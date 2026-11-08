Kylie Jenner a Timothée Chalamet randí ostošest. Vyrazili do oblíbené restaurace celebrit


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Herec Timothée Chalamet a Kylie Jenner během čtvrtého zápasu finále Východní konference NBA mezi Cleveland Cavaliers a New York Knicks v hale Rocket Arena, 25. května 2026 v Clevelandu v Ohiu. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images) | foto: Gregory Shamus

Mariana Vašutová
  10:00
Jeden z nejsledovanějších párů Hollywoodu si opět našel chvíli jen pro sebe. Kylie Jenner a Timothée Chalamet vyrazili na společnou večeři v Los Angeles a připomněli, že i přes nabité pracovní kalendáře si svůj vztah pečlivě hýčkají. Zatímco Kylie patří k nejslavnějším osobnostem světa krásy a sociálních sítí, Timothée má za sebou další úspěšné filmové období. Jejich společné chvíle mimo červený koberec proto stále přitahují pozornost fanoušků i fotografů.

Kylie Jenner a Timothée Chalamet randí ostošest!

Zatímco na červených kobercích patří mezi nejsledovanější páry Hollywoodu, v soukromí dávají Kylie Jenner a Timothée Chalamet přednost mnohem nenápadnějším schůzkám. Ve středu 4. listopadu si dvojice vyrazila na romantickou večeři do restaurace Sushi Park ve West Hollywoodu, která patří mezi oblíbená místa tamních celebrit.

Romantická večeře bez velké módní show

Kylie tentokrát vyměnila extravagantní modely za jednoduchou kombinaci bílého tílka, modrých džínů a oversized černého koženého kabátu. Timothée zvolil celočerný outfit složený z volnějších kalhot, trička a bundy. Dvojici fotografové zachytili, jak se před restaurací drží za ruce.

Herec Timothée Chalamet a Kylie Jenner na večeři v LA.

Sushi Park přitom není mezi hollywoodskými hvězdami žádnou neznámou adresou. Na večeři sem pravidelně vyrážejí například Hailey Bieber, Zoë Kravitz nebo Kaia Gerber. Nenápadná japonská restaurace se tak stala jedním z míst, kde mají paparazzi téměř jistotu, že zahlédnou známou tvář.

Vztah, který si stále nechávají převážně pro sebe

Kylie a Timothée spolu začali být spojováni na začátku roku 2023. Přestože od té doby společně navštívili řadu společenských událostí, o svém vztahu veřejně příliš nemluví. V posledních týdnech ale bylo jejich vzájemnou podporu vidět. Timothée například seděl v první řadě přehlídky Victoria’s Secret, na které Kylie překvapila svým debutem na mole.

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