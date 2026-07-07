Festival se přehoupl do druhé poloviny a ESPRIT CLUB v Císařských lázních dál zůstává místem, kde se potkávají nejzajímavější tváře české kultury.
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Čtvrtý den festivalu ve Varech. ESPRIT CLUB ovládli Pavla Tomicová a Albert Černý
Jednou z výrazných osobností pátého dne byla režisérka a umělkyně Ester Geislerová, která na letošním KVIFF představuje svůj dokumentární film Dvě deci tuše věnovaný jejímu otci Petru Geislerovi. Film se vrací k životu mimořádně talentovaného člověka, japanologa, překladatele, fotografa, kaligrafa a pedagoga, jehož svět byl plný umění, jazyků a neustálého hledání nových perspektiv. Pro Ester Geislerovou ale nejde pouze o portrét slavného otce, ale i o osobní cestu k pochopení jejich vztahu. Dvě deci tuše je dokument o tom, co všechno o svých nejbližších skutečně víme a kolik z jejich příběhu nám zůstává skryto.
Ve festivalovém dění nechyběl ani Jiří Langmajer, který momentálně natáčí pokračování oblíbeného seriálu Lajna. Nový celovečerní film Lajna – konečně film! naváže na příběh trenéra Luboše Hrouzka, kterého Langmajer ztvárňuje. Natáčení pokračování probíhá mimo jiné v karlovarské Mattoni Areně, kde vznikají klíčové hokejové scény. Ve filmu se vrátí také Hana Vagnerová jako Deniska a scénář opět napsal Petr Kolečko.
Do ESPRIT CLUBU během pátého dne zavítaly také další známé osobnosti. Nechyběla herečka Josefína Prachařová, režisér a herec Jiří Mádl ani zpěvák Daniel Žižka, který reprezentoval Česko v rámci Eurovision Song Contest.
Festivalový lounge tak opět nabídl prostor, kde se na chvíli zpomalí hektické tempo KVIFF. Hosté si mohli užít beauty servis, styling, focení i příjemné chvíle mimo hlavní festivalový ruch.