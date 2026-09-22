Kim Kardashianová a Lewis Hamilton si dali další italskou zastávku. Tentokrát se přesunuli na jedno z nejznámějších míst severní Itálie, jezero Como a místo restaurace nebo hotelové terasy zvolili loď. Několik hodin strávili plavbou po jezeře a zastavili se také u ikonické Villa Balbianello.
A zatímco Como má pověst místa, kde se letní elegance neobejde bez hedvábných šatů, obleků a pořádné dávky old money atmosféry, Kim s Lewisem na to šli trochu jinak. Kim zvolila jednoduché hnědé letní šaty na tenká ramínka, velké sluneční brýle a zlaté šperky. Lewis zůstal věrný svému sportovnějšímu stylu. Objevil se v černo-červené bundě od Willyho Chavarríi, červeném klobouku a slunečních brýlích. Trochu Ferrari, trochu italské léto a úplně Lewis Hamilton.
Jejich vztah se během letošního roku postupně přesunul z oblasti spekulací do mnohem veřejnější roviny. Po společných cestách do Paříže, Tokia nebo Monaka už spolu v červnu sdíleli první oficiální fotografii na Instagramu. Léto strávili na Havaji, kde se k nim přidaly Kiminy děti a část rodiny.
Teď tedy přišlo na řadu Como. Místo, které je pro romantickou dovolenou jako stvořené. Hory kolem vody, historické vily, loďky a slunce. Jako z romantického filmu!