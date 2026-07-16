Je Lamine Yamal nový Messi? Fotbalový svět říká ano!


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BARCELONA, ŠPANĚLSKO – 10. května 2026: Lamine Yamal z FC Barcelona slaví vítězství během utkání LaLiga EA Sports mezi týmy FC Barcelona a Real Madrid CF na stadionu Spotify Camp Nou dne 10. května 2026 v Barceloně ve Španělsku. (Foto: Eric Alonso / Getty Images) | foto: Eric Alonso

Mariana Vašutová
  16:00
Barcelona, španělská reprezentace i mistrovství světa. V devatenácti letech je Lamine Yamal hlavní tváří nové generace fotbalu a potvrzuje, že jeho hvězda bude zářit ještě dlouhé roky.

Lamine Yamal nechce být „nový Messi“

Když Lionel Messi letos dostal otázku, kdo je podle něj nejlepším mladým fotbalistou současnosti, neváhal ani vteřinu. „Lamine. Bez debat,“ odpověděl. Taková slova od muže, kterého mnozí považují za nejlepšího fotbalistu všech dob, mají obrovskou váhu. Jenže devatenáctiletý Lamine Yamal se o srovnání s argentinskou legendou příliš nestará. Má totiž mnohem ambicióznější plán a to je stát se sám sebou.

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Ve 19 letech nese Barcelonu na zádech

Ve fotbale se o talentech mluví neustále. Každých pár let se objeví hráč, o kterém se říká, že bude „nový Messi“ nebo „nový Ronaldo“. Jen málokdo ale dokáže očekávání skutečně naplnit. Lamine Yamal zatím vypadá jako výjimka.

Nedávno oslavil devatenácté narozeniny, přesto už patří mezi největší opory Barcelony i španělské reprezentace. Na kontě má vítězství na mistrovství Evropy, pravidelně rozhoduje velké zápasy a v létě se stal novou desítkou Barcelony. Oblékl dres s číslem, které téměř patnáct let nosil právě Lionel Messi.

Taková zodpovědnost by mnoho hráčů semlela. Yamal ale působí, jako by se pod tlakem cítil nejlépe.

BARCELONA, ŠPANĚLSKO – 10. května 2026: Lamine Yamal z FC Barcelona je objímán...

Celý svět řeší jedinou otázku

Je opravdu lepší než byl Messi v jeho věku? Debaty se vedou prakticky po každém jeho zápase. Bývalý obránce Manchesteru United Rio Ferdinand dokonce prohlásil, že Yamalův potenciál může být ještě vyšší, než měli ve stejném věku Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo.

Podobně mluví i lidé, kteří s Yamalem pracují každý den. Trenér Barcelony Hansi Flick ho označil za fotbalového génia, který zvládá velké zápasy s klidem zkušeného veterána. Španělský reprezentační kouč Luis de la Fuente zase tvrdí, že jde o hráče, který dostal výjimečný talent. Jenže samotný Yamal podobné debaty odmítá.

„Nechci být Messi. Chci být Lamine.“

Lamine Yamal

Právě tím je jiný

Možná právě tahle věta vysvětluje, proč kolem něj panuje takové nadšení. Nehraje fotbal proto, aby překonal statistiky svých idolů. Nesnaží se kopírovat jejich styl ani budovat jejich příběh. Přiznává, že jako dítě obdivoval Messiho, ale stejně pečlivě sledoval i Luku Modriče. Fascinovalo ho, jak dokáže jedinou přihrávkou změnit celý zápas.

Možná právě proto dnes nepůsobí jen jako klasické křídlo. Čím dál častěji si chodí pro míče do středu hřiště, tvoří hru a diriguje tempo zápasu. Mnozí experti věří, že právě tam je jeho budoucnost.

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Rok 2026 patří Yamalovi

Lamine Yamal právě prožívá největší okamžiky své dosavadní kariéry. Španělsko pod jeho vedením postupuje až do finále mistrovství světa, když v semifinále porazilo Francii 2:0.

Trenér Luis de la Fuente po zápase zdůrazňuje, že Yamalův přínos nejde měřit jen góly nebo asistencemi. „Tenhle tým dokonale chápe každou situaci na hřišti,“ říká po postupu do finále.

Ještě před turnajem se Yamal v rozhovoru pro CBS usmál na otázku, jestli Španělsko vyhraje mistrovství světa. Odpověděl jedním slovem: „Ano.“

Lamine Yamal, pravý křídelní hráč Lamine Yamal z FC Barcelona a španělské...

Teď je od splnění této věty už jen jediný zápas. A celý fotbalový svět sleduje, jestli devatenáctiletý fenomén dovede Španělsko až na úplný vrchol.

ARLINGTON, TEXAS – 14. července 2026: Lamine Yamal (#19 ze Španělska) sleduje dění v tunelu před semifinálovým utkáním FIFA World Cup 2026 Semi Final mezi Francií a Španělskem na stadionu Dallas Stadium dne 14. července 2026 v Arlingtonu v Texasu. (Foto: Maddie Meyer – FIFA / FIFA prostřednictvím Getty Images)
Lamine Yamal, pravý křídelní hráč Lamine Yamal z FC Barcelona a španělské reprezentace, a prezident Royal Spanish Football Federation Rafael Louzán během utkání LaLiga EA Sports mezi týmy FC Barcelona a Real Madrid CF na stadionu Spotify Camp Nou dne 10. května 2026 v Barceloně ve Španělsku. (Foto: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto prostřednictvím Getty Images)
BARCELONA, ŠPANĚLSKO – 10. května 2026: Lamine Yamal z FC Barcelona je objímán zvoleným prezidentem klubu Joan Laporta během oslav poté, co FC Barcelona porazila Real Madrid CF a získala titul v soutěži LaLiga EA Sports po utkání mezi FC Barcelona a Real Madrid CF na stadionu Spotify Camp Nou dne 10. května 2026 v Barceloně ve Španělsku. (Foto: Alex Caparros / Getty Images)
BARCELONA, ŠPANĚLSKO – 10. května 2026: Lamine Yamal z FC Barcelona slaví vítězství během utkání LaLiga EA Sports mezi týmy FC Barcelona a Real Madrid CF na stadionu Spotify Camp Nou dne 10. května 2026 v Barceloně ve Španělsku. (Foto: Eric Alonso / Getty Images)
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