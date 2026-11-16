Cítíte vztek? Musíte si přečíst román s názvem Sakra, sakra, sakra

Ženský vztek je něco nepřípustného
„Sakra, sakra, sakra je literární safe space pro všechny naštvané ženy, co někdy mají chuť vším praštit o zem, prásknout za sebou dveřmi a odejít někam daleko – od partnera, dětí a hlavně všech potřeb ostatních lidí, které by ideálně s úsměvem na rtech měly plnit,“ vysvětluje redaktorka Štěpánka Fefferová. „Ženský vztek je pro část společnosti stále něco nepřípustného a Sakra, sakra, sakra na tuhle tematiku přináší svěží, feministický a taky dost zábavný pohled. Myslím, že v situacích a pocitech, které tu Linn Strømsborg popisuje, se pozná nejedna žena – aspoň já jsem se v hlavní hrdince Britt nejednou viděla.“
Proč se ženy zlobí? Není toho málo
„Sakra, sakra, sakra potvrdilo, že si od Linn Strømsborg přečtu všechno, co bude přeloženo do češtiny,“ přiznává Jana Hartlová, knižní marketérka a polovina literárního podcastu Zelené světlo. „Vztek je emoce, které rozumím, která je pro mě snadno pochopitelná (čím jsem starší, tím jsem naštvanější), a proto mi tahle knížka uvízla v paměti. Přečtěte si ji, pokud jste taky naštvaní. A naopak – i když naštvaní vůbec nejste, a chtěli byste nacítit, kvůli čemu se (třeba) ženy tolik zlobí. Není toho totiž málo. Přečtěte si to taky, pokud chcete číst něco, co je dobře a srozumitelně napsané, co je přístupné a čtivé, smutné i ironicky vtipné.“
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Je to kniha o drobných křivdách
Co na knihách norské autorky Linn Strømsborg baví Barboru Maršíček, autorku literárního blogu Lit Girl? „Píše o věcech, které nám jsou důvěrně známé, ale ne vždycky se o nich mluví nahlas. Sakra, sakra, sakra je pro mě skvělá kniha o ženském vzteku, neviditelné práci a všech těch drobných křivdách, které se hromadí tak dlouho, až jednoho dne prostě bouchnete. Hlavní hrdinka je protivná, nespravedlivá a občas k nesnesení, ale právě proto působí tak opravdově. Nemusíte s ní souhlasit, ani žít podobný život, abyste jí rozuměli.“
Rozumná, pečující, příjemná
„Sakra, sakra, sakra mě zastihlo v období, kdy jsem sama dost naštvaná – vzhledem ke stavu světa není divu,“ přidává se Lucie Hartmannová, knižní marketérka a moderátorka literárního podcastu Zelené světlo. „Linn Strømsborg píše o ženě, která už nemá kapacitu být pořád tou rozumnou, pečující a příjemnou, která všechno zvládne a o všechno se postará. Její vztek přitom vyrůstá z práce, péče, očekávání i všech těch drobností, které se ve společnosti ani nepovažují za práci. Bavilo mě, že z protagonistky Britt nedělá ani oběť, ani hrdinku, je protivná, nespravedlivá a občas štve i sama sebe. Není v tom nic, co bych o ženách, péči a očekáváních slyšela poprvé, ale Strømsborg to umí napsat tak, že mě to, co se Britt děje, naštvalo znovu (a v tomhle případě je to, myslím, dobře).“
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