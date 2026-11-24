Film Láska nebeská má zvláštní schopnost. Můžeme ho vidět dvacetkrát, znát každou scénu zpaměti a stejně se každý prosinec těšit, až Hugh Grant začne tančit po Downing Street a malý Sam se rozběhne přes letiště za svou první láskou.
Od premiéry v roce 2003 ale uplynulo už 23 let. A zatímco filmové postavy zůstaly navždy stejné, jejich představitelé mezitím vyrostli, založili rodiny a vybudovali si vlastní kariéry. Někteří se proslavili ještě více než tehdy, jiní dali přednost životu mimo filmové kamery.
Thomas Brodie-Sangster: Ze zamilovaného Sama až do Hollywoodu
Pamatujete si malého Sama, který se kvůli své spolužačce Joanně naučil hrát na bicí a nakonec za ní běžel přes celé letiště? Thomasovi Brodiemu-Sangsterovi bylo během natáčení pouhých třináct let. Dnes je mu šestatřicet a patří mezi úspěšné britské herce. Po Lásce nebeské se objevil ve filmech Labyrint: Útěk, seriálu Hra o trůny nebo netflixovém hitu Dámský gambit. V posledních letech zaujal také hlavní rolí v seriálu The Artful Dodger. Romantiku našel také v soukromém životě. V roce 2024 se oženil s herečkou Talulah Riley, se kterou se seznámil při natáčení seriálu Pistol.
Mimochodem, Riley byla v minulosti dvakrát vdaná za Elona Muska. V roce 2025 se Thomas dokonce symbolicky vrátil na místa natáčení Lásky nebeské kvůli reklamě na Google Pixel. Z malého Sama je dnes respektovaný herec, ale filmu, který ho proslavil, zůstal věrný.
Olivia Olson: Joanna pořád zpívá. Jen už ne Mariah Carey
Jestli vám během sledování filmu vždycky naskočí husí kůže při školním vystoupení Joanny, nejste sami. Olivia Olson byla v době natáčení jedenáctiletá dívka s hlasem, který dokázal překvapit i dospělé členy štábu. A hudbě zůstala věrná dodnes. Dnes čtyřiatřicetiletá Olivia se věnuje zpěvu, skládání vlastní hudby a dabingu animovaných postav. Jejím hlasem promlouvá například Marceline v seriálu Adventure Time nebo Vanessa Doofenshmirtz v Phineas a Ferb.
A tady přichází krásná náhoda. Ferba v původním seriálu daboval právě Thomas Brodie-Sangster. Filmová dvojice Sam a Joanna se tak po letech znovu profesně potkala, tentokrát v animovaném světě. Olivia navíc v roce 2019 soutěžila v britské televizní show The X Factor: Celebrity. Zpěv tedy rozhodně nezůstal jen její dětskou filmovou vzpomínkou.
Lulu Popplewell: Z malého humra je stand-up komička
Jedna z nejvtipnějších dětských scén Lásky nebeské? Rozhodně ta, ve které malá Daisy oznámí své mamince, že bude ve školním vánočním představení hrát humra. A ještě k tomu prvního humra. Daisy ztvárnila Lulu Popplewell, které je dnes pětatřicet let. Místo velké hollywoodské kariéry se vydala směrem ke stand-up komedii. Vystupuje na britské komediální scéně a v roce 2025 představila na festivalu Edinburgh Fringe vlastní show Love, Love. Zajímavé je, že na rozdíl od většiny fanoušků nemá k Lásce nebeské úplně vřelý vztah. V minulosti přiznala, že jí film připadá až příliš přeslazený a některé jeho aspekty podle ní nezestárly nejlépe. Humor jí tedy zůstal. Jen je dnes o něco ostřejší než ve školním kostýmu humra.
William Wadham: Bernie vyměnil herectví za hudbu
Pamatujete si na Bernieho, syna Karen a Harryho, které hráli Emma Thompson a Alan Rickman? Jeho role sice nebyla tak výrazná jako Samova, ale původně měl dostat mnohem více prostoru. William Wadham později prozradil, že řada jeho scén skončila v koši. Na natáčení však vzpomíná rád, především na své slavné filmové rodiče.
Herectví se nakonec rozhodl nevěnovat. Místo toho se vydal do světa hudební kompozice a pracoval na hudbě pro dokumenty, krátké filmy i reklamní projekty. V rozhovoru pro Radio Times také prozradil, že se během natáčení s Thomasem Brodiem-Sangsterem scházeli v přívěsu Liama Neesona a hráli karty. Představa dvou malých herců, kteří si mezi scénami užívají volno u Liama Neesona, je skoro stejně roztomilá jako samotný film.
Tiffany Boisselle: Holčička, která nevěděla, kdo je Hugh Grant
Vzpomínáte na trojici malých holčiček, které přimějí britského premiéra zazpívat vánoční koledu u dveří? Jednou z nich byla Tiffany Boisselle, které bylo během natáčení šest let. V rozhovoru pro Radio Times přiznala, že tehdy vůbec netušila, kdo Hugh Grant je. Zatímco dospělí na place byli z jeho přítomnosti nadšení, pro děti to byl jednoduše další člověk na natáčení.
Tiffany později studovala muzikálové divadlo a pokračovala v práci v zábavním průmyslu. V roce 2022 mluvila také o přípravách krátkého filmu. A ještě jeden detail? V závěrečných titulcích Lásky nebeské jí dokonce špatně napsali příjmení. Na filmovém plátně tak zůstala navždy jako Tiffany Boysell.