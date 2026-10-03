Jacob Elordi má pozoruhodnou schopnost vzít něco, co jsme ještě před chvílí považovali za lehce problematické a přimět internet, aby nad tím začal znovu přemýšlet. Povedlo se mu to s mulletem, v roce 2024 dorazil na filmový festival v Marrákeši s pořádně zarostlou tváří a mezitím několikrát experimentoval s knírem. Teď přišla na řadu kozí bradka.
Devětadvacetiletý Australan se s novým porostem poprvé objevil během zářijového oběda v Los Angeles. Společně s přítelkyní Kendall Jenner vyrazili v téměř identických černých outfitech. Pozornost ale nakonec stejně skončila jinde.
Elordi si totiž nechal tváře hladce oholené, zatímco knír doplnil porostem pod spodním rtem a na bradě. Technicky jde o takzvanou disconnected goatee, tedy variantu, u níž knír a bradka nejsou propojené. O několik dní později ji vzal i do první řady přehlídky Bottega Veneta během Milan Fashion Weeku. V tu chvíli už bylo jasné, že nešlo o jeden den bez holicího strojku.
Brad Pitt volal. Chce devadesátky zpátky
Kozí bradka samozřejmě není Elordiho objev. V devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí prošla tvářemi značné části Hollywoodu. Brad Pitt, Robert Downey Jr. a další ji nosili v různých verzích. Pak na dlouhou dobu skončila ve stejné kategorii jako některé další relikvie Y2K: na starých fotografiích, kde je nejlepší ji nechat.
Jenže módní návraty nemají příliš velký respekt k tomu, co jsme jednou společně zavrhli. Volné obleky jsou zpátky, mullet taky a londýnští barbeři už podle britského GQ začínají disconnected goatee vídat častěji. Barber TJ Hunt ji spojuje s návratem estetiky přelomu tisíciletí, skaterů, surfařů a tehdejší grungeové scény. Elordi tedy nepřišel úplně první. Je ale dost možné, že bude tím, kvůli komu si jí všimne podstatně víc lidí.
Proč zrovna kozí bradka?
Kupodivu za ní není jen nostalgie. Porost soustředěný kolem úst a brady opticky zvýrazňuje spodní část obličeje a může čelist udělat hranatější. Zároveň je poměrně vděčný pro muže, kterým vousy na tvářích nerostou rovnoměrně. Místo boje o plnovous se jednoduše oholí místa, kde nic moc není, a nechá se část, kde vousy rostou nejhustěji.
U Elordiho je navíc celá věc poměrně nenápadná. Žádná dokonale vykreslená bradka ve stylu boybandu z roku 2001. Vousy má zastřižené nakrátko, knír zůstává lehce uvolněný a zbytek tváře čistý. Právě tahle nedokonalost posouvá účes nebo spíš vous o dvě dekády dopředu.
A pokud vám při pohledu na něj někdo další z hollywoodské generace třicátníků vytanul na mysli, nejste sami. Disconnected goatee už nějakou dobu nosí také Timothée Chalamet. Zatím tedy nebudeme tvrdit, že nás čeká velká renesance kozích bradek. Dva hollywoodští herci ještě trend nedělají.
Ale pokud se příští rok začnou před barbershopy objevovat fotografie Jacoba Elordiho s požadavkem „tohle prosím“, budeme vědět, kde to začalo.