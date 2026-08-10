Keanu Reeves se v posledních dnech objevil na veřejnosti s delšími rozcuchanými vlasy a výrazně prošedivělým plnovousem. A internet neřeší, že zestárl. Naopak. Fanoušci jeho šedivý vzhled označují za jeden z nejlepších za poslední roky a připomínají, že přirozenost je často mnohem atraktivnější než snaha zastavit čas.
Šediny už nejsou něco, co je potřeba schovat
Dlouho byly šedivé vlasy spojované hlavně s věkem. Jenže dnešní generace mužských ikon ukazuje úplně jiný přístup. George Clooney na nich postavil svůj status elegána. Jeff Goldblum je nosí s naprostou samozřejmostí. Steve Carell se po přirozeném zešedivění stal nečekaným sex symbolem. A teď se k nim přidává i Keanu Reeves.
Silver Fox
Trend Silver Fox není o tom, že si necháte narůst šediny. Je o tom, že se přestanete tvářit, jako by stárnutí bylo něco, za co je potřeba se omlouvat. Právě to je na Reevesovi tak přitažlivé. Nepůsobí jako herec, který se zoufale snaží vypadat o dvacet let mladší. Nepodstupuje radikální proměny, neskrývá každou šedivou nitku a nesnaží se být někým jiným.
Muži začínají stárnout jinak
Změna je vidět i v módě a groomingových trendech. Přirozená textura vlasů, vousy s prošedivělými prameny nebo delší střihy . Mužský ideál se pomalu posouvá od snahy vypadat co nejmladší k tomu vypadat co nejlépe ve svém věku.