Jedním z hostů osmého dne ESPRIT CLUBU byl Tom Sean, vlastním jménem Tomas Sean Pšenička, který patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace českých umělců. Přestože se narodil v irském Dublinu, dětství strávil především v Praze, kde také začal budovat svou hereckou i hudební kariéru.
K umění měl blízko od dětství. Studoval herectví na Pražské konzervatoři a už ve čtrnácti letech začal vydávat vlastní hudbu pod uměleckým jménem Tom Sean. Jeho tvorba se často dotýká témat, která řeší mladá generace. Od pocitu osamělosti přes tlak okolí až po problémy dospívání. Mezi jeho známější skladby patří například Heart Hotel, Neboj se říct nebo Lost.
Tom Sean ale není jen zpěvák. Objevuje se aktivně také před kamerou a věnuje se herectví. Diváci ho mohli vidět například ve filmu Amerikánka. Letos si zahrál v seriálech Hec a Sexta, v roce 2027 se objeví ve filmu 4Bobule.
Do ESPRIT CLUBU dorazil také Adonxs, vlastním jménem Adam Pavlovčin, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současné slovenské hudební scény. Zpěvák, tanečník a performer si získal pozornost svým hlasem a stylem.
Adonxs začínal jako tanečník a během dospívání dokonce několikrát vyhrál slovenský šampionát ve street dance disciplínách. Později se naplno vrátil k hudbě a v roce 2022 vydal debutové album Age of Adonxs, které mu vyneslo několik ocenění.
Širší evropské publikum ho poznalo také díky soutěži Eurovision Song Contest, kde v roce 2025 reprezentoval Česko se skladbou Kiss Kiss Goodbye. Jeho tvorba kombinuje alternativní pop, elektroniku a výraznou vizuální estetiku, díky čemuž se stal jedním z nejzajímavějších nových jmen regionální hudební scény.
V ESPRIT CLUBU nechyběli ani Daniel Stehlík, Alexandra Stehlík Monhart a parfumér Michael Ælfrić Nordstrand, kteří stojí za vznikem oficiální vůně 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary s názvem The Cinephile. Česká designérka Alexandra Stehlík Monhart, zakladatelka značky Alexmonhart, na projektu úzce spolupracovala přímo s KVIFF a společně s renomovaným parfumérem Michaelem Ælfrićem Nordstrandem vytvořila vůni inspirovanou jedinečnou atmosférou festivalových kin.
Kompozice parfému evokuje sametové čalounění, legendární kinosály i charakteristickou vůni prostoru těsně před začátkem filmového představení. Michael Ælfrić Nordstrand během své kariéry spolupracoval se světovými jmény, jako jsou Tom Ford, Jo Malone, Metropolitní muzeum umění v New Yorku nebo Getty Museum v Los Angeles.