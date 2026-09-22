Italská romantika. Kim Kardashianová a Lewis Hamilton vyrazili na plavbu po jezeře Como


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Lewis Hamilton a Kim Kardashian na romantické dovolené na Lake Como. | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  10:00
Když už dovolená v Itálii, tak pořádně. Nový pár Kim Kardashianová a Lewis Hamilton si tentokrát dopřáli romantickou plavbu po jezeře Como. Bez velkých gest a červeného koberce, ale zato s výhledem na italské vily.

Kim Kardashianová a Lewis Hamilton si dali další italskou zastávku. Tentokrát se přesunuli na jedno z nejznámějších míst severní Itálie, jezero Como a místo restaurace nebo hotelové terasy zvolili loď. Několik hodin strávili plavbou po jezeře a zastavili se také u ikonické Villa Balbianello.

A zatímco Como má pověst místa, kde se letní elegance neobejde bez hedvábných šatů, obleků a pořádné dávky old money atmosféry, Kim s Lewisem na to šli trochu jinak. Kim zvolila jednoduché hnědé letní šaty na tenká ramínka, velké sluneční brýle a zlaté šperky. Lewis zůstal věrný svému sportovnějšímu stylu. Objevil se v černo-červené bundě od Willyho Chavarríi, červeném klobouku a slunečních brýlích. Trochu Ferrari, trochu italské léto a úplně Lewis Hamilton.

Jejich vztah se během letošního roku postupně přesunul z oblasti spekulací do mnohem veřejnější roviny. Po společných cestách do Paříže, Tokia nebo Monaka už spolu v červnu sdíleli první oficiální fotografii na Instagramu. Léto strávili na Havaji, kde se k nim přidaly Kiminy děti a část rodiny.

Lewis Hamilton z Ferrari (vlevo) a Kim Kardashianová po Velké ceně Monaka na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu. 7. června 2026. (Foto: David Davies/PA Images via Getty Images)

Teď tedy přišlo na řadu Como. Místo, které je pro romantickou dovolenou jako stvořené. Hory kolem vody, historické vily, loďky a slunce. Jako z romantického filmu!

Lewis Hamilton a Kim Kardashian, kteří tvoří pár na loďce v Lake Como.
Lewis Hamilton a Kim Kardashian na projížďce loďkou v Itálii na Lake Como.
Lewis Hamilton a Kim Kardashian během Velké ceny Monaka Formule 1 na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu. 7. června 2026. (Foto: Arnold Jerocki/FilmMagic)
Lewis Hamilton z Ferrari (vlevo) a Kim Kardashian po Velké ceně Monaka na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu. 7. června 2026. (Foto: David Davies/PA Images via Getty Images)
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