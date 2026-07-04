Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech oficiálně odstartoval a červený koberec v hotelu Thermal se znovu proměnil v jednu z nejdůležitějších společenských scén letošního léta.
Zahájení, které se každoročně stává přehlídkou filmových hvězd, emocí i stylu, letos přineslo mimo jiné ocenění pro Dustina Hoffmana, který převzal Cenu prezidenta festivalu in memoriam Jiřího Bartošky. Na místě byla řada výrazných osobností světové i domácí scény.
Zahajovací večer zachytil objektiv Benedikta Renče a vy si teď můžete projít jeho pohled na první velký moment letošního festivalu. Mezi hosty se objevila herečka Hana Vágnerová, zpěvačka Marie April, nechyběl ani DJ NobodyListen a další.
Jubilejní ročník KVIFF probíhá od 3. do 11. července 2026 a letošní program slibuje jeden z nejintenzivnějších ročníků posledních let.