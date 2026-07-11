Karlovarský filmový festival se vždy vyvíjel s dobou a letošní ročník přináší další novinku – autentickou klubovou scénu, kde se setkává umění s bezprostředním lidským kontaktem. „Alternativnější klub pro festivalové návštěvníky býval ve Varech tradicí. Pár let nám teď chyběl a my jsme cítili potřebu tuhle díru zaplnit. Vrátit na festival prostor, kde se lidé mohou mezi projekcemi potkat s přáteli, poznat nové zajímavé lidi, bavit se o filmech a sdílet jedinečnou festivalovou atmosféru,“ vysvětluje výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.
Vizuální ztvárnění zrcadlící rukopis Honzy Matouška navíc dává celému místu neopakovatelnou estetickou hloubku. Přes den se BADEN stává prosvětleným úkrytem před festivalovým rejem. Na terase potkáte návštěvníky s šálkem výběrové kávy či lehkým občerstvením, kteří čerpají novou energii na večer. Kapacita limitovaná na zhruba tři sta osob zaručuje klidnou atmosféru.
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Od šesti hodin večer však klid střídá noční režim doprovázený koncerty a DJ sety. Vystřídali se tu umělci jako NobodyListen and Friends, Vladimir 518, Bratři, Akira and Friends. Vstup je do naplnění kapacity pro držitele akreditací a festivalových passů zdarma.
Solidarita, kterou přináší světlo
Celý projekt má navíc charitativní přesah. V baru si můžete dát speciální nealko koktejl, který vznikl ve spolupráci s vyhlášeným pražským barem Bitter Priest. Kompletní výtěžek z jeho prodeje jde na konto Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která je oficiálním partnerem letošního 60. ročníku KVIFF. A jak poznáte, kolik lidí už pomohlo? Stačí se podívat na střechu Zámeckých lázní, kde visí obří disko koule. S každou digitální platbou za tento charitativní drink se na ní rozsvítí další světelný bod. V nočních hodinách už koule svítí jako dominanta nad celým městem a dává jasně vědět, že bavit se na festivalu a zároveň pomáhat jde s kartou v ruce naprosto samo.
Když technologie osvobozuje zážitek
To nejlepší na celém konceptu je, jak rychle všechno odsýpá. BADEN powered by VISA je totiž kompletně „cashless“ prostor, takže peněženku s hotovostí můžete nechat na hotelu. Zapomeňte na zdlouhavé přepočítávání drobných u baru a nervózní hlídání času, kdy vám začíná další film. Díky digitálním obrazovkám a české platformě KiloMayo si drink zaplatíte kartou, mobilem nebo hodinkami během vteřiny. „Návštěvníci dnes očekávají, že služby na festivalu budou fungovat stejně jednoduše jako v jejich každodenním životě. Ať už jde o objednávku občerstvení nebo samotnou platbu, technologie by měly celý zážitek zpříjemňovat a zjednodušovat. BADEN powered by Visa ukazuje, jak lze propojit kulturu, inovace a pohodlný návštěvnický servis v jednom prostoru,“ dodává Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.