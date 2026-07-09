Šestý den ve Varech: Dcera Ani Geislerové a Redzed navštívili ESPRIT CLUB


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Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala také Stella Ginger Janáčková. Dcera herečky Ani Geislerové se postupně vydává vlastní hereckou cestou a diváci ji mohli vidět například ve filmech Nevinnost nebo Amerikánka. (8. 7. 2026) | foto: Benedikt Renč

Mariana Vašutová
  19:30
Karlovarský festival už tradičně není jen o filmových premiérách a červeném koberci. Místa jako ESPRIT CLUB ukazují druhou tvář KVIFF. Nabízí prostor, kde se potkávají herci, hudebníci, módní tváře i nastupující generace české kultury. Šestý festivalový den patřil mladé energii. Do klubu dorazili dcera Ani Geislerové Stella Ginger Janáčková nebo hudebník Redzed, který si za poslední roky vybudoval obrovskou fanouškovskou základnu nejen v Česku.

Právě nastupující generace herců a umělců patří k tomu, co dává karlovarskému festivalu každoročně novou energii. A ESPRIT CLUB se stává místem, kde se tyto nové tváře potkávají s etablovanými jmény české scény.

Jednou z návštěvnic šestého dne ESPRIT CLUBU byla Stella Ginger Janáčková. Osmnáctiletá herečka jde ve stopách své matky Ani Geislerové, ale zároveň si postupně buduje vlastní identitu. Slavné příjmení jí otevírá dveře, pozornost si ale získává hlavně svým osobitým stylem, výrazným vzhledem a přístupem k herecké práci.

Stella už má za sebou první zkušenosti před kamerou. Objevila se například v seriálech Já, Mattoni nebo Marie Terezie a působí také v Dejvickém divadle. Přestože se srovnání s jednou z nejvýraznějších českých hereček nabízí automaticky, Stella nepůsobí jako někdo, kdo se snaží svou slavnou maminku kopírovat.

Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala také Stella Ginger Janáčková. Dcera herečky Ani Geislerové se postupně vydává vlastní hereckou cestou a diváci ji mohli vidět například ve filmech Nevinnost nebo Amerikánka. (8. 7. 2026)
Šestý festivalový den zavítal do Esprit Clubu v Císařských lázních herec Matyáš Řezníček. Před třemi lety získal nominaci na Českého lva za výkon ve filmu Hranice lásky a vedle herectví se věnuje také elektronické hudbě. Aktuálně ho můžete vidět v černé komedii Poberta, kde ztvárňuje zlodějíčka Lupyna. (8. 7. 2026)
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítal také český rapper, zpěvák a producent Redzed, vlastním jménem Zdeněk Veselý. Umělec z Hustopečí patří mezi nejvýraznější české interprety s mezinárodním přesahem a ve své tvorbě propojuje rap s prvky nu-metalu, grunge a metalové hudby. Díky osobitému zvuku a anglickým textům si vybudoval silnou fanouškovskou základnu i za hranicemi Česka. (8. 7. 2026)
Před objektivem fotografa Benedikta Renče se v Esprit Clubu v Císařských lázních objevili také slovenský herec Juraj Lot a jeho partnerka Zuzana Kanócz. Oba patří mezi výrazné osobnosti slovenské herecké scény. Juraj se proslavil například rolí Martina Roznera v seriálu Búrlivé víno nebo postavou kpt. Jiřího Netíka v Případech 1. oddělení, Zuzana Kanócz je oceňovaná herečka známá z divadelních i filmových rolí. (8. 7. 2026)
14 fotografií

Do ESPRIT CLUBU dorazil také Redzed, vlastním jménem Zdeněk Veselý, který patří mezi nejvýraznější české hudební objevy posledních let. Třiadvacetiletý muzikant z Hustopečí dokázal spojit na první pohled neslučitelné světy – tvrdý rock, metalové kytary a moderní rap.

Jeho hudba si našla cestu především k zahraničnímu publiku a na streamovacích platformách dnes patří mezi nejúspěšnější české interprety. Přestože jeho jméno možná část lidí stále objevuje, čísla mluví jasně. Redzed má miliony posluchačů a jeho koncerty pravidelně přitahují fanoušky po celém světě.

Šestý den v ESPRIT CLUBU ale samozřejmě nebyl jen o dvou výrazných jménech. Prostor Císařských lázní navštívili také herečka Vanda Chaloupková, modelka Aneta Vignerová, herec Filip Antonio a další významní hosté festivalu.

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