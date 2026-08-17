Kreatin už dávno není jen záležitostí kulturistů
Když se řekne kreatin, většina z nás si pravděpodobně představí posilovnu, proteinový shaker a člověka, který přesně ví, kolik gramů čeho si po tréninku nasype do vody. Kreatin ale v posledních letech pomalu opouští svět čistě sportovních suplementů. Čím dál víc se mluví o jeho možné roli také v oblasti mozku, energie a kognitivních funkcí.
Kreatin totiž není pouze látka, kterou si tělo spojuje se svalovou energií. Přirozeně se nachází také v mozku, kde se podílí na systému, který pomáhá buňkám pracovat s energií. A když mozek dostane pořádně zabrat, například během dlouhé noci bez spánku, může být jeho energetický systém vystaven výraznému stresu.
Nové studie si proto pokládají otázku: mohl by kreatin pomoct mozku zvládnout období, kdy mu jednoduše chybí energie?
Co se stane, když nespíte?
Všichni to známe. Jedna noc do tří rána kvůli práci, druhá kvůli večírku, třetí proto, že jste se z nějakého důvodu rozhodli ve dvě ráno scrollovat celým internetem. Ráno sice fyzicky existujete, ale vaše schopnost soustředit se je někde úplně jinde. Nedostatek spánku ovlivňuje pozornost, rychlost reakcí, paměť i schopnost řešit problémy. A právě v těchto situacích začíná kreatin přitahovat pozornost vědců.
Výzkum publikovaný v roce 2024 sledoval účinky jednorázové vysoké dávky kreatinu během přibližně 21 hodin spánkové deprivace. Výsledky naznačily, že kreatin mohl částečně zmírnit zhoršení kognitivního výkonu a rychlosti zpracování informací.
A letos přišla další studie. Vědci tentokrát testovali nižší jednorázovou dávku 0,2 g kreatinu na kilogram tělesné hmotnosti u 29 zdravých lidí během 21 hodin bez spánku. I zde se ukázalo menší zhoršení některých kognitivních funkcí oproti placebu, v některých úlohách až o 12 procent.
Zní to skoro jako ideální řešení pro všechny, kteří si v neděli večer uvědomí, že v pondělí ráno musí fungovat. Jenže tak jednoduché to samozřejmě není.
Kreatin není náhrada za spánek
A tady přichází důležitá informace. Současný výzkum rozhodně neříká, že by kreatin dokázal nahradit spánek. Naopak. Systematický přehled publikovaný v červnu 2026 upozorňuje, že dosavadních studií je stále málo a jejich výsledky jsou sice slibné, ale zatím nestačí k nějakým velkým závěrům. Z pěti relevantních studií vědci vidí pozitivní trend, zároveň ale volají po kvalitnějších a rozsáhlejších výzkumech.
Takže pokud jste dnes spali čtyři hodiny, neberte si kreatin jako povolenku pokračovat stejným tempem. Vaše tělo stále potřebuje spánek. A pravděpodobně víc než další doplněk stravy.
Proč se o kreatinu mluví i mimo posilovnu?
Kreatin je zajímavý právě tím, že jeho příběh se pomalu mění. Dlouhé roky byl téměř synonymem pro sportovní výkon a nárůst svalové síly. Dnes se zkoumá také jeho vztah ke kognitivním funkcím. Už starší výzkumy naznačovaly, že by suplementace mohla pomáhat při některých úlohách během spánkové deprivace, například při reakční době, náladě nebo úkolech zatěžujících výkonné funkce mozku. A právě to je možná důvod, proč se kreatin dostává i do konverzací, které s fitness na první pohled vůbec nesouvisejí.
Jeden prášek ale životní styl nevyřeší
Kreatin se samozřejmě neobejde bez kontextu. Pokud pravidelně spíte pět hodin, pracujete od rána do večera, žijete na kávě a svůj jediný pohyb považujete za cestu z kanceláře na tramvaj, kreatin vás nezachrání. A právě tady je možná celá pointa trochu nudnější, ale o to pravdivější. Suplement může být zajímavý nástroj. Neměl by ale být náhradou.
Spánek, pohyb, kvalitní jídlo a schopnost občas opravdu vypnout jsou pořád mnohem méně sexy než nový doplněk na Instagramu. Z dlouhodobého hlediska ale pravděpodobně znamenají víc. Kreatin tak možná není novým „hackem“, který nám umožní spát méně. Spíš se začíná ukazovat jako zajímavá látka, která může pomáhat tělu a mozku zvládat některé náročné situace.
A upřímně? Pokud nám věda jednou dovolí zvládnout pracovní deadline po šesti hodinách spánku o něco méně tragicky, možná si na ten výzkum ještě chvíli počkáme.