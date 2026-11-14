Adventní zklamání Kim Kardashian. Kalendář za tři tisíce korun ukrýval gumičky


Kim Kardashian na galavečeru LACMA Art+Film v sobotu 7. listopadu 2026 v Muzeu umění v Los Angeles. | foto: ČTK / AP / Richard Shotwell

Karolína Minaříková Krupková
  18:00
Měl to být luxusní adventní zážitek, ale stal se z něj propadák. Adventní kalendář značky Skims, za níž stojí americká podnikatelka Kim Kardashian, vyšel na 148 dolarů, tedy 3 210 korun. Zákazníci ale v jeho pouhých dvanácti okénkách našli jen drobnosti, které nabízí dno kabelek snad většiny žen.
Lesklé balení s mašlemi a obrázkem srnky ukrývalo například gumičky do vlasů,...
Místo bestsellerů značky Skims jako je tvarovací prádlo či unisexové boxerky...

Lesklé balení s mašlemi a obrázkem srnky ukrývalo například gumičky do vlasů, sponky, hřebínek v podobě přívěsku, antistresové mačkátko nebo elastické čelenky připomínající ramínka od podprsenky. Místo bestsellerů značky Skims jako je tvarovací prádlo či unisexové boxerky tak na zákazníky nečekalo nic, co by pocházelo z kategorie oblečení. Kalendář se sice vyprodal, uživatelé sociálních sítí označili jeho obsah za harampádí.

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Vlna posměchu na adresu podnikání Kim Kardashian byla tak silná, že se značka za svůj nepovedený produkt omluvila e-mailem a nabídla zákazníkům vrácení peněz, případně kredit na nákup dalších produktů Skims. Luxusní adventní překvapení se tak proměnilo v lekci o tom, že blyštivé balení ani slavné jméno nejsou zárukou kvalitního produktu.

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