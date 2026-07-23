Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů


Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů. | foto: Archiv: Klenoty Aurum

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Diamanty jsou symbolem elegance, výjimečných okamžiků i nadčasové krásy. Dnes však získávají novou podobu.

Klenoty Aurum představují svou první kolekci laboratorních diamantů, která spojuje tradiční šperkařské řemeslo s inovativním přístupem a přináší zákazníkům další možnost, jak si dopřát diamantový šperk.

Tenisový náramek s laboratorními diamanty za 29 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Laboratorní diamant je skutečný diamant. Má stejné chemické složení i tvrdost. Rozdíl spočívá pouze v jeho původu. Vzniká v kontrolovaném prostředí, které věrně napodobuje podmínky, za nichž se diamanty tvoří v přírodě.

Náušnice s laboratorními diamanty za 11 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Nová kolekce Klenoty Aurum nabízí nadčasové šperky, které staví na čistém designu a kráse samotného diamantu. V nabídce najdete elegantní náušnice, jemné přívěsky i prsteny, které snadno doplní každodenní outfit a současně obstojí i při výjimečných příležitostech. Díky minimalistickému pojetí se jednotlivé šperky stávají dlouhodobou součástí osobního stylu své nositelky.

Prsten s laboratorními diamanty za 6 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Laboratorní diamanty představují jednu z nejvýraznějších inovací současného šperkařství a stále více rezonují také ve světě módy. Oslovují zákazníky, kteří vedle estetiky oceňují transparentnost, technologický pokrok a možnost informované volby.

Náhrdelník s laboratorními diamanty za 8 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Klenoty Aurum tak otevírají novou kapitolu své nabídky. Kolekce laboratorních diamantů zachovává vše, co od diamantových šperků očekáváme, oslnivý třpyt, precizní zpracování i nadčasovou eleganci. Současně přináší moderní pohled na luxus, který reflektuje potřeby a preference dnešní generace žen.

Více informací o kolekci laboratorních diamantů najdete na webu Klenoty Aurum.

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