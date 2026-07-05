Jan Cina je na festivalu ve Varech se snímkem Chica Checa , který měl světovou premiéru v hlavní soutěži. Ve filmu ztvárňuje Lukáše, syna postavy Pavly Tomicové, který se po letech života v Paříži vrací domů do malého města. Jeho návrat postupně odhaluje zásadní rodinná i osobní tajemství, která zásadně promění vztah s jeho matkou.
Jedním z klíčových momentů příběhu je i to, že Lukáš své matce sdělí, že je gay, a že se neživí prací v bance, jak si myslela, ale dragem. Tato informace pro ni znamená zásadní šok, protože vůbec netuší, co si pod tím představit. Přesto se rozhodne téma přijmout a postupně ho pochopit.
Film natočil Šimon Holý, pro kterého jde už o několikátý projekt uvedený na festivalu, tentokrát však v hlavní soutěži. Podle Ciny jde o snímek, který citlivě otevírá témata jinakosti a obav z neznámého, a právě proto považuje jeho uvedení v českém prostředí za důležité.
Má film šťastný konec?
Má totální happy end. Je to prostě feel good film, takže myslím, že se nikdo nemusí bát.
V jakém klubu v Paříži tam vystupuješ?
Ten klub je původně natáčen v Brně a myslím, že v Paříži nemá úplně dané jméno, ale bylo skvělé, že jsme dokázali v Brně udělat Paříž. Udělali jsme to crowdem, který tam byl, a mezinárodním komparsem.
Za jak dlouho ses naučil francouzký přízvuk?
No, nevím, za jak dlouho. Já myslím, že jsem se ho úplně nenaučil. Ale asi měsíc jsem se tomu věnoval.
Jan Cina patřil mezi hosty Esprit Clubu v Císařských lázních, kam dorazil v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Pozornost letos poutá také díky filmu Chica Checa, který měl na KVIFF premiéru v hlavní soutěži a v němž ztvárňuje výraznou roli drag queen Chica Checa v režii Tomáše Pavlíčka. (4. 7. 2026)
Jaký drag film z dětství si pamatuješ?
Šíleně smutná princezna, kde se pan Kemr převleče za Helenu Vondráčkovou, aby zmátnul prince Václava. To byl podle mě takový první drag, který jsem viděl.
Je nějaký ikonický drag film?
Hedwig and the Angry Inch. Z toho jsem úplně fascinovaný. Je to muzika, je to temný, hluboký. A to bylo pro mě opravdové seznámení s dragem.
Co je Drag
Umělecká forma a způsob sebevyjádření, při kterém lidé pomocí kostýmů, make-upu a nadsázky performují genderové role, které jim nejsou vlastní.
Jak se cítíš jako drag?
Cítím se díky tomu silně, dělá mi to dobře fyzicky i psychicky. Všem to doporučuji. Prostě si dělejte svůj drag, je to takový totem, který vás v životě posiluje.
Kdy jsi byl ve Varech poprvé?
Myslím, že poprvé jsem byl ve Varech před 22 lety. Ale nevím, nejsem v matice dobrej. Byl jsem tady s filmem Smradi rezišéra Zdeňka Tyc. Byl jsem malý chlapec. Je to film o manželském páru, který vychovává vlastní dítě společně se dvěma adoptovanými romskými chlapci, rodiče nám ve fimu hráli Ivan Trojan a Petra Špalková. Film byl taky v hlavní soutěži.
Jak bys to srovnal s dnešní rolí?
Vlastně je to tematicky dost podobné, pořád jde o nějakou jinakost. Jen tehdy jsem byl dítě a teď jsem o pár let starší a víc si to užívám.
Herec Jan Cina dorazil do Esprit Clubu v Císařských lázních. Během letošního KVIFF patří mezi nejvýraznější tváře díky premiéře tragikomedie Chica Checa režiséra Tomáše Pavlíčka, která se představila v hlavní soutěži festivalu. Ve filmu ztvárňuje jednu ze svých nejodvážnějších rolí kariéry v podobě drag queen Chica Checa. (4. 7. 2026)