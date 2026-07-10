Během sedmého festivalového dne přivítal ESPRIT CLUB jednu z nejvýraznějších osobností české filmové scény, Aňu Geislerovou. Herečka, která dlouhodobě patří mezi neodmyslitelné tváře české kinematografie, si během festivalu našla čas také na chvíle mimo červený koberec.
Aňa Geislerová letos do Karlových Varů nepřijela jen jako výrazná tvář českého filmu, ale také jako součást hlavní soutěže. Ve slovenském dramatu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského ztvárňuje lékařku Ingrid, ambiciózní ženu, která v polovině 80. let pracuje v prostředí tehdejšího československého zdravotnictví. Film otevírá silné a dodnes citlivé téma státních zásahů do lidských životů a rozhodování o tom, kdo může mít děti.
Postava Ingrid není jednoduchou hrdinkou, je ženou rozpolcenou mezi profesní povinností, pravidly systému a postupným uvědomováním si jejich dopadů na konkrétní lidi. Nové přátelství s romskou sanitářkou Agátou jí začne měnit pohled na svět, který dosud přijímala jako samozřejmost. Pramen patří mezi nejočekávanější československé filmy letošního festivalu a Geislerová v něm znovu potvrzuje své herecké kvality.
Do ESPRIT CLUBU dorazila také zpěvačka Klára Vytisková, která je jednou z nejpopulárnějších českých hudebních osobností posledních let. Fanoušci na ní obdivují zejména její nezaměnitelný hlas, osobitý styl a schopnost pohybovat se mezi popem, elektronikou i alternativnější tvorbou.
Mezi hosty patřila také herečka Nikola Kylarová, populární vizážistka Eliška Matějková a další známé tváře.
Přestože se jubilejní ročník karlovarského festivalu pomalu chýlí ke konci, ESPRIT CLUB stále žije naplno. Císařské lázně se i během sedmého dne staly místem, kde se potkává film, móda, beauty a příjemná festivalová atmosféra.