K hudbě ji přivedla maminka, která hrála na klavír, zatímco malá Thera kolem ní tancovala a zpívala. Vlastní tvorbě se začala věnovat během covidové pandemie, kdy ve svém pokoji napsala například skladbu Rain. Zásadní zlom přišel po jejím prvním koncertě pro rodinu a přátele. V publiku tehdy seděl její budoucí manažer Brian Harris, kterého na vystoupení přivedl rodinný kamarád JK Sanchez. Harris tehdy mladé zpěvačce nabídl spolupráci, která odstartovala její kariéru.
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Hudební styl zpěvačky Thery je osobitým propojením popových melodií, temnější elektroniky a rockových prvků. Zpívá v angličtině a své debutové album I Wish I Called vydala v roce 2024. Na nahrávce přitom spolupracovala s producentem a multiinstrumentalistou Matějem Morávkem, který působí v kapele Team Paľa Habery. Pro Theru je prý hudba především způsob, jak zpracovávat vlastní emoce. Ostatně i její umělecké jméno vychází z anglického slova therapy, tedy terapie. „Pro mě neexistuje, abych zpívala písničky, které jsem si sama nenapsala,“ řekla letos serveru iDNES.cz.
Náhle přišla o hlas
Z komorních koncertů se Thera dostala až na pódia světových hvězd. Předskakovala dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen a vystoupila také na evropském turné amerického zpěváka Jasona Derula. Významným zážitkem pro ni byl zejména Derulův koncert v pražské O2 areně, před nímž zažila pořádně krušné chvíle – ráno se totiž probudila bez hlasu. Nakonec ale vystoupení proměnila v jeden z nejsilnějších zážitků své kariéry.
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Thera nyní pracuje na svém druhém albu, kterým chce představit další hudební polohu. Leccos už naznačila zářijovým singlem Heartless Romance s tanečnějším zvukem, také vydala skladbu Do you see?. Kromě příprav nové desky ji nyní čeká i důležitý okamžik v podobě Českého slavíka, kde je nominována v kategorii Trinity Bank Objev roku.