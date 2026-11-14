Adventní zklamání Kim Kardashian. Kalendář za tři tisíce korun ukrýval gumičky

Lesklé balení s mašlemi a obrázkem srnky ukrývalo například gumičky do vlasů, sponky, hřebínek v podobě přívěsku, antistresové mačkátko nebo elastické čelenky připomínající ramínka od podprsenky. Místo bestsellerů značky Skims jako je tvarovací prádlo či unisexové boxerky tak na zákazníky nečekalo nic, co by pocházelo z kategorie oblečení. Kalendář se sice vyprodal, uživatelé sociálních sítí označili jeho obsah za harampádí.
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Kim Kardashian a Jennifer Lawrence vyrazily do města v pyžamech
Vlna posměchu na adresu podnikání Kim Kardashian byla tak silná, že se značka za svůj nepovedený produkt omluvila e-mailem a nabídla zákazníkům vrácení peněz, případně kredit na nákup dalších produktů Skims. Luxusní adventní překvapení se tak proměnilo v lekci o tom, že blyštivé balení ani slavné jméno nejsou zárukou kvalitního produktu.