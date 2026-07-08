Festival v Karlových Varech se pomalu blíží ke svému závěru, ale atmosféra v ESPRIT CLUBU rozhodně nepolevuje.
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Vary jedou dál: Langmajer, Geislerová a Mádl navštívili ESPRIT CLUB
Šestý den v prostorách Císařských lázní patřil dalším setkáním filmových osobností, hudebníků i hostů, kteří si chtěli na chvíli odpočinout od nabitého programu KVIFF. Mezi návštěvníky nechyběli herečka Hana Vágnerová, zpěvák Majk Spirit, herci Tom Sean Pšenička nebo Petr Lněnička a další tváře českého showbyznysu.
Během festivalu se Vágnerová objevila v pořadu Prostor KVIFF X. V tomto speciálním rozhovoru diskutovala společně s hercem Jiřím Langmajerem. Celý rozhovor si můžete přehrát na platformě KVIFF.TV.
Herec Petr Lněnička, který ve středu také dorazil do ESPRIT CLUBU, si letos zahraje v nové fantasy komedii s názvem Máma a Táta jsou Boží, ve které ztvárňuje jednu z hlavních rolí. Společně s Vicou Kerekes se představí jako postavy inspirované staroslovanskými bohy v příběhu, který propojuje současný svět s dávnými mýty. Film slibuje dobrodružnou podívanou pro celou rodinu a nabídne neobvyklé spojení fantasy prvků, humoru a české filmové tradice.