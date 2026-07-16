Při pohledu na Lennyho Kravitze si asi všichni říkáme, jak je možné, že ve svých dvaašedesáti letech vypadá takhle dobře? Rocková legenda tak už dávno není obdivovaná jen kvůli hudbě. Stejnou pozornost dnes budí i jeho postava. A možná vás překvapí, že za ní nestojí žádné futuristické metody ani drahé biohacky.
Žádné zázračné triky nečekejte
V době, kdy celebrity investují do ledových koupelí, genetických testů nebo nejrůznějších omlazovacích procedur, jde Lenny Kravitz opačnou cestou. Jeho rutina stojí na věcech, které zná úplně každý. Pravidelný silový trénink, běh, jízda na kole, jóga, kvalitní jídlo a hlavně disciplína. Nic víc, nic míň. Možná to nezní tak lákavě jako další internetový „hack“, ale právě jednoduchost je podle něj důvodem, proč je ve formě už desítky let.
Rocková hvězda, která žije jinak
S generací rockových hudebníků bývá často spojovaný divoký životní styl. Kravitz ale do téhle škatulky už dávno nezapadá. O zdraví, pohybu i psychické pohodě mluví stejně často jako o hudbě. V několika rozhovorech opakovaně zdůraznil, že kondice není jen o těle.
„Tělo, mysl i duše spolu souvisí,“ vysvětlil v minulosti pro deník The Guardian.
Právě tahle filozofie se promítá i do jeho každodenního života.
Cvičí venku a sází na klasiku
Velkou část roku tráví na Bahamách, kde místo klimatizované posilovny vyráží běhat do přírody nebo cvičí pod širým nebem. Podle jeho dlouholetého trenéra Dodda Romera tvoří základ tréninku úplně obyčejné cviky. Shyby, kliky, dřepy, práce se středem těla nebo cvičení s jednoručkami.
Cílem není nabrat co největší objem svalů, ale udržet tělo silné, funkční a připravené na pohyb. A právě proto jeho postava nepůsobí jako kulturistická. Spíš připomíná člověka, který své tělo opravdu aktivně používá.
Ani na turné trénink nevynechává
Koncertní šňůry pro většinu hudebníků znamenají nepravidelný režim. U Kravitze je to naopak. Trénink si plánuje i během cestování a často cvičí bez ohledu na to, kolik rozhovorů nebo vystoupení ho ten den čeká.
Důležitou součástí jeho režimu je také pravidelný pohyb během dne, protahování a jóga, které podle odborníků hrají po padesátce stále větší roli. Pomáhají udržet pohyblivost, snižují riziko zranění a usnadňují regeneraci.
Jídlo bere jako palivo, ne odměnu
Stejně střídmý je i jeho jídelníček. Už řadu let se stravuje převážně rostlinně a dává přednost čerstvým, co nejméně průmyslově zpracovaným potravinám. Nejde přitom o krátkodobou dietu, ale o způsob života, který si vybudoval postupně. Právě dlouhodobá pravidelnost je podle odborníků jedním z hlavních důvodů, proč si dokáže udržovat nízké procento tělesného tuku i po šedesátce.
Tajemství Lennyho těla? Žádné neexistuje
Na první pohled může Lennyho forma působit téměř neuvěřitelně. Když se ale podíváte blíž, žádné velké tajemství za ní nenajdete. Jsou to tisíce tréninků, roky pohybu, kvalitní spánek, vyvážená strava a disciplína, která se neřídí tím, jestli se člověku zrovna chce.