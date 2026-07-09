Právě nastupující generace herců a umělců patří k tomu, co dává karlovarskému festivalu každoročně novou energii. A ESPRIT CLUB se stává místem, kde se tyto nové tváře potkávají s etablovanými jmény české scény.
Jednou z návštěvnic šestého dne ESPRIT CLUBU byla Stella Ginger Janáčková. Osmnáctiletá herečka jde ve stopách své matky Ani Geislerové, ale zároveň si postupně buduje vlastní identitu. Slavné příjmení jí otevírá dveře, pozornost si ale získává hlavně svým osobitým stylem, výrazným vzhledem a přístupem k herecké práci.
Stella už má za sebou první zkušenosti před kamerou. Objevila se například v seriálech Já, Mattoni nebo Marie Terezie a působí také v Dejvickém divadle. Přestože se srovnání s jednou z nejvýraznějších českých hereček nabízí automaticky, Stella nepůsobí jako někdo, kdo se snaží svou slavnou maminku kopírovat.
Do ESPRIT CLUBU dorazil také Redzed, vlastním jménem Zdeněk Veselý, který patří mezi nejvýraznější české hudební objevy posledních let. Třiadvacetiletý muzikant z Hustopečí dokázal spojit na první pohled neslučitelné světy – tvrdý rock, metalové kytary a moderní rap.
Jeho hudba si našla cestu především k zahraničnímu publiku a na streamovacích platformách dnes patří mezi nejúspěšnější české interprety. Přestože jeho jméno možná část lidí stále objevuje, čísla mluví jasně. Redzed má miliony posluchačů a jeho koncerty pravidelně přitahují fanoušky po celém světě.
Šestý den v ESPRIT CLUBU ale samozřejmě nebyl jen o dvou výrazných jménech. Prostor Císařských lázní navštívili také herečka Vanda Chaloupková, modelka Aneta Vignerová, herec Filip Antonio a další významní hosté festivalu.