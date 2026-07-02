Charismatický herec stál v čele festivalu nepřetržitě od roku 1994 a zásadním způsobem se zasloužil o jeho záchranu a transformaci v prestižní mezinárodní událost. Bartoška odešel do filmového nebe minulý rok v květnu a vedení festivalu se rozhodlo uctít jeho památku tím, že mu pozici prezidenta KVIFF ponechalo in memoriam.
Letošní jubilejní 60. ročník se tak vedle filmových premiér a doprovodného programu stává i reflexí Bartoškova kulturního odkazu, který nadále definuje vizuální tvář i specifickou atmosféru celé akce. Podívejte se, jak šel čas s neodolatelným „Barťákem“.