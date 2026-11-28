Pozornost fanoušků si třiaosmdesátiletá Alice Williams získala tím, že pravidelně sdílí obyčejný život v pomalém tempu a bez filtrů. Svými virálními videi boří věkové stereotypy, sdílí láskyplné chvíle s manželem Donem, propaguje své olejomalby a romantizuje život v důchodu. Nečekejte žádné návody na to, jak být lepší, ani tipy na co nejlepší skin care, tady se dozvíte, jak se při kávě pozoruje východ slunce.
Může za to vnučka
Sociální sítě Alice Williams založila v roce 2024 její vnučka Josephine Foster Mann, která z projektu vytvořila úspěšný rodinný podnik. Jako čerstvá absolventka vysoké školy právě zakládala marketingovou firmu, když se rozhodla, že zpropaguje babiččiny obrazy. Zlom nastal, když vnučka sdílela video, v němž jí osmdesátiletá babička maluje portrét na památku. Příspěvek nasbíral miliony zhlédnutí a odstartoval jí kariéru senior influencerky.
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Uznávaná umělkyně
Alice Williams se původně živila jako portrétistka, ale práce na zakázku ji nenaplňovala. Nyní tvoří obrazy, které se řadí do současného postimpresionismu a vyznačují se sytými barvami, světlem, uvolněnými tahy štětcem a radostnou atmosférou. Největší inspiraci Alice nachází ve svém životě ve Francii, maluje sluncem zalitá levandulová pole, vinice, olivové háje a kamenné uličky. Své zkušenosti předává i na malířských workshopech pořádaných v USA a ve Francii.
Spolu přes 60 let
K Alice a jejímu životu v Provence neodmyslitelně patří její manžel Don, po jehož boku strávila více než šedesát let. Don Williams je její středoškolská láska. Vzali se v devatenácti letech a společně vychovali dvě děti. Don dříve pracoval pro společnost IBM a kvůli práci svou rodinu stěhoval celkem čtrnáctkrát po celých Spojených státech i Evropě. Nyní je v důchodu a své ženě pomáhá s balením obrazů a vyzvedáváním PR balíčků, které jí značky jakožto vlivné influencerce hojně posílají.
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Pohoda na zahrádce
Důležité je i prostředí, ve kterém Alice Williams tvoří – spolu s Donem žije v tradičním venkovském kamenném domě na rozlehlém pozemku v Provence. Jejich snový domov stojí uprostřed vinic, je zařízený starožitnostmi, nechybí tu malířský ateliér, skleník a bazén. Alice je navíc certifikovaná zahradnice a svou zahradu plnou kosatců, růží a divokého kvítí považuje za své mistrovské dílo.