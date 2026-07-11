Karlovarský festival nekončí: ESPRIT CLUB navštívili Tom Sean Pšenička a Adonxs


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Osmý festivalový den zavítal do Esprit Clubu v Císařských lázních také slovenský zpěvák Adonxs, vlastním jménem Adam Pavlovčin. Vítěz pěvecké soutěže SuperStar patří k nejvýraznějším osobnostem současné slovenské popové scény a pozornost si získal nejen svým osobitým hudebním stylem, ale i výraznou vizuální prezentací. Jeho debutové sólové album Age of Adonxs z roku 2022 přineslo několik úspěšných singlů a zařadilo ho mezi nejvýraznější hudební objevy posledních let. Festivalovou atmosféru v Karlových Varech si nenechal ujít ani letos. (10. 7. 2026) | foto: Tomáš Thurzo

Mariana Vašutová
  12:00
Karlovarský festival se pomalu blíží ke konci, ale energie ve městě rozhodně neklesá. ESPRIT CLUB v Císařských lázních pokračuje ve festivalovém tempu a i v dalších dnech zůstává místem, kde se potkávají herci, hudebníci nebo módní osobnosti. Tentokrát dorazil herec Tom Sean Pšenička nebo zpěvák Adonx.

Jedním z hostů osmého dne ESPRIT CLUBU byl Tom Sean, vlastním jménem Tomas Sean Pšenička, který patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace českých umělců. Přestože se narodil v irském Dublinu, dětství strávil především v Praze, kde také začal budovat svou hereckou i hudební kariéru.

K umění měl blízko od dětství. Studoval herectví na Pražské konzervatoři a už ve čtrnácti letech začal vydávat vlastní hudbu pod uměleckým jménem Tom Sean. Jeho tvorba se často dotýká témat, která řeší mladá generace. Od pocitu osamělosti přes tlak okolí až po problémy dospívání. Mezi jeho známější skladby patří například Heart Hotel, Neboj se říct nebo Lost.

Tom Sean ale není jen zpěvák. Objevuje se aktivně také před kamerou a věnuje se herectví. Diváci ho mohli vidět například ve filmu Amerikánka. Letos si zahrál v seriálech Hec a Sexta, v roce 2027 se objeví ve filmu 4Bobule.

Do ESPRIT CLUBU dorazil také Adonxs, vlastním jménem Adam Pavlovčin, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současné slovenské hudební scény. Zpěvák, tanečník a performer si získal pozornost svým hlasem a stylem.

Osmý festivalový den zavítal do Esprit Clubu v Císařských lázních také slovenský zpěvák Adonxs, vlastním jménem Adam Pavlovčin. Vítěz pěvecké soutěže SuperStar patří k nejvýraznějším osobnostem současné slovenské popové scény a pozornost si získal nejen svým osobitým hudebním stylem, ale i výraznou vizuální prezentací. Jeho debutové sólové album Age of Adonxs z roku 2022 přineslo několik úspěšných singlů a zařadilo ho mezi nejvýraznější hudební objevy posledních let. Festivalovou atmosféru v Karlových Varech si nenechal ujít ani letos. (10. 7. 2026)
V Esprit Clubu jsme osmý den přivítali také Daniela Stehlíka, Alexandru Stehlík Monhart a Michaela Ælfriće Nordstranda. Na KVIFFu 2026 představili The Cinephile – oficiální vůni 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Vůně vznikla s cílem přenést do flakonu emoce spojené s filmovým večerem, od napětí před prvním záběrem až po atmosféru ikonických festivalových sálů. Na projektu se podílel také Michael Ælfrić Nordstrand, parfumér s mezinárodními zkušenostmi ze spolupráce s Tom Ford, Jo Malone nebo významnými kulturními institucemi. (10. 7. 2026)
Osmý festivalový den zavítal do Esprit Clubu v Císařských lázních také Tom Sean Pšenička. Herec, zpěvák, textař a hudební producent, který vyrůstal v Praze po narození v Dublinu, patří mezi výrazné mladé talenty české scény. Kromě herectví, kde se objevil v řadě filmových a seriálových projektů, se věnuje také vlastní hudební tvorbě a sólové kariéře. (10. 7. 2026)
Před objektivem fotografa Tomáše Thurza v prostorách Císařských lázní zapózoval slovenský zpěvák ADONXS. Interpret, který po vítězství v SuperStar úspěšně rozjel sólovou kariéru, dnes patří mezi nejvýraznější tváře středoevropské popové scény. Svou tvorbou i charismatickým vystupováním si získal fanoušky doma i v zahraničí a ani letošní KVIFF si nenechal ujít. (10. 7. 2026)
10 fotografií

Adonxs začínal jako tanečník a během dospívání dokonce několikrát vyhrál slovenský šampionát ve street dance disciplínách. Později se naplno vrátil k hudbě a v roce 2022 vydal debutové album Age of Adonxs, které mu vyneslo několik ocenění.

Širší evropské publikum ho poznalo také díky soutěži Eurovision Song Contest, kde v roce 2025 reprezentoval Česko se skladbou Kiss Kiss Goodbye. Jeho tvorba kombinuje alternativní pop, elektroniku a výraznou vizuální estetiku, díky čemuž se stal jedním z nejzajímavějších nových jmen regionální hudební scény.

V ESPRIT CLUBU nechyběli ani Daniel Stehlík, Alexandra Stehlík Monhart a parfumér Michael Ælfrić Nordstrand, kteří stojí za vznikem oficiální vůně 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary s názvem The Cinephile. Česká designérka Alexandra Stehlík Monhart, zakladatelka značky Alexmonhart, na projektu úzce spolupracovala přímo s KVIFF a společně s renomovaným parfumérem Michaelem Ælfrićem Nordstrandem vytvořila vůni inspirovanou jedinečnou atmosférou festivalových kin.

Kompozice parfému evokuje sametové čalounění, legendární kinosály i charakteristickou vůni prostoru těsně před začátkem filmového představení. Michael Ælfrić Nordstrand během své kariéry spolupracoval se světovými jmény, jako jsou Tom Ford, Jo Malone, Metropolitní muzeum umění v New Yorku nebo Getty Museum v Los Angeles.

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