Lamine Yamal nechce být „nový Messi“
Když Lionel Messi letos dostal otázku, kdo je podle něj nejlepším mladým fotbalistou současnosti, neváhal ani vteřinu. „Lamine. Bez debat,“ odpověděl. Taková slova od muže, kterého mnozí považují za nejlepšího fotbalistu všech dob, mají obrovskou váhu. Jenže devatenáctiletý Lamine Yamal se o srovnání s argentinskou legendou příliš nestará. Má totiž mnohem ambicióznější plán a to je stát se sám sebou.
Ve 19 letech nese Barcelonu na zádech
Ve fotbale se o talentech mluví neustále. Každých pár let se objeví hráč, o kterém se říká, že bude „nový Messi“ nebo „nový Ronaldo“. Jen málokdo ale dokáže očekávání skutečně naplnit. Lamine Yamal zatím vypadá jako výjimka.
Nedávno oslavil devatenácté narozeniny, přesto už patří mezi největší opory Barcelony i španělské reprezentace. Na kontě má vítězství na mistrovství Evropy, pravidelně rozhoduje velké zápasy a v létě se stal novou desítkou Barcelony. Oblékl dres s číslem, které téměř patnáct let nosil právě Lionel Messi.
Taková zodpovědnost by mnoho hráčů semlela. Yamal ale působí, jako by se pod tlakem cítil nejlépe.
Celý svět řeší jedinou otázku
Je opravdu lepší než byl Messi v jeho věku? Debaty se vedou prakticky po každém jeho zápase. Bývalý obránce Manchesteru United Rio Ferdinand dokonce prohlásil, že Yamalův potenciál může být ještě vyšší, než měli ve stejném věku Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo.
Podobně mluví i lidé, kteří s Yamalem pracují každý den. Trenér Barcelony Hansi Flick ho označil za fotbalového génia, který zvládá velké zápasy s klidem zkušeného veterána. Španělský reprezentační kouč Luis de la Fuente zase tvrdí, že jde o hráče, který dostal výjimečný talent. Jenže samotný Yamal podobné debaty odmítá.
„Nechci být Messi. Chci být Lamine.“
Lamine Yamal
Právě tím je jiný
Možná právě tahle věta vysvětluje, proč kolem něj panuje takové nadšení. Nehraje fotbal proto, aby překonal statistiky svých idolů. Nesnaží se kopírovat jejich styl ani budovat jejich příběh. Přiznává, že jako dítě obdivoval Messiho, ale stejně pečlivě sledoval i Luku Modriče. Fascinovalo ho, jak dokáže jedinou přihrávkou změnit celý zápas.
Možná právě proto dnes nepůsobí jen jako klasické křídlo. Čím dál častěji si chodí pro míče do středu hřiště, tvoří hru a diriguje tempo zápasu. Mnozí experti věří, že právě tam je jeho budoucnost.
Rok 2026 patří Yamalovi
Lamine Yamal právě prožívá největší okamžiky své dosavadní kariéry. Španělsko pod jeho vedením postupuje až do finále mistrovství světa, když v semifinále porazilo Francii 2:0.
Trenér Luis de la Fuente po zápase zdůrazňuje, že Yamalův přínos nejde měřit jen góly nebo asistencemi. „Tenhle tým dokonale chápe každou situaci na hřišti,“ říká po postupu do finále.
Ještě před turnajem se Yamal v rozhovoru pro CBS usmál na otázku, jestli Španělsko vyhraje mistrovství světa. Odpověděl jedním slovem: „Ano.“
Teď je od splnění této věty už jen jediný zápas. A celý fotbalový svět sleduje, jestli devatenáctiletý fenomén dovede Španělsko až na úplný vrchol.