Jak si udržet formu i po čtyřicítce? Theo James má plán


Theo James v seriálu Gentlemani | foto: Netflix

Jan Houška
  10:00
Na televizní obrazovky míří nová série Gentlemanů od Guye Ritchieho a s tím se vrací i jedna důležitá otázka. Jak si Theo James udržuje formu i po čtyřicítce?

Herec Theo James brzy oslaví 42. narozeniny, ale formu by mu mohl závidět kdejaký dvacátník. Klíčovou roli v tom hraje patnáctiletá spolupráce s boxerským trenérem Shahzadem Alim, bývalým zápasníkem MMA, který s Jamesem trénuje od roku 2011. Dnes spolu trénují několikrát měsíčně kvůli hercovu vytížení, podle Aliho si ale herec i po delších pauzách drží formu a ve sparingu je čím dál těžší ho zasáhnout.

Na síle zase s Jamesem od nedávna pracuje trenér Ethan Chen z Third Space, bývalý ragbista filipínské reprezentace. Chen s hercem začal spolupracovat při přípravě na akční film Fuze, kdy James řešil natržený sval a poškozená záda po tréninku jiu-jitsu. Nyní má však herec úplně nový tréninkový plán, se kterým se svěřil pro magazín GQ.

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Tréninkový plán

Podle Aliho jde v boxu především o rytmus, načasování a naladění na vlastní tělo. Jamesův boxerský trénink, zde v základní verzi, je rozdělený do šesti částí,

  1. Přeskakování přes švihadlo (1 × 3minutové kolo) slouží k rozproudění srdečního tepu a zahřátí ramen a nohou a zlepšuje rytmus, načasování i koordinaci.
  2. Stínový box (1 × 3minutové kolo) probíhá v uvolněném tempu s důrazem na techniku, rovnováhu, dýchání a přesnost pohybu, nikoli na rychlost či sílu.
  3. Sparing (6 × 3minutová kola) je hlavní částí tréninku – pracuje se v něm na načasování, odhadu vzdálenosti, obraně, reakcích, kontrách a pohybu hlavy při zachování klidu pod tlakem.
  4. Práce s packami (4 × 3minutová kola) navazuje na sparing: upevňuje se to, co fungovalo, zlepšují se slabší místa a cvičí se konkrétní technické prvky.
  5. Těžký boxovací pytel (2 × 3minutová kola) přichází ve fázi únavy a slouží především ke kondici, kdy je důraz na udržení techniky při vedení silných kombinací až do vyčerpání.
  6. Vyklusání zahrnuje volitelný krátký trénink břicha a deset minut strečinku pro zlepšení pohyblivosti a rychlejší regeneraci.

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Silový trénink pod vedením Chena je pak rozvržený na čtyři týdenní jednotky (horní/dolní polovina těla), s důrazem na postupné zvyšování zátěže u shybů a mrtvého tahu jako hercových aktuálních priorit.

Druhá série Gentlemanů má na Netflixu premiéru už 3. září, a to rovnou celá najednou. Všech osm dílů vyjde ve stejný den. Děj se odehrává rok po událostech první série, kdy bude Theo James tentokrát čelit italské mafii.

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