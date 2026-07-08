Od filmu k hudbě: ESPRIT CLUB ve Varech navštívili Vágnerová a Spirit


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Hana Vágnerová si nenechala ujít atmosféru festivalových večerů a dorazila do Esprit Clubu v Císařských lázních. Oblíbená česká herečka má za sebou řadu výrazných filmových i televizních rolí a v posledních letech patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti domácí herecké scény. (7. 7. 2026) | foto: Tomáš Thurzo

Mariana Vašutová
  20:00
Také šestý den Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do ESPRIT CLUBU známé osobnosti českého filmu a hudby. Do Císařských lázní tentokrát zavítali Hana Vágnerová, Majk Spirit či Tom Sean Pšenička.

Festival v Karlových Varech se pomalu blíží ke svému závěru, ale atmosféra v ESPRIT CLUBU rozhodně nepolevuje.

Vary jedou dál: Langmajer, Geislerová a Mádl navštívili ESPRIT CLUB

Šestý den v prostorách Císařských lázní patřil dalším setkáním filmových osobností, hudebníků i hostů, kteří si chtěli na chvíli odpočinout od nabitého programu KVIFF. Mezi návštěvníky nechyběli herečka Hana Vágnerová, zpěvák Majk Spirit, herci Tom Sean Pšenička nebo Petr Lněnička a další tváře českého showbyznysu.

Během festivalu se Vágnerová objevila v pořadu Prostor KVIFF X. V tomto speciálním rozhovoru diskutovala společně s hercem Jiřím Langmajerem. Celý rozhovor si můžete přehrát na platformě KVIFF.TV.

Mezi osobnostmi, které zavítaly do Esprit Clubu v Císařských lázních, nechyběl ani Petr Lněnička. Český divadelní a filmový herec, člen divadelního spolku Kašpar, patří k výrazným tvářím současné herecké scény. V letošním roce se objevuje v několika filmových a seriálových projektech, mezi které patří také minisérie Metoda Markovič: Straka. (7. 7. 2026)
Herečka Hana Vágnerová zavítala do Esprit Clubu v Císařských lázních během festivalového dění v Karlových Varech. Patří mezi známé tváře českého filmu a seriálové tvorby, diváci si ji spojují například s projekty Vyprávěj, Expozitura nebo Lajna. Letos se představila také v romantické komedii Po večerce, kde ztvárnila postavu Mácy. (7. 7. 2026)
V Esprit Clubu v Císařských lázních se objevil také herec, zpěvák, textař a hudební producent Tomas Sean Pšenička. Umělec narozený v Dublinu vyrůstal v Praze, kde studoval herectví na Pražské konzervatoři, a postupně se prosazuje jak před kamerou, tak v hudební tvorbě. (7. 7. 2026)
Součástí Esprit Clubu v Císařských lázních byl také Tomas Sean Pšenička, který dorazil po boku své přítelkyně, herečky Josefíny Prachařové. Herec, zpěvák a hudebník patří mezi mladé výrazné talenty české kulturní scény a věnuje se filmové i hudební tvorbě. (7. 7. 2026)
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Herec Petr Lněnička, který ve středu také dorazil do ESPRIT CLUBU, si letos zahraje v nové fantasy komedii s názvem Máma a Táta jsou Boží, ve které ztvárňuje jednu z hlavních rolí. Společně s Vicou Kerekes se představí jako postavy inspirované staroslovanskými bohy v příběhu, který propojuje současný svět s dávnými mýty. Film slibuje dobrodružnou podívanou pro celou rodinu a nabídne neobvyklé spojení fantasy prvků, humoru a české filmové tradice.

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