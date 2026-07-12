Festival ve Varech se loučí: ESPRIT CLUB stihli navštívit Polívka i Havlová


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Mezi hosty závěrečného dne Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nechyběl ani Bolek Polívka, jedna z nejvýraznějších osobností českého divadla a filmu. Legendární herec, mim, dramatik a scenárista je už desítky let neodmyslitelně spojen s jedinečným stylem, v němž propojuje klaunství, pantomimu, humor i silné lidské příběhy. Diváci si ho dodnes pamatují z ikonických filmů Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pelíšky, Zapomenuté světlo nebo Musíme si pomáhat. Za své výkony získal řadu prestižních ocenění včetně Českého lva. Vedle filmové tvorby stále aktivně působí také na scéně svého Divadla Bolka Polívky v Brně a patří mezi nejrespektovanější osobnosti české kulturní scény. (11. 7. 2026) | foto: Benedikt Renč

Mariana Vašutová
  18:00
Jeden z nejsledovanějších českých kulturních týdnů je u konce. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary napsal poslední kapitolu a s ní se pomalu zavřely i dveře ESPRIT CLUBU v Císařských lázních. Během posledních festivalových dnů nechyběli mezi hosty herecké legendy, mladé talenty ani tváře, které ve Varech nechaly výraznou stopu. Poslední den ESPRIT CLUB kromě legendárních herců Bolka Polívky a Dagmar Havlové navštívili i zpěváci František Prachař nebo Marie April.

Poslední festivalový den v Karlových Varech bývá vždy trochu jiný. Energie pomalu slábne, kufry se balí, ale zároveň přichází chvíle posledních setkání a loučení. Stejně tomu bylo i v ESPRIT CLUBU, který během jubilejního 60. ročníku KVIFF hostil desítky známých osobností a nyní se po týdnu plném filmu, módy, beauty a příjemných setkání uzavírá.

Závěrečný den byl ale výjimečný. Do prostoru Císařských lázní dorazil herec Bolek Polívka a nechyběl ani jeho syn Jan Polívka s přítelkyní Anetou Kalertovou. Festivalovou atmosféru si přišla užít také herečka Diana Dulíková. Herečka Dagmar Havlová využila právě prostor ESPRIT CLUBU k přípravám na slavnostní závěrečný ceremoniál karlovarského festivalu.

Mezi hosty závěrečného dne Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nechyběl ani Bolek Polívka, jedna z nejvýraznějších osobností českého divadla a filmu. Legendární herec, mim, dramatik a scenárista je už desítky let neodmyslitelně spojen s jedinečným stylem, v němž propojuje klaunství, pantomimu, humor i silné lidské příběhy. Diváci si ho dodnes pamatují z ikonických filmů Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pelíšky, Zapomenuté světlo nebo Musíme si pomáhat. Za své výkony získal řadu prestižních ocenění včetně Českého lva. Vedle filmové tvorby stále aktivně působí také na scéně svého Divadla Bolka Polívky v Brně a patří mezi nejrespektovanější osobnosti české kulturní scény. (11. 7. 2026)
Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala během závěrečného dne festivalu také Alžběta Malá. Mladá talentovaná herečka na sebe výrazně upozornila hlavní rolí v minisérii Pět let, za níž získala ocenění za nejlepší herecký výkon. Diváci ji znají také z projektů Smysl pro tumor, Zápisník alkoholičky nebo ze seriálu Ulice. Pochází navíc z významné herecké rodiny – je pravnučkou legendárního herce Ilji Prachaře. (11. 7. 2026)
Poslední festivalový den zavítala do Esprit Clubu v Císařských lázních také zpěvačka Marie April. Držitelka ceny Anděl v kategorii Objev se během krátké doby zařadila mezi nejvýraznější nové tváře české hudební scény. Se svou kapelou Marie April & The Fools propojuje indie, soul, jazz i rock a na debutovém albu Tangerines otevřeně zpracovává osobní témata dospívání i ztráty blízkého člověka. (11. 7. 2026)
Mezi hosty posledního festivalového dne v Esprit Clubu nechyběl ani František Prachař. Mladý herec a hudebník pochází ze známé umělecké rodiny, je synem herců Davida Prachaře a Lindy Rybové. Vedle studia herectví se věnuje také hudbě a patří k nastupující generaci talentů, kteří o sobě dávají stále více vědět na české kulturní scéně. V hudbě se proslavil zejména písní NEPO. (11. 7. 2026)
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Pro Dagmar Havlovou měl letošní ročník KVIFF osobnější význam. Jubilejní festival se totiž propojil s odkazem jejího zesnulého manžela, prezidenta Václava Havla, jehož nedožité 90. narozeniny si letos připomíná také Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Václav Havel měl ke karlovarskému festivalu dlouhodobě blízký vztah a patřil mezi jeho významné podporovatele. Letošní program nadace VIZE 97 proto připomíná nejen jeho osobnost, ale především hodnoty, které s jeho jménem zůstávají spojené.

ESPRIT CLUB tak zakončil letošní festivalovou jízdu symbolicky za přítomnosti osobností, které českou kulturu formují desítky let, i nové generace tváří, které na jejich práci navazují. Po sedmi dnech se jeho dveře zavřely.

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