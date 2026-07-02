Legendární tvář festivalu ve Varech. Připomeňte si, jak šel čas s Jiřím Bartoškou


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Jiří Bartoška | foto: Profimedia.cz

Jan Houška
  9:00
Minulý měsíc to byl rok, co nás opustila jedna z nejvýraznějších tváří Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kterou nebyl nikdo jiný než jeho ředitel Jiří Bartoška. Pojďme si společně připomenout, jak šel čas s tímto velikánem českého filmu.

Charismatický herec stál v čele festivalu nepřetržitě od roku 1994 a zásadním způsobem se zasloužil o jeho záchranu a transformaci v prestižní mezinárodní událost. Bartoška odešel do filmového nebe minulý rok v květnu a vedení festivalu se rozhodlo uctít jeho památku tím, že mu pozici prezidenta KVIFF ponechalo in memoriam.

Letošní jubilejní 60. ročník se tak vedle filmových premiér a doprovodného programu stává i reflexí Bartoškova kulturního odkazu, který nadále definuje vizuální tvář i specifickou atmosféru celé akce. Podívejte se, jak šel čas s neodolatelným „Barťákem“.

Jiří Bartoška
Jiří Bartoška
Jiří Bartoška
Jiří Bartoška
16 fotografií
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