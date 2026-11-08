Kylie Jenner a Timothée Chalamet randí ostošest. Vyrazili do oblíbené restaurace celebrit

Kylie Jenner a Timothée Chalamet randí ostošest!
Zatímco na červených kobercích patří mezi nejsledovanější páry Hollywoodu, v soukromí dávají Kylie Jenner a Timothée Chalamet přednost mnohem nenápadnějším schůzkám. Ve středu 4. listopadu si dvojice vyrazila na romantickou večeři do restaurace Sushi Park ve West Hollywoodu, která patří mezi oblíbená místa tamních celebrit.
Romantická večeře bez velké módní show
Kylie tentokrát vyměnila extravagantní modely za jednoduchou kombinaci bílého tílka, modrých džínů a oversized černého koženého kabátu. Timothée zvolil celočerný outfit složený z volnějších kalhot, trička a bundy. Dvojici fotografové zachytili, jak se před restaurací drží za ruce.
Sushi Park přitom není mezi hollywoodskými hvězdami žádnou neznámou adresou. Na večeři sem pravidelně vyrážejí například Hailey Bieber, Zoë Kravitz nebo Kaia Gerber. Nenápadná japonská restaurace se tak stala jedním z míst, kde mají paparazzi téměř jistotu, že zahlédnou známou tvář.
Vztah, který si stále nechávají převážně pro sebe
Kylie a Timothée spolu začali být spojováni na začátku roku 2023. Přestože od té doby společně navštívili řadu společenských událostí, o svém vztahu veřejně příliš nemluví. V posledních týdnech ale bylo jejich vzájemnou podporu vidět. Timothée například seděl v první řadě přehlídky Victoria’s Secret, na které Kylie překvapila svým debutem na mole.