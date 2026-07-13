Karlovarský genius loci BADEN redefinuje festivalový prožitek.

KVIFF se vždy vyvíjel s dobou, avšak letošní ročník vrací do hry prvek, který z festivalové mapy na čas vymizel – autentickou, alternativní klubovou scénu, kde se setkává umění s bezprostředním lidským kontaktem. Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha přesně vystihl touhu návštěvníků po prostoru pro sdílení čistých filmových emocí. „Alternativnější klub pro festivalové návštěvníky býval ve Varech tradicí. Pár let nám teď chyběl a my jsme cítili potřebu tuhle díru zaplnit. Vrátit na festival prostor, kde se lidé mohou mezi projekcemi potkat s přáteli, poznat nové zajímavé lidi, bavit se o filmech a sdílet jedinečnou festivalovou atmosféru.“
Vizuální ztvárnění zrcadlící rukopis Honzy Matouška navíc dává celému místu neopakovatelnou estetickou hloubku. Přes den se BADEN stává prosvětleným úkrytem před festivalovým rejem. Na terase potkáte hosty, držitele festivalových pasů a akreditací s šálkem výběrové kávy či lehkým občerstvením, kteří tu s lehkostí debatují a čerpají novou energii na večer. Kapacita limitovaná pro zhruba tři stovky hostů zaručuje intimní atmosféru.
Od šesté hodiny večerní však klid střídá noční katarze prostřednictvím koncertů a progresivních DJ setů. Střídají se tu umělci jako NobodyListen and Friends, Vladimir 518, Bratři, Akira and Friends… Vstup je pro držitele passů zdarma, kouzlo okamžiku je však opět limitováno naplněním kapacity.
Světelná konstelace solidarity
Nejsilnější moment celého konceptu se však skrývá v jeho etickém přesahu, který dává festivalovému veselí hlubší smysl. V baru BADENu si můžete dopřát rafinovaný nealkoholický koktejl, zrozený ze spolupráce s ikonickým pražským barem Bitter Priest. Každý doušek tohoto drinku je přímou podporou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, oficiálního charitativního partnera letošního 60. ročníku KVIFF. Tento akt solidarity nezůstává skryt. Na střeše Zámeckých lázní je vztyčena impozantní disko koule, která funguje jako vizuální barometr lidské štědrosti. S každou digitální platbou za tento speciální drink se na kouli rozsvítí nový světelný bod. V těchto nočních hodinách již koule září tisíci odrazy, fascinujícím způsobem prořezává karlovarskou tmu a vysílá do okolí jasnou zprávu o tom, že kultura a technologický pokrok mohou společně tvořit lepší svět.
Karlovarský genius loci BADEN redefinuje festivalový prožitek, By VISA
Když technologie osvobozuje zážitek
Pravá sofistikovanost moderního života spočívá v tom, že technologie nevytváří bariéry, ale naopak mizí v pozadí a dává vyniknout samotnému prožitku. BADEN je koncipován jako striktně cashless prostor, což v praxi přináší ničím nerušenou plynulost. Zapomeňte na prozaické přepočítávání mincí či nervózní pohledy na hodinky před začátkem dalšího filmu. Díky integraci české platformy KiloMayo a intuitivních digitálních obrazovek se proces objednávky stává vteřinovou choreografií. Stačí jeden dotyk a vše odsýpá s elegancí, která je pro současného kosmopolitního návštěvnika již standardem. Jak potvrzuje Petr Polák z Visa, digitální inovace zde slouží čistému pohodlí a kultivují festivalový servis do podoby, kterou si moderní publikum žádá. „Návštěvníci dnes očekávají, že služby na festivalu budou fungovat stejně jednoduše jako v jejich každodenním životě. Ať už jde o objednávku občerstvení nebo samotnou platbu, technologie by měly celý zážitek zpříjemňovat a zjednodušovat. BADEN powered by Visa ukazuje, jak lze propojit kulturu, inovace a pohodlný návštěvnický servis v jednom prostoru.“