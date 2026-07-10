Sedmý den ve Varech patřil ženám: V ESPRIT CLUBU zářily Geislerová a Vytisková


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Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala také zpěvačka Klára Vytisková. Hudebnice, která během letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vystoupila se svým koncertem, si nenechala ujít ani festivalovou atmosféru mimo pódium a zapózovala před objektivem fotografa Benedikta Renče. (9. 7. 2026) | foto: Benedikt Renč

Mariana Vašutová
  17:30
Sedmý festivalový den připomíná, že se letošní filmový festival ve Varech pomalu blíží do finále. Karlovy Vary ale stále žijí filmem, módou i hudbou a ESPRIT CLUB v Císařských lázních rozhodně nezpomaluje. Naopak, jeho atmosféra zůstává stejně živá jako na začátku festivalu. Mezi hosty tentokrát nechyběla herečka Aňa Geislerová, zpěvačka Klára Vytisková nebo mladá herečka Darija Pavlovičová.

Během sedmého festivalového dne přivítal ESPRIT CLUB jednu z nejvýraznějších osobností české filmové scény, Aňu Geislerovou. Herečka, která dlouhodobě patří mezi neodmyslitelné tváře české kinematografie, si během festivalu našla čas také na chvíle mimo červený koberec.

Aňa Geislerová letos do Karlových Varů nepřijela jen jako výrazná tvář českého filmu, ale také jako součást hlavní soutěže. Ve slovenském dramatu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského ztvárňuje lékařku Ingrid, ambiciózní ženu, která v polovině 80. let pracuje v prostředí tehdejšího československého zdravotnictví. Film otevírá silné a dodnes citlivé téma státních zásahů do lidských životů a rozhodování o tom, kdo může mít děti.

Do Esprit Clubu v Císařských lázních zavítala také zpěvačka Klára Vytisková. Hudebnice, která během letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vystoupila se svým koncertem, si nenechala ujít ani festivalovou atmosféru mimo pódium a zapózovala před objektivem fotografa Benedikta Renče. (9. 7. 2026)
Před objektivem fotografa Benedikta Renče zapózovala v Esprit Clubu také herečka Aňa Geislerová. Letošní ročník KVIFF je pro ni ve znamení filmu Pramen, který byl uveden v hlavní soutěži festivalu. Ve snímku ztvárňuje lékařku Ingrid v silném historickém dramatu odehrávajícím se v polovině 80. let a patří k jeho hlavním hereckým tvářím. (9. 7. 2026)
Do Esprit Clubu v Císařských lázních dorazila herečka a modelka Darija Pavlovičová. Absolventka Pražské konzervatoře na sebe upozornila rolemi v seriálech Kukačky nebo Zločiny Velké Prahy a dnes patří mezi výrazné tváře mladé české herecké generace. (9. 7. 2026)
Mezi hosty Esprit Clubu v Císařských lázních se objevila také herečka Marie Švestková. Mladá talentovaná herečka na sebe upozornila rolemi ve filmech Noční klid, Franz a nejnověji také ve snímku Mistryně. (9. 7. 2026)
9 fotografií

Postava Ingrid není jednoduchou hrdinkou, je ženou rozpolcenou mezi profesní povinností, pravidly systému a postupným uvědomováním si jejich dopadů na konkrétní lidi. Nové přátelství s romskou sanitářkou Agátou jí začne měnit pohled na svět, který dosud přijímala jako samozřejmost. Pramen patří mezi nejočekávanější československé filmy letošního festivalu a Geislerová v něm znovu potvrzuje své herecké kvality.

Do ESPRIT CLUBU dorazila také zpěvačka Klára Vytisková, která je jednou z nejpopulárnějších českých hudebních osobností posledních let. Fanoušci na ní obdivují zejména její nezaměnitelný hlas, osobitý styl a schopnost pohybovat se mezi popem, elektronikou i alternativnější tvorbou.

Mezi hosty patřila také herečka Nikola Kylarová, populární vizážistka Eliška Matějková a další známé tváře.

Přestože se jubilejní ročník karlovarského festivalu pomalu chýlí ke konci, ESPRIT CLUB stále žije naplno. Císařské lázně se i během sedmého dne staly místem, kde se potkává film, móda, beauty a příjemná festivalová atmosféra.

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