do průzračného koupacího jezera.
Každý okamžik zde patří pouze Vám.
Luxus, který se přizpůsobí Vašim přáním
Ve světě SILENT VILLAS není servis službou. Je samozřejmostí.
Osobní concierge je Vám k dispozici 24 hodin denně a postará se o vše, co si přejete – od rezervace privátních wellness procedur až po individuální gastronomické zážitky.
Den začíná snídaní servírovanou přímo do Vaší vily podle Vašich preferencí. Signature masáže vytvořené exkluzivně pro SILENT VILLAS si můžete dopřát v naprostém soukromí vlastního apartmá.
Každý detail je promyšlen tak, abyste nemuseli myslet na nic jiného než na sebe.
Gastronomie, kterou nelze rezervovat
Součástí zážitku je také restaurace Silent Séparées, dostupná výhradně hostům SILENT VILLAS.
Komorní prostředí, špičková kuchyně a precizní servis vytvářejí gastronomický zážitek, který dalece přesahuje běžnou hotelovou restauraci. Každý chod je oslavou kvalitních surovin, kreativity a elegance.
SILENT SPA – chrám ticha
Jen několik kroků od Vaší vily se nachází SILENT SPA – prémiové adults-only wellness, které patří k nejvýjimečnějším svého druhu.
Moderní architektura inspirovaná sakrálními stavbami vytváří prostor, kde se přirozeně zpomaluje dech i myšlenky.
Termální bazény, exkluzivní saunový svět, solná relaxační místnost i zahrada GARTEN EDEN tvoří harmonický celek určený pro hlubokou regeneraci těla i mysli.
Do wellness můžete přejít přes Most smyslů v županu nebo se nechat pohodlně odvézt osobním concierge elektrickým vozem Mercedes přímo od Vaší vily.
Luxus bez kompromisů. A bez dlouhého cestování.
Největší luxus dnešní doby není vzdálenost. Je to čas.
Právě proto jsou SILENT VILLAS ideální volbou pro náročné hosty. Během krátké cesty překročíte hranice a ocitnete se ve světě, kde se o vše postará profesionální tým. Díky minimální jazykové bariéře se můžete od první chvíle cítit naprosto uvolněně.
Nemusíte absolvovat několik přestupů ani strávit dlouhé hodiny v letadle, abyste si dopřáli dovolenou na nejvyšší úrovni. Skutečný luxus může být překvapivě blízko.
SILENT VILLAS
Místo pro ty, kteří nehledají okázalost, ale výjimečnost. Pro ty, kteří si cení soukromí více než pozornosti, ticha více než ruchu a kvality více než kvantity.
Váš soukromý svět. Jen pár minut od českých hranic.