Poslední festivalový den v Karlových Varech bývá vždy trochu jiný. Energie pomalu slábne, kufry se balí, ale zároveň přichází chvíle posledních setkání a loučení. Stejně tomu bylo i v ESPRIT CLUBU, který během jubilejního 60. ročníku KVIFF hostil desítky známých osobností a nyní se po týdnu plném filmu, módy, beauty a příjemných setkání uzavírá.
Závěrečný den byl ale výjimečný. Do prostoru Císařských lázní dorazil herec Bolek Polívka a nechyběl ani jeho syn Jan Polívka s přítelkyní Anetou Kalertovou. Festivalovou atmosféru si přišla užít také herečka Diana Dulíková. Herečka Dagmar Havlová využila právě prostor ESPRIT CLUBU k přípravám na slavnostní závěrečný ceremoniál karlovarského festivalu.
Pro Dagmar Havlovou měl letošní ročník KVIFF osobnější význam. Jubilejní festival se totiž propojil s odkazem jejího zesnulého manžela, prezidenta Václava Havla, jehož nedožité 90. narozeniny si letos připomíná také Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
Václav Havel měl ke karlovarskému festivalu dlouhodobě blízký vztah a patřil mezi jeho významné podporovatele. Letošní program nadace VIZE 97 proto připomíná nejen jeho osobnost, ale především hodnoty, které s jeho jménem zůstávají spojené.
ESPRIT CLUB tak zakončil letošní festivalovou jízdu symbolicky za přítomnosti osobností, které českou kulturu formují desítky let, i nové generace tváří, které na jejich práci navazují. Po sedmi dnech se jeho dveře zavřely.