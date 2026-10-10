Většina z nás už někdy slyšela o REM fázi, během které se odehrává velká část našich snů. Hluboký spánek, odborně označovaný jako slow-wave sleep, ale stojí za úplně jiným druhem noční práce.
Jde o třetí fázi non-REM spánku, známou jako N3. Mozková aktivita se zpomaluje, tepová frekvence i dýchání klesají a tělo se věnuje regeneraci. Právě během této fáze probíhají důležité procesy spojené s obnovou tkání, hormonální regulací a upevňováním paměti. Zajímavé je, že nejvíce hlubokého spánku obvykle získáváme během první části noci. Později se jeho podíl zmenšuje a přibývá REM spánku.
A přestože chytré hodinky dokážou odhadnout, kolik času jsme v jednotlivých fázích strávili, jejich výsledky nejsou tak přesné jako měření mozkové aktivity ve spánkové laboratoři.
Jak poznat, že vám hluboký spánek chybí?
Spali jste osm hodin, ale ráno máte pocit, jako by vás přejel náklaďák? Nekvalitní spánek se může projevovat únavou, zhoršenou koncentrací, podrážděností nebo větší chutí k jídlu. Někteří lidé také postupně zvyšují množství kofeinu, bez kterého už nedokážou zvládnout běžný pracovní den.
Samotné příznaky ale nedokážou určit, zda je problém právě v nedostatku hlubokého spánku. Podobně se může projevovat i celkový spánkový deficit, stres nebo zdravotní obtíže.
1 Začněte tím nejnudnějším: pravidelným režimem
Žádný sexy biohack se nekoná. Jedním z nejúčinnějších kroků ke kvalitnějšímu spánku je chodit spát a vstávat přibližně ve stejnou dobu.
Naše tělo se řídí cirkadiánním rytmem, který ovlivňuje mimo jiné světlo, teplota a pravidelnost denních aktivit. Pokud během pracovního týdne vstáváte v sedm a o víkendu až v poledne, může být pro organismus obtížnější udržovat stabilní režim.
Odbornícizároveň doporučují nepřecházet únavu. Pokud se vám večer zavírají oči, není nutné ještě dokončit jednu epizodu seriálu nebo projet Instagram. Hluboký spánek se totiž soustředí hlavně do prvních spánkových cyklů. Dřívější ulehnutí může pomoci především lidem, kteří pravidelně spí příliš krátce. Neznamená to ovšem, že každý musí být v posteli před desátou.
2 Poslední káva může být důležitější než ranní
Odpolední espresso, které vás zachránilo během pracovní porady, může večer představovat méně vítaného společníka.
Kofein blokuje působení adenosinu, látky, která se během dne podílí na vytváření spánkového tlaku. Jeho účinky navíc mohou přetrvávat několik hodin. Pokud máte problémy se spánkem, zkuste poslední kávu posunout do první poloviny dne. Podobně je dobré přemýšlet o energetických nápojích nebo silném čaji.
A co večerní sklenička vína? Alkohol sice může usnadnit usínání, zároveň ale narušuje strukturu spánku a zvyšuje pravděpodobnost nočního probouzení. Jinými slovy: po dvou sklenkách možná usnete rychleji, ale kvalitnější noc vám to nezaručí.
3 Ložnice by měla být chladná, tmavá a trochu nudná
Na seznamu doporučení spánkových specialistů se pravidelně objevuje také prostředí, ve kterém spíme. Příliš vysoká teplota, světlo z ulice nebo hluk mohou způsobovat drobná probuzení, která si ráno ani nemusíme pamatovat.
Pomoci může vyvětraná ložnice, zatemňovací závěsy a omezení rušivých zvuků. Důležité je také večer ztlumit intenzivní osvětlení a dát si pauzu od obrazovek, zvlášť pokud vás obsah na telefonu udržuje v napětí. A ne, nemusíte kvůli tomu proměnit byt v luxusní wellness retreat.
4 Pohyb během dne může zlepšit i noc
Pravidelná fyzická aktivita patří mezi další návyky spojované s kvalitnějším spánkem. Pro běžný život může být pravidelný pohyb jedním ze způsobů, jak podpořit kvalitu spánku. Nemusí přitom jít o intenzivní trénink těsně před spaním.
A kolik hlubokého spánku vlastně potřebujeme?
Jedno univerzální číslo neexistuje. Podíl hlubokého spánku se mění s věkem, zdravotním stavem i individuálními potřebami. Navíc platí, že více minut v jedné fázi automaticky neznamená lepší spánek jako celek.
Mnohem užitečnější než každé ráno kontrolovat graf na hodinkách je sledovat, jak se dlouhodobě cítíte, zda spíte dostatečně dlouho a jestli se během noci často neprobouzíte. Odborníci se totiž shodují především v jednom: největší přínos nemá snaha dokonale optimalizovat jedinou spánkovou fázi, ale vytvořit tělu podmínky pro kvalitní spánek jako celek.
Takže možná dnes večer nepotřebujete další doplněk stravy, aplikaci ani nový chytrý prsten. Možná stačí jen trochu dřív vypnout Netflix.