Kolekce se točí kolem barvy Inka Orange, kterou BMW poprvé použilo v roce 1971 na modelové řadě 02. Odstín byl původně vyvinut jako výrazná barva pro špatné povětrnostní podmínky, později se ale stal symbolem raných sportovních let značky a jejího nástupu mezi výkonné automobilky. Z nabídky následně zmizel a mezi sběrateli si od té doby vysloužil status téměř kultovní rarity.
Legenda z roku 1972
Prvním restaurovaným vozem je BMW 3.0 CSi z roku 1972, tedy model, který je s barvou Inka Orange v archivu značky spojen nejvíce. Spolupráce zahrnovala kompletní rozebrání vozu na rám, obroušení karoserie na holý plech, ošetření nátěrem a nové zkompletování z originálních dílů z archivu BMW. Zachovány zůstaly motor M30 Big Six, převodovka, zadní náprava, odpružení i brzdy. Interiér dostal karamelovou kůži s vyraženým monogramem Kith, kompletně zrestaurované přístroje a originální dřevěné obložení. Jde o jediný existující kus, informuje WWD.
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Klasický náhradník
Druhým vozem je BMW M6 E24 z roku 1987, které navazuje na model 3.0 CSi jako jeho přímý nástupce. I tento vůz prošel stejně důkladným restaurováním, které zahrnovalo rozebrání na holý plech, kompletní přestavbu motoru S38, pětistupňové manuální převodovky Getrag, diferenciálu, odpružení, brzd i originálních kol BBS Style 5. Interiér kopíruje první vůz, takže se opět pyšní karamelovou kůží a vyraženým monogramem Kith. Rovněž jde o jediný exemplář svého druhu.
Oba automobily tvoří hlavní bod širší kolekce oblečení a doplňků Kith for BMW, postavené na paletě Inka Orange. Za dosavadní čtyři kapitoly spolupráce mezi Kith a automobilkou se podle BMW právě tato kolekce stává historicky nejvýznamnějším přírůstkem.