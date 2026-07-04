První velký moment festivalu ve Varech. Kdo zářil na červeném koberci?


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Umělkyně a režisérka Ester Geislerová a její partner herec a jevištní technik Martin H. Krupa na červeném koberci hotelu Thermal. Osobitý dokumentární portrét Ester Geislerové, Dvě deci tuše, který bude mít na KVIFFu premiéru 7.7.2026 je intimní výpravou dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. (3. 7. 2026) | foto: Benedikt Renč

  16:00
Červený koberec v hotelu Thermal znovu otevřel letošní Karlovy Vary. Jubilejní 60. ročník KVIFF přivítal světové hvězdy, ocenil Dustina Hoffmana a odstartoval festival, který bude patřit k nejvýraznějším posledních let. Podívejte se na fotogalerii Benedikta Renče.

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech oficiálně odstartoval a červený koberec v hotelu Thermal se znovu proměnil v jednu z nejdůležitějších společenských scén letošního léta.

Zahájení, které se každoročně stává přehlídkou filmových hvězd, emocí i stylu, letos přineslo mimo jiné ocenění pro Dustina Hoffmana, který převzal Cenu prezidenta festivalu in memoriam Jiřího Bartošky. Na místě byla řada výrazných osobností světové i domácí scény.

Zahajovací večer zachytil objektiv Benedikta Renče a vy si teď můžete projít jeho pohled na první velký moment letošního festivalu. Mezi hosty se objevila herečka Hana Vágnerová, zpěvačka Marie April, nechyběl ani DJ NobodyListen a další.

Jubilejní ročník KVIFF probíhá od 3. do 11. července 2026 a letošní program slibuje jeden z nejintenzivnějších ročníků posledních let.

Umělkyně a režisérka Ester Geislerová a její partner herec a jevištní technik Martin H. Krupa na červeném koberci hotelu Thermal. Osobitý dokumentární portrét Ester Geislerové, Dvě deci tuše, který bude mít na KVIFFu premiéru 7.7.2026 je intimní výpravou dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. (3. 7. 2026)
Před zahájením Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dorazila zpěvačka Tereza Černochová na červený koberec před hotelem Thermal, kde se zařadila mezi hosty slavnostního zahájení 60. ročníku KVIFF. Na prestižní společenské události zaujala elegantním outfitem a svým tradičně vytříbeným stylem. (3. 7. 2026)
Herečka Hana Vágnerová dorazila na červený koberec před hotelem Thermal, kde se zúčastnila slavnostního zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na letošním KVIFF zaujala elegantní róbou od českého módního návrháře Borise Krále, která patřila k nejvýraznějším modelům večera. (3. 7. 2026)
Zpěvačka Annet X dorazila na červený koberec před hotelem Thermal, kde se zúčastnila slavnostního zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na letošním KVIFF vsadila na výrazné růžové šaty od Tomáše Němce, ve kterých patřila k nepřehlédnutelným hostům večera. ANNET je jednou z nejvýraznějších tváří české moderní R&B a popové scény. (3. 7. 2026)
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