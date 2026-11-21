Ještě jednu epizodu...
...a jdu spát. Věta, kterou si pravděpodobně řekl každý, kdo někdy propadl dobrému seriálu. Jenže co když jedna epizoda netrvá hodinu, ale pouhých devadesát sekund? Právě na tom stojí jeden z nejrychleji rostoucích trendů digitální zábavy. Takzvaná microdramas, tedy mikroseriály, jsou krátké hrané příběhy vytvořené především pro sledování na telefonu. Natáčejí se na výšku, mají rychlý děj a jejich jednotlivé epizody často trvají jen jednu nebo dvě minuty. Podle analytické společnosti Omdia strávili američtí uživatelé aplikace ReelShort na konci roku 2025 sledováním obsahu v průměru 35,7 minuty denně. Pro srovnání, u mobilní aplikace Netflix to bylo 24,8 minuty.
TikTok už dávno není jen o tanečních videích
Představte si romantickou komedii, ve které se hlavní hrdinka zamiluje do svého šéfa. Jenže ten je tajně miliardář, má komplikovanou minulost a samozřejmě existuje někdo, kdo jejich vztahu nepřeje. Zní to jako scénář na deset epizod Netflixu? Vítejte ve světě mikroseriálů, kde se první dramatický zvrat odehraje ještě předtím, než si stihnete uvařit kávu. Formát se výrazně prosadil nejprve v Číně a postupně si získal publikum ve Spojených státech i Evropě. Dnes ho najdete v aplikacích ReelShort nebo DramaBox a ukázky jednotlivých příběhů se pravidelně objevují také na TikToku a Instagramu.
Pozor na umělou inteligenci
S rostoucí popularitou krátkých filmů a mikroseriálů přichází také jeden zajímavý fenomén. Umělá inteligence. Na sociálních sítích dnes narazíte na stále více videí, která vypadají jako skutečné filmové scény, ale ve skutečnosti vznikla částečně nebo úplně pomocí AI. Od realistických postav a jejich hlasy až po celé prostředí. Někdy je na první pohled téměř nemožné poznat rozdíl.
To samozřejmě neznamená, že každý krátký film na TikToku vytvořila umělá inteligence. Řada nezávislých filmařů naopak využívá sociální sítě k prezentaci vlastní tvorby. Pokud ale chcete podpořit skutečné tvůrce, vyplatí se podívat na titulky, jména režisérů a informace o produkci. Zvlášť u anonymních účtů, které chrlí jeden filmový příběh za druhým.
Kde sledovat krátké filmy?
Pokud vás nebaví nekonečně scrollovat a čekat, až vám algoritmus nabídne něco zajímavého, existují platformy, které se na krátké filmové příběhy přímo specializují.
Short of the Week patří mezi nejzajímavější místa pro objevování nezávislé filmové tvorby. Najdete zde pečlivě vybírané krátkometrážní filmy různých žánrů, často doplněné o informace o režisérech a samotném natáčení.
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Omeleto je zase ideální pro ty, kteří chtějí kvalitní krátké filmy sledovat zdarma na YouTube. Nabízí romantická dramata, komedie, thrillery i oceňované snímky, které se objevily na filmových festivalech.
Vimeo Staff Picks představuje výběr kreativních videí a krátkých filmů, které zaujaly redakční tým platformy. Vedle hraných snímků tu objevíte také animace a vizuálně působivé experimenty.
A pokud hledáte spíše oddechovou zábavu plnou romantiky a nečekaných zvratů, můžete vyzkoušet ReelShort nebo DramaBox. Jen pozor, zatímco některé epizody jsou zdarma, pokračování často vyžaduje sledování reklam nebo platbu.
A co Netflix? I ten se přizpůsobuje
Trend krátkých videí neunikl ani velkým streamovacím platformám. Netflix v roce 2026 rozvíjel mobilní prostředí s vertikálními ukázkami, které mají divákům usnadnit objevování nových titulů. Pokud ale dáváte přednost klasickému seriálovému vyprávění, jen nechcete investovat několik týdnů do deseti sezon, stále existuje kompromis: minisérie. Například oceňované britské drama Adolescence má pouhé čtyři epizody. Baby Reindeer jich nabízí sedm. Oba tituly ukazují, že k silnému příběhu není potřeba nekonečné množství pokračování.
Je to budoucnost filmu, nebo jen další způsob scrollování?
Možná obojí. Krátké filmy otevírají prostor mladým režisérům, nezávislým tvůrcům i lidem, kteří by se k tradičnímu filmovému průmyslu dostávali jen obtížně. Zároveň je ale jejich častým producentem AI a přinášejí otázku, zda nás neustálé zkracování obsahu neučí očekávat dramatický zvrat každých třicet sekund.