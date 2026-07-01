Než celebrity vstoupí na červený koberec, stráví hodiny v maskérně. Právě tam vznikají looky, které pak obletí titulní stránky magazínů i sociální sítě. Adriana Bartošová patří mezi nejvyhledávanější české make-up artistky. Za sebou má filmové projekty, reklamní kampaně i spolupráci s hollywoodskými tvůrci a během festivalu v Karlových Varech bude letos jednou z těch, kteří stojí v zákulisí těch největších momentů. Než letošní KVIFF odstartuje, položili jsme jí několik rychlých otázek.
Jak si myslíte, že bude vypadat vaše festivalové ráno?
Budu ráda, když vstanu a přijdu včas, abych mohla rovnou začít pracovat. Nejsem ranní ptáče, takže snídani většinou stihnu až během dne.
Co máte na práci během festivalu nejradši?
Asi setkávání. S lidmi, které ráda vídám každý rok, i s těmi novými.
Co vás na líčení během filmového festivalu nejvíc baví? A co naopak ne?
Nejvíc mě baví ladění na náladu, do které se moje „hvězda“ chce ten den převtělit. Inspirace šaty, celkovým stylingem, atmosférou. Prostě celé to tvoření. Největší stres? Časový tlak. Něco vznikne rychle, něco potřebuje svůj čas.
Kolik make-upů zvládnete za jeden den?
Přesně nevím, ale šest až osm by bylo v ideálním světě až až.
Jaký moment z festivalu vám utkvěl v paměti nejvíc?
Premiéra filmu Domácí péče, na kterém jsem byla uměleckou maskérkou. Bylo to moje nejkrásnější natáčení a film miluju, takže to bylo pro mě velmi silné a dojemné zároveň.
Jaký je váš nejlepší tip, aby make-up vydržel celý den i večerní party?
Záleží hlavně na počasí. Ideálně ráda vrstvím a kombinuji různé textury, díky tomu make-up vydrží déle. Když je ale opravdu velké vedro, doporučila bych spíš ubrat. Méně produktů bývá někdy lepší než příliš mnoho.
Bez jakého produktu byste na festival nikdy neodjela?
V létě určitě bez matujících produktů a pudru. Samozřejmě bych ale neodjela ani bez řasenky a rozjasňovače.
Co je podle vás nejčastější chyba při líčení?
Nevím, jestli bych tomu říkala chyba. Je to spíš otázka vkusu. Já osobně nemám ráda, když se pleť zbytečně „kytuje“. Mám ráda make-up, který podtrhne osobnost. Ideální kompliment totiž není: „Máš krásný make-up.“, ale: „Ty dneska vypadáš krásně.“ Myslím, že líčení by mělo vytáhnout podstatu osobnosti a její krásu, kterou svítí světu.
Kdybyste mohla nalíčit kohokoliv na světě, kdo by to byl?
Určitě Meryl Streep. Je to fenomén. Fascinovala by mě také Sade nebo Dave Gahan.
Obecně mě ale vždycky těší setkání s lidmi, kteří patří ke světové špičce. Měla jsem štěstí pracovat jako umělecká maskérka na velké mezinárodní reklamě s Wesem Andersonem, kostýmní výtvarnicí Milenou Canonero nebo kameramanem Januszem Kamińským, jehož práci obdivuju třeba ve filmu Chyť mě, když to dokážeš. Velkým zážitkem pro mě byla i spolupráce s Florií Sigismondi, která natočila několik videoklipů pro Davida Bowieho nebo příprava Gillian Anderson na Zlaté glóby.
Kdybyste měla dát návštěvníkům KVIFF jednu beauty radu, jaká by to byla?
Neexperimentujte ve chvíli, kdy vám na výsledku opravdu záleží, spolehněte se na to, co už máte vyzkoušené.
Přirozený look nebo full glam?
Glam, který vypadá, že nedal žádnou práci.
Deset minut na make-up nebo hodina?
Hodina, která vypadá jako deset minut.
Štětec nebo houbička?
Většinou štětce. Ale i tady existují výjimky.