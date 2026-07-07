Vary jedou dál: Langmajer, Geislerová a Mádl navštívili ESPRIT CLUB


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Herec Jiří Langmajer navštívil Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Oblíbený divadelní, filmový a televizní herec patří mezi výrazné osobnosti české scény a letos je spojen také s připravovaným celovečerním pokračováním seriálu Lajna, který by měl vstoupit do kin na konci letošního roku. (6. 7. 2026) | foto: Benedikt Renč

Mariana Vašutová
  20:00
Pátý festivalový den Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech pokračoval ve velkém. Do ESPRIT CLUBU v Císařských lázních dorazili Jiří Langmajer, Ester Geislerová, Jiří Mádl a další známé tváře české scény. Zatímco Langmajer ve Varech představil pokračování příběhu trenéra Hrouzka, Geislerová přivezla velmi osobní dokument věnovaný svému otci Petru Geislerovi.

Festival se přehoupl do druhé poloviny a ESPRIT CLUB v Císařských lázních dál zůstává místem, kde se potkávají nejzajímavější tváře české kultury.

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Jednou z výrazných osobností pátého dne byla režisérka a umělkyně Ester Geislerová, která na letošním KVIFF představuje svůj dokumentární film Dvě deci tuše věnovaný jejímu otci Petru Geislerovi. Film se vrací k životu mimořádně talentovaného člověka, japanologa, překladatele, fotografa, kaligrafa a pedagoga, jehož svět byl plný umění, jazyků a neustálého hledání nových perspektiv. Pro Ester Geislerovou ale nejde pouze o portrét slavného otce, ale i o osobní cestu k pochopení jejich vztahu. Dvě deci tuše je dokument o tom, co všechno o svých nejbližších skutečně víme a kolik z jejich příběhu nám zůstává skryto.

Ve festivalovém dění nechyběl ani Jiří Langmajer, který momentálně natáčí pokračování oblíbeného seriálu Lajna. Nový celovečerní film Lajna – konečně film! naváže na příběh trenéra Luboše Hrouzka, kterého Langmajer ztvárňuje. Natáčení pokračování probíhá mimo jiné v karlovarské Mattoni Areně, kde vznikají klíčové hokejové scény. Ve filmu se vrátí také Hana Vagnerová jako Deniska a scénář opět napsal Petr Kolečko.

Herečka Josefína Prachařová navštívila Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mladá česká herečka se věnuje filmové, televizní i divadelní tvorbě a patří mezi talenty nastupující generace. Vedle herectví má také taneční průpravu ze školy Duncan centre a zkušenosti s divadelní tvorbou. (6. 7. 2026)
Jedním z hostů Esprit Clubu v Císařských lázních byl také zpěvák, skladatel a herec Daniel Žižka, známý do roku 2023 pod uměleckým jménem Daniell. Umělec, který reprezentoval Českou republiku v soutěži Eurovision Song Contest 2026 a umístil se na 16. místě, si nenechal ujít festivalové dění v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. (6. 7. 2026)
Herec a režisér Jiří Mádl navštívil Esprit Club v Císařských lázních během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jiří se letos objeví ve filmu s názvem 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše, ve kterém ztvárňuje jednu z hlavních rolí po boku Ondřeje Vetchého, Martina Pechláta a Davida Novotného. Komedie o čtyřech otcích, kteří se snaží ochránit své děti, zamíří do českých kin 6. srpna. (6. 7. 2026)
V Esprit Clubu v Císařských lázních se během festivalového dění objevila také herečka Luciana Tomášová. Mladá česká herečka, která vystudovala činoherní herectví na DAMU, má zkušenosti z divadelních scén jako Činoherní studio Ústí nad Labem nebo MeetFactory a postupně se prosazuje i v dalších hereckých projektech. (6. 7. 2026)
12 fotografií

Do ESPRIT CLUBU během pátého dne zavítaly také další známé osobnosti. Nechyběla herečka Josefína Prachařová, režisér a herec Jiří Mádl ani zpěvák Daniel Žižka, který reprezentoval Česko v rámci Eurovision Song Contest.

Festivalový lounge tak opět nabídl prostor, kde se na chvíli zpomalí hektické tempo KVIFF. Hosté si mohli užít beauty servis, styling, focení i příjemné chvíle mimo hlavní festivalový ruch.

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