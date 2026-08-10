Silver Fox je zpět. Keanu Reeves inspiruje muže, aby si přestali barvit vlasy


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POMONA, KALIFORNIE – 30. července: Keanu Reeves se účastní premiéry filmu *Madwoman’s Game* v rámci filmového festivalu Chicano Hollywood 2026, která se konala v The Union on Garey dne 30. července 2026 v kalifornské Pomoně. (Foto: JC Olivera/Getty Images) | foto: JC Olivera

Mariana Vašutová
  16:00
Hollywood dlouhé roky učil muže, že šediny je potřeba skrývat. Keanu Reeves teď dělá pravý opak. Jeho přirozeně prošedivělé vlasy znovu rozproudily trend Silver Fox a dokazují, že věk může být tou největší předností.

Keanu Reeves se v posledních dnech objevil na veřejnosti s delšími rozcuchanými vlasy a výrazně prošedivělým plnovousem. A internet neřeší, že zestárl. Naopak. Fanoušci jeho šedivý vzhled označují za jeden z nejlepších za poslední roky a připomínají, že přirozenost je často mnohem atraktivnější než snaha zastavit čas.

Šediny už nejsou něco, co je potřeba schovat

Dlouho byly šedivé vlasy spojované hlavně s věkem. Jenže dnešní generace mužských ikon ukazuje úplně jiný přístup. George Clooney na nich postavil svůj status elegána. Jeff Goldblum je nosí s naprostou samozřejmostí. Steve Carell se po přirozeném zešedivění stal nečekaným sex symbolem. A teď se k nim přidává i Keanu Reeves.

POMONA, KALIFORNIE – 30. července: Keanu Reeves se účastní premiéry filmu...

Silver Fox

Trend Silver Fox není o tom, že si necháte narůst šediny. Je o tom, že se přestanete tvářit, jako by stárnutí bylo něco, za co je potřeba se omlouvat. Právě to je na Reevesovi tak přitažlivé. Nepůsobí jako herec, který se zoufale snaží vypadat o dvacet let mladší. Nepodstupuje radikální proměny, neskrývá každou šedivou nitku a nesnaží se být někým jiným.

Muži začínají stárnout jinak

Změna je vidět i v módě a groomingových trendech. Přirozená textura vlasů, vousy s prošedivělými prameny nebo delší střihy . Mužský ideál se pomalu posouvá od snahy vypadat co nejmladší k tomu vypadat co nejlépe ve svém věku.

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