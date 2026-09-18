Jennifer Lawrence je na Instagramu
Jennifer Lawrence je konečně na Instagramu. Ano, opravdu. Herečka, která se sociálním sítím dlouhé roky spíš vyhýbala, si založila svůj účet. A protože by to nebyla Jennifer Lawrence, kdyby svůj příchod nepojala trochu jinak než zbytek Hollywoodu, hned na začátku přišla s poměrně jasným pravidlem: buďte na mě milí, nebo odejdu. Ve svém prvním videu se objevila v bílém županu a bez make-upu. „Dávám tomu šanci. A pokud někdo řekne něco negativního, okamžitě odejdu. Bez otázek,“ oznámila svým sledujícím.
Nazvala se miminkem
Lawrence svou výhrůžku zopakovala také ve stories. „Prosím, mějte na paměti, že jakékoli zlé nebo agresivní komentáře mohou negativně ovlivnit miminko,“ napsala. Vzápětí dodala: „To já jsem to miminko.“ Je to přesně ten typ humoru, který od ní čekáme. Trochu absurdní, trochu dramatický a zároveň docela pochopitelný. Herečka se nikdy netajila tím, že ji veřejné komentáře a neustálá pozornost na internetu vůbec nelákají.
Proč se Instagramu tak dlouho vyhýbala?
V rozhovoru pro InStyle v roce 2018 Lawrence přiznala, že sociální sítě sleduje, ale sama na nich příliš nevystupuje. Popsala se jako „voyeur“, který se dívá, ale nemluví. Vadilo jí množství názorů, kritiky a pozornosti, kterou člověk veřejným působením na internetu automaticky získává. Její nový účet proto působí trochu jako experiment. Jennifer se rozhodla Instagram vyzkoušet, ale zároveň chce mít možnost kdykoli zmizet. A vzhledem k tomu, že se její první video rychle stalo virálním, dostává se do situace, které se celé roky snažila vyhnout.
@jlaw, protože Jennifer Lawrence už někdo zabral
Účet se nejmenuje @jenniferlawrence, ale @jlaw. Důvod? Celé jméno už používá někdo jiný. Lawrence to vyřešila po svém a do bio jednoduše napsala: „jenniferlawrence was taken.“ Během prvních hodin se k ní přidaly miliony sledujících a komentáře zaplnily nadšené reakce fanoušků i známých osobností. Teď už jen zbývá zjistit, jak dlouho jí Instagram vydrží.