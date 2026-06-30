Letošní ročník je výjimečný hned dvěma jubilei. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary si připomíná 80 let od svého vzniku a zároveň pořádá jubilejní 60. ročník.
Termín filmového festivalu
- začátek KVIFF 2026: pátek 3. července
- konec KVIFF 2026: sobota 11. července
Před 80 lety, od 1. do 15. srpna 1946, se uskutečnil první, tehdy ještě nesoutěžní ročník filmového festivalu s mezinárodní účastí. O jeho pořádání se podělila lázeňská města Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Festival se konal dříve než první ročníky přehlídek v Cannes a Locarnu a předcházel také obnovenému 7. ročníku nejstaršího filmového festivalu na světě v Benátkách, který byl založen v roce 1932 a po druhé světové válce obnoven v roce 1946.
Hosté: Kdo jsou hlavní hvězdy KVIFF 2026
- Dustin Hoffman: Dvojnásobný držitel Oscara za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. V srpnu příštího roku oslaví 90. narozeniny. Přál si, aby festival uvedl jeden z nejdůležitějších filmů počátku jeho kariéry – snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse z roku 1967.
- Harvey Keitel: Jeho charismatu a talentu využili režiséři jako Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Oliver Stone nebo Ridley Scott, přijede do Karlových Varů už potřetí.
- Juliette Binocheová: Oceněná Oscarem za výkon ve filmu Anglický pacient, je první herečkou v historii, která získala hereckou cenu na festivalech v Cannes, Benátkách i Berlíně.
- Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková: Herecký pár představí film Family Movie, který společně natočili a v němž si zahráli se svými dětmi.
- Maggie Gyllenhaalová: Nominovaná na Oscara za film Crazy Heart, je známá také ze snímků Sekretářka, Úsměv Mony Lisy nebo Donnie Darko, kde si zahrála se svým bratrem Jakem Gyllenhaalem. V Karlových Varech převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Zároveň uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta!, který režírovala, produkovala a podílela se i na jeho scénáři.
- Jesse Eisenberg: Americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg získal nominaci na Oscara za ztvárnění Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Druhou nominaci mu vynesl scénář a režie tragikomedie Opravdová bolest, za niž získal také cenu BAFTA a ocenění na festivalu Sundance. Festival uvede adaptaci Dostojevského novely Dvojník, v níž Eisenberg ztvárnil dvojroli.
- Jeffrey Wright: Držitel cen Tony, Emmy a Zlatého glóbu a byl nominován na Oscara. Diváci ho znají mimo jiné jako agenta CIA Felixe Leitera z bondovek Casino Royale, Quantum of Solace a Není čas zemřít nebo z filmové série Hunger Games.
- Magda Vášáryová: Domácí hlavní hvězdou letošního ročníku bude slovenská herečka Magda Vášáryová, která převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Festival zároveň uvede digitálně restaurovanou verzi tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam.
- Robert Richardson: Patří mezi pouhé dva žijící kameramany, kteří získali tři Oscary. Ocenění obdržel za filmy JFK, Letec a Hugo a jeho velký objev. Dalších sedm nominací na Oscara získal za snímky Četa, Narozen 4. července, Sníh padá na cedry, Hanebný pancharti, Nespoutaný Django, Osm hrozných a Tenkrát v Hollywoodu. Dlouhodobě spolupracuje s režiséry Quentinem Tarantinem, Martinem Scorsesem a Oliverem Stonem.
Program KVIFF 2026
Nesoutěžní sekce
Vedle hlavní soutěže nabídne festival také tradiční nesoutěžní sekce:
O Křišťálový glóbus se utká dvanáct filmů
Středobodem festivalu je tradičně Hlavní soutěž, ve které se o Křišťálový glóbus utkají tyto snímky:
- Bílé noci, černý prachy (Bulharsko, Řecko)
- Za zády mi číhá lev (Kypr, Lucembursko, Řecko)
- Nečekaný host (Dánsko)
- Chica Checa (Česko, Francie, Slovensko)
- Pramen (Slovensko, Česko, Maďarsko)
- Za deštěm (Chile)
- Pět let a čtyři měsíce (Kolumbie, USA)
- Šťastná rodina (Švýcarsko)
- Padlé ovoce (Myanmar, Česko, Francie)
- Tři týdny poté (Srbsko, Bulharsko, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko)
- Potrubí (Libanon, Katar, Saúdská Arábie)
- Hidžamat (Německo)
Kompletní program festivalu přehledně po jednotlivých dnech najdete zde.
Doprovodný program KVIFF 2026
Letošní doprovodný program se výrazně zaměřuje na připomínku osmdesátileté historie karlovarského festivalu.
- Výstava mapující 80 let festivalu
Výstava KVIFF 60/80 (1946–2026) připomene především méně známé období vzniku festivalu, atmosféru předrevolučních ročníků i nejvýznamnější okamžiky a hosty jeho historie. Na třiceti panelech rozmístěných mezi hotely Pupp a Thermal si návštěvníci symbolicky projdou osmdesát let proměn jedné z nejvýznamnějších filmových přehlídek ve střední Evropě.
- Mimořádná předpremiéra v Mariánských Lázních
Na první ročník festivalu, který se v roce 1946 konal společně v Karlových Varech i Mariánských Lázních, naváže mimořádná předpremiéra vybraného filmu z letošního programu. Uskuteční se 1. července v historické budově Městského divadla v Mariánských Lázních.
- Výstava fotografií Václava Havla
Karlovarský festival v uplynulých desetiletích podporovala řada významných osobností, mezi nimi režisér Miloš Forman, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová nebo prezident Václav Havel.
U příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla připomene fotografická výstava v hotelu Thermal jeho návštěvy festivalu i setkání se světovými filmaři. Expozice je poděkováním za dlouholetou podporu, kterou prezident, dramatik a spisovatel Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary věnoval.
MFF Karlovy Vary 2026: Návraty k pramenům
Letošní mimořádná edice oblíbené sekce Návraty k pramenům nabídne 20 pečlivě vybraných filmů, které se v minulosti představily na karlovarském festivalu. Výběr mapuje historii přehlídky od jejího prvního ročníku v roce 1946 až po současnost.
- Mezi uvedenými snímky nebude chybět mistrovské dílo britské režisérské dvojice Michael Powell a Emeric Pressburger Otázka života a smrti, které mohli českoslovenští diváci poprvé zhlédnout na festivalu v srpnu 1947.
- Připomenut bude také film Kes režiséra Kena Loache, který v Karlových Varech v roce 1970 získal hlavní festivalovou cenu za nejlepší film.
- Významné místo bude patřit také mexické kinematografii. Režisér Emilio Fernández poslal do Karlových Varů několik svých filmů, mimo jiné slavné drama Río Escondido, uvedené na festivalu v roce 1948.
- Festival připomene i tvorbu legendy východoněmeckého filmu Konrada Wolfa. Jeho drama Lissy získalo na MFF Karlovy Vary jednu z hlavních cen v roce 1957.
- Československou kinematografii zastoupí drama Obžalovaný, které na festivalu v roce 1964 získalo Velkou cenu. Film natočila pozdější oscarová dvojice Ján Kadár a Elmar Klos.
- Do programu se vrací také kultovní snímek Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni, který osobně uvede Magda Vášáryová. Film měl svou skutečnou premiéru až na MFF Karlovy Vary v roce 1990, více než dvacet let po svém dokončení.
- Součástí programu bude rovněž dobrodružné drama Kapitán Thunderbolt, dlouho považované za ztracené. Jeho původní 35mm kopie v nezkrácené verzi byla objevena teprve v roce 2024 v českém Národním filmovém archivu.
- Speciální program doplní také připomínka premiéry filmu novozélandského režiséra Cecila Holmese, který byl uveden v soutěži 7. ročníku MFF Karlovy Vary v roce 1952.
Jak a kde koupit vstupenky na KVIFF 2026
Na festivalové projekce se dostanete dvěma způsoby – zakoupením jednotlivých vstupenek nebo s Festival Passem, který bude v prodeji na festivalových pokladnách.
Festival Pass zahrnuje:
- rezervaci až tří vstupenek denně na různé projekce,
- vstup na KVIFF Talks s herci, režiséry a dalšími filmovými tvůrci,
- vstup na tiskové konference v hotelu Thermal (do naplnění kapacity),
- bezplatnou dopravu festivalovými autobusy a využívání sdílených kol po Karlových Varech.
K dispozici bude také digitální Festival Pass+, který usnadní rezervaci vstupenek i orientaci v programu.
Na některé projekce se lze dostat i bez předem zakoupené vstupenky. Přibližně pět minut před začátkem promítání pořadatelé nabídnou nevyužitá místa čekajícím divákům podle pořadí. Vstup tímto způsobem ale není garantovaný a závisí na aktuální obsazenosti sálu.
Pro rezervaci vstupenek i plánování programu pořadatelé doporučují oficiální aplikaci Vodafone KVIFF Guide pro iOS a Android. Nabízí kompletní program festivalu, katalog filmů a trailerů, přehled doprovodných akcí i vysílání festivalové televize. Registrovaní uživatelé si navíc mohou vytvářet vlastní program a ukládat oblíbené filmy.
Jak se dostat na MFF Karlovy Vary?
Vlakem nebo autobusem
Do Karlových Varů se pohodlně dostanete vlakem i autobusem. Od hlavního nádraží je hotel Thermal vzdálený přibližně 15 minut chůze. Akreditovaní návštěvníci mohou využívat také festivalové autobusy a sdílená kola.
Autem
Většina festivalových míst se nachází v pěší zóně, proto si předem ověřte možnosti parkování u svého ubytování. Využít můžete také veřejná parkoviště.
Parkoviště v blízkosti hotelu Thermal:
- parkoviště Tržnice
- parkoviště, Varšavská ulice
- podzemní garáže, nám. Dr. Milady Horákové
- parkoviště u Horního nádraží, ulice Nákladní
- parkoviště Dolní nádraží, ul. Západní
- parkoviště Nábřeží Jana Palacha
Parkoviště v blízkosti Grandhotelu Pupp:
Kde se promítají filmy na KVIFF?
Festivalové projekce probíhají především v hotelu Thermal a dalších kinech v centru Karlových Varů, která jsou od sebe vzdálena jen několik minut chůze.
Kina v Hotelu Thermal
- Velký sál (1131 sedadel)
- Malý sál (243 sedadel)
- Kongresový sál (264 sedadel)
- Kinosál A (70 sedadel)
- Kinosál B (70 sedadel)
- Kinosál C (63 sedadel)
Další kina
- Kino Drahomíra, Vítězná 48, Karlovy Vary (123 sedadel)
- Kino Čas, T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary (218 sedadel)
- Karlovarské městské divadlo, Nová Louka 22/1, Karlovy Vary (296 sedadel)
- Divadlo Husovka, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary (96 sedadel)
- Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary (416 sedadel)
- Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary (198 sedadel)
- Císařské lázně, Císařské lázně, Karlovy Vary (283 sedadel)
Vizuál KVIFF 2026
Jubilejní 60. ročník festivalu se ponese ve znamení červeného koberce, který se stal inspirací letošního vizuálního stylu. Jeho autorem je Jonatan Kuna ve spolupráci s Alešem Najbrtem ze Studia Najbrt.
„Přemýšleli jsme, co by nejlépe vyjádřilo oslavu osmdesáti let existence festivalu a jeho 60. ročník. Nakonec jsme zvolili symboliku červeného koberce v co nejjednodušší podobě, aby mohl vyvolávat různé asociace a stát se symbolem festivalu,“ vysvětlují autoři.
Kdo byli hosté KVIFF 2025?
Největší hvězdou loňského ročníku byl americký herec Michael Douglas, který se do Karlových Varů vrátil po 27 letech. Osobně uvedl restaurovanou verzi oscarového filmu Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana a publikum pobavil poznámkou: „Jsem tu tři hodiny a už jsem měl kachnu a plzeň.“
Mezi další významné hosty patřili Dakota Johnson, Stellan Skarsgård, Vicky Kriepsová nebo Peter Sarsgaard.
Karlovarský festival během své historie přivítal řadu světových filmových hvězd. Do Varů zavítali například Leonardo DiCaprio, Renée Zellwegerová, Johnny Depp, Willem Dafoe, Uma Thurmanová a mnoho dalších.